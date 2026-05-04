తిరుపతి జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - లారీ, అంబులెన్స్ ఢీ - నలుగురు మృతి - మృతులు పశ్చిమబెంగాల్ వాసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 10:49 AM IST
Four Died In Ambulance Crashes Into Lorry in Srikalahasti Tirupati District: తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. లారీని అంబులెన్స్ ఢీకొనడంతో పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
లారీని ఢీకొన్న అంబులెన్స్ - నలుగురు మృతి: తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వెళ్తున్న అంబులెన్స్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో అంబులెన్స్ లో ప్రయాణిస్తున్న పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన నలుగురి వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పశ్చిమ బెంగాల్కి చెందిన బ్రీజా డోలై, టాకూరి డోలై, జతిన్ డోలై, నితీష్ పండిట్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో ఇద్దరు రాకేష్ పండిట్, తగోడి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి బెంగళూరుకు వైద్యం నిమిత్తం అంబులెన్స్లో వెళుతుండగా ప్రమాదం జరగడంతో ఒకే కుటుంబంలో చెందిన వ్యక్తులు మృతి చెందారు. ఘటనా స్థలాన్ని శ్రీకాళహస్తి డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి పరిశీలించారు. సమాచారాన్ని పశ్చిమ బెంగాల్లోని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు. క్షతగాత్రుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.