By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 10:49 AM IST

Four Died In Ambulance Crashes Into Lorry in Srikalahasti Tirupati District: తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. లారీని అంబులెన్స్​ ఢీకొనడంతో పశ్చిమ బెంగాల్​కు చెందిన నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

లారీని ఢీకొన్న అంబులెన్స్‌ - నలుగురు మృతి: తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వెళ్తున్న అంబులెన్స్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో అంబులెన్స్ లో ప్రయాణిస్తున్న పశ్చిమ బెంగాల్​కు చెందిన నలుగురి వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పశ్చిమ బెంగాల్​కి చెందిన బ్రీజా డోలై, టాకూరి డోలై, జతిన్ డోలై, నితీష్ పండిట్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో ఇద్దరు రాకేష్ పండిట్, తగోడి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి బెంగళూరుకు వైద్యం నిమిత్తం అంబులెన్స్​లో వెళుతుండగా ప్రమాదం జరగడంతో ఒకే కుటుంబంలో చెందిన వ్యక్తులు మృతి చెందారు. ఘటనా స్థలాన్ని శ్రీకాళహస్తి డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి పరిశీలించారు. సమాచారాన్ని పశ్చిమ బెంగాల్​లోని కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు. క్షతగాత్రుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

