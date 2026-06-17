ముంచుకొస్తున్న ముప్పు - కొత్త బొగ్గు గనులు వస్తేనే సింగరేణికి మనుగడ
రాష్ట్రంలో గణనీయంగా తగ్గుతున్న బొగ్గు ఉత్పత్తి - మూతపడుతున్న గనుల్లోంచి 1.25 కోట్ల టన్నుల ఉత్పత్తి బంద్ - కొత్త గనుల్లో ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తేనే సంస్థ మనుగడ - కేంద్రానికి సింగరేణి ప్రతిపాదనలు
Published : June 17, 2026 at 3:12 PM IST
Coal Mines Issue In Telangana : రాష్ట్రంలో బొగ్గు ఉత్పత్తి గణనీయంగా పడిపోతోంది. రోజురోజుకు పడిపోతున్న సింగరేణి ఉత్పత్తి పెను సమస్యగా మారబోతోంది. గత సంవత్సరం కంటే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) వార్షిక ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని 6 కోట్ల టన్నులకు తగ్గించేసింది. 2025-26లో ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని తొలుత 7.20 కోట్ల టన్నులు సాధించాలని నిర్దేశించి 6 కోట్లు లక్ష్యం పెట్టుకుని 5.80 కోట్ల టన్నులే సాధించింది.
ఇదే తరహాలో ఈ సంవత్సరం కూడా 6 కోట్ల టన్నులే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. 2027-28లో సింగరేణిలో 4 గనులు మూతపడనున్నాయి. కాగా ఈసంవత్సరం 1.25 కోట్ల టన్నుల ఉత్పత్తి నిలిచిపోనుంది. అదే సమయంలో మరో 9 కొత్త గనుల్లో ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తేనే సంస్థ మనుగడ కొనసాగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కొత్త గనులు ప్రారంభం ఎప్పుడు : కొత్త బొగ్గు గనులపై ఉత్పత్తి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ చూపుతోంది. సింగరేణి కూడా ఇందుకోసం ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం 3, వచ్చే సవంత్సరం మరో 2 కొత్త గనులు ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. నిజానికి ఈ గనులు సంస్థకు కొత్తగా కేటాయించినవి కావు. గతంలోనే ఆయా ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలు ప్రారంభించారు. అయితే వాటిని వదిలేయడంతో నేడు వీటిపై కన్నేశారు. గతంలో భూగర్భంలో తవ్వి వదిలేసిన వాటిని ఉపరితల గనులు(ఓసీ)గా మార్చాలని, ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఓసీలకు కొనసాగింపుగా వీటిని ప్రతిపాదించారు.
3 గనులకు అనుమతులు : కొత్త గనులు త్వరగా ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా వీటి అనుమతులు తీసుకునే ప్రక్రియలు వేగవంతం చేయాలని సింగరేణిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల కోరింది. దీంతో సంస్థ యాజమాన్యం ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించింది. వీటిలో 3 గనులకు అనుమతులు వచ్చాయి. వీటిలో ఒడిశాలోని నైనీ బ్లాకును ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి బొగ్గు ఉత్పత్తిని ప్రారంభించారు. అప్పటికే మూతపడ్డ భూగర్భగనుల లోతుల్లో ఇంకా మిగిలి ఉన్న బొగ్గును వెలికితీయడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఉపరితల గనులకు కొనసాగింపు వంటివి కలిపి 8 ప్రాజెక్టులు వీటిలో ఉన్నాయి.
కొత్త ప్రాజెక్టుల వివరాలివే :
- కొత్తగూడెంలోని వీకే కోల్ మైన్ బొగ్గు తవ్వకాలు ఆపేసిన గనిలో 19 కోట్ల టన్నుల నిల్వలు
- జేకే ఓపెన్ కాస్ట్ గని (ఇల్లెందు ఏరియా) - 1.96 కోట్ల టన్నులు
- రామగుండం ఓసీ-1 విస్తరణ ప్రాజెక్టు (రామగుండం-3 ఏరియా) - 18.10 కోట్ల టన్నులు
- గోలేటి ఓపెన్ కాస్ట్ (బెల్లంపల్లి ఏరియా) - 3.89 కోట్ల టన్నులు
- ఎంవీకే ఓపెన్ కాస్ట్ - 3.03 కోట్ల టన్నులు
- మణుగూరు ఓపెన్ కాస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ (మణుగూరు ఏరియా) - 4.04 కోట్ల టన్నులు
- ఆర్.కె.పి. ఓసీపీ ఫేజ్-2 (మందమర్రి ఏరియా) - 3.44 కోట్ల టన్నులు
- పీకే కోల్ మైన్, కొండాపూర్ (మణుగూరు ఏరియా) - 6.2 కోట్ల టన్నులు
సరఫరా కావడం లేదు : ఇటీవల బొగ్గు నిల్వలను ఉద్దేశిస్తూ కేంద్ర విద్యుత్ మండలి ఓ నివేదికను విడుదల చేసింది. దీనిలో భాగంగా దేశంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్కు తగినంత బొగ్గు థర్మల్ ప్లాంట్లకు సరఫరా కావడం లేదని వెల్లిడించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఏపీ, గుజరాత్ ఇలా అనేక రాష్ట్రాల్లోని థర్మల్ కేంద్రాల్లో బొగ్గునిల్వలు కనీస స్థాయికన్నా దారుణంగా పడిపోయాని స్పష్టం చేసింది. జూన్ 13 నాటికి తెలంగాణ విద్యుత్పత్తి సంస్థ (జెన్కో) ప్లాంట్లలో ఉండాల్సిన కనీస నిల్వ 25.54 లక్షల టన్ను (ఎల్టీ)లకు గాను 24 శాతం (6.09 ఎల్టీ) మాత్రమే ఉంది.
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