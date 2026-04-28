విజయనగరం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- నలుగురు మృతి

పాదచారులకు ఢీకొట్టి లారీని ఢీకొన్న కారు- ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి, మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలు- గాయపడిన ఇద్దరికి విజయనగరం ఆస్పత్రిలో చికిత్స

Four Dead in Vizianagaram Car Accident
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:40 AM IST

Four Dead in Vizianagaram Car Accident: గంటకు 150 కిలోమీటర్ల మృత్యు వేగంతో దూసుకొచ్చిన కారు నలుగురు ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. విజయనగరం జిల్లా పూసపాటిరేగ మండలం పేరాపురం వద్ద జాతీయ రహదారిపై సోమవారం అర్ధరాత్రి ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన దుకాణంలో టీ తాగి నిల్చున్న వ్యక్తులను శ్రీకాకుళం నుంచి విశాఖ వైపు వెళ్తున్న కారు అతివేగంగా దూసుకొచ్చి ఢీ కొట్టింది. ఆ తర్వాత ఎదురుగా ఉన్న కంటైనర్‌ లారీని ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో రోడ్డుపై నిలుచున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు గాలిలో ఎగిరిపడ్డారు. అక్కడికక్కడే చనిపోయారు.

అతి వేగమే కారణం: కారు మితిమీరిన వేగంగా కంటైనర్‌ లారీని ఢీ కొనడంతో డ్రైవర్‌ పక్క సీటులో కూర్చున్న వ్యక్తి మృత్యువాతపడ్డారు. ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు వదిలాడు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నారు. కారు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని ఎస్పీ తెలిపారు. చనిపోయిన వారిలో ఇద్దరిని విశాఖకు చెందిన ఇరిగేషన్ కాంట్రాక్టరు శ్రీనివాస్, బొబ్బిలి వాసి సింహాచలంగా గుర్తించారు. శ్రీకాకుళం నుంచి విశాఖపట్నంకు బయలుదేరిన కాంట్రాక్టర్ల మిత్ర బృందం ప్రయాణిస్తున్న కారు నం Ap 30 MU 3322 మితిమీరిన వేగం కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

'ఘనటనా స్థలంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా, గాయపడిన వారిని విజయనగరం జీజీహెచ్ కు తరలిస్తుండగా మరొకరు మృతి చెందారు. తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తిది బొబ్బిలిగా తెలుస్తోంది. ప్రమాద ఘటనా స్థలంలో విశాఖకు చెందిన ఇరిగేషన్ కాంట్రాక్టరు శ్రీనివాస్ మృతిచెందినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించాం.' -ఏఆర్. దామోదర్, విజయనగరం జిల్లా ఎస్పీ

కారులో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో అమరావతికి చెందిన జడ్జి బంధువులు ఉన్నారని తెలిసింది. ఈ సమాచారంతో జిల్లా ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ ప్రమాద ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సీఐ రామకృష్ణ ఎస్సై దుర్గాప్రసాద్ తో ఎస్పీ మాట్లాడారు. మితిమీరిన వేగం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఎస్పీ తెలిపారు.

