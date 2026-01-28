ETV Bharat / state

విశ్రాంత ఐపీఎస్​ అధికారి భార్యని మోసం చేసిన నలుగురు నిందితులు దొరికారు

మయన్మార్​ కేంద్రంగా మోసానికి పాల్పడినట్లు గుర్తింపు - నేరస్థుల నుంచి రూ. 45 లక్షలు ఫ్రీజ్ చేసిన పోలీసులు - పెట్టుబడి పెడితే 500 రెట్లు లాభం వస్తుందని ఆశచూపి మోసాలు

4 Cyber Criminals Were Arrested In Hyderabad
4 Cyber Criminals Were Arrested In Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 10:07 AM IST

4 Cyber Criminals Were Arrested In Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరానికి చెందిన విశ్రాంత ఐపీఎస్​ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ భార్య ఊర్మిళను మోసగించిన కేసులో నలుగురు అంతర్రాష్ట్ర నిందితులను సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. ఈ కేటుగాళ్లు మయన్మార్​ కేంద్రంగా మోసానికి పాల్పడినట్లు వారు గుర్తించారు. ఈ నలుగురు బిహార్​, పశ్చిమబెంగాల్​కు చెందిన వారుగా గుర్తించారు. అలాగే వారు మ్యూల్​ ఖాతాలు సమకూర్చినట్లు నిర్ధారించారు. నిందితులను ట్రాన్సిట్​ వారెంట్​పై హైదరాబాద్​కు తీసుకొచ్చి రిమాండ్​కు తరలించారు.

నేరస్థుల నుంచి రూ.45 లక్షల స్వాధీనం : మాయగాళ్లు కాజేసిన సొమ్ములో రూ. 45 లక్షలను పోలీసులు ఫ్రీజ్​ చేయించారు. బంజారాహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే కాలనీలో ఉంటున్న సీబీఐ పూర్వ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ భార్య ఊర్మిళ వాట్సప్‌ నంబరుకు గతేడాది నవంబరులో స్టాక్‌మార్కెట్‌ పెట్టుబడుల పేరిట ఓ లింక్‌ వచ్చింది. తమ సంస్థలో పెట్టుబడితో 500 రెట్లు లాభం వస్తుందని నిందితులు ఆశచూపారు. ఆమెకు ట్రేడింగ్‌పై అవగాహన లేకపోవడంతో భర్త సహాయం తీసుకున్నారు.

డిజిటల్‌ ఖాతాలో డబ్బు చూపిస్తూ : మోసగాళ్లు వారికి స్టాక్‌మార్కెట్‌ ప్రాఫిట్‌ గైడ్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ గ్రూప్‌-20లో సభ్యత్వం ఇచ్చారు. తాము మార్కెట్‌ నిపుణులమని నమ్మిస్తూ, డిసెంబరు 24 నుంచి ఈ నెల 5వ తేదీ వరకు 19 విడతలుగా రూ.2.58 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టించారు. రూ.2 కోట్ల లాభం వచ్చినట్టు డిజిటల్‌ ఖాతాలో చూపుతూ నమ్మకం కలిగించారు. ఆ డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా మరికొంత సొమ్ము చెల్లించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. దీంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించిన ఊర్మిళ ఈ నెల మొదటివారంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఆన్​లైన్​ ఫ్రెండ్​ సలహాతో ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ : ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి మోసాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. మాయమాటలతో ప్రజల్ని మోసం చేసి, రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. వాట్సప్‌లో పరిచయమైన వ్యక్తుల సలహాలను నమ్మి కొందరు స్టాక్‌ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. దాని వల్ల కొన్ని రూ.కోట్లలో మోసపోతున్నారు. 2025లో నగరంలో దాదాపు రూ.500 కోట్లకు పైగా నష్టపోయారంటే మోసాలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ప్రముఖ కంపెనీల పేరుతో మోసాలు : ఇలాంటి మోసాలు చేసేవారు ముందుగా వాట్సప్​ ద్వారా ఓ ప్రముఖ కంపెనీ పేరుతో ప్రకటన విడుదల చేస్తున్నారు. దానిలో ఆ కంపెనీ ఐపీవోకు వెళ్తోందని, షేర్లు కొనుగోలు చేస్తే అధిక లాభం పోందవచ్చని స్టాక్​ మార్కెట్​ విశ్లేషకులు, పెట్టుబడిదారుల చెబుతునట్లు ఉంటుంది. దీనికోసం ఓ ప్రత్యేక వాట్సప్​ గ్రూప్​ను కూడా క్రియేట్​ చేసి, అందులో జాయిన్​ అవ్వాల్సిందిగా చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా గ్రూపులోని మిగతా ముఠా సభ్యులు ఆ సూచనలు పాటించడంతో తమకు లాభాలు వచ్చాయంటూ నకిలీ స్క్రీన్‌షాట్లు పెడతారు. ఇదంతా నమ్మి ఇతరులు యాప్‌లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని డబ్బులు పెట్టుబడిగా పెడుతున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు లేకుంటే అంతే :

  • స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడికి నిర్దేశిత ఖాతాలుంటాయి. వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ చేయమని సూచిస్తే దాన్ని మోసంగా పరిగణించాలి.
  • సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చే రీల్స్, ప్రకటనలను వాట్సప్‌లో వచ్చే లింకుల్ని చూసి పెట్టుబడులు పెట్టొద్దు.
  • అనుమతి లేకుండా వాట్సప్, టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపుల్లో ఎవరైనా చేరిస్తే వెంటనే లెఫ్ట్‌ అవ్వాలి.
  • సామాజిక మాధ్యమంలో పరిచయమైన వ్యక్తి మాటలు నమ్మి పెట్టుబడులు చేయద్దు.
  • మోసపోయి డబ్బు కోల్పోతే వెంటనే 1930 టోల్‌ఫ్రీకి ఫిర్యాదు చేయాలి. అప్పుడే డబ్బు రికవరీ తేలిక అవుతుంది.

అత్యాశకు పోతే చివరికి మోసమే : ఇలాంటి సైబర్​ నేరగాళ్లు మనల్ని నమ్మించడానికి ముందు కొంత లాభం చూపించి, తర్వాత పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టిస్తుంటారు. ఈ లాభాలను ఎకౌంట్లో వర్చ్‌వల్‌గా చూపిస్తున్నారు. వారి మాటలు నమ్మి, స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం సరికాదని పోలీసులు అంటున్నారు. రూ.లక్షకు రూ.10 లక్షల లాభం వస్తుందని ఆశ పడితే మోసపోక తప్పదంటున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడుల పేరుతో రాష్ట్రంలో భారీగా సైబర్ మోసాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా వచ్చే ప్రకటనలు, ఫోన్లను నమ్మొద్దని అన్నారు.

