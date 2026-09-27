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ప్రపంచ వేదికపై మన నగరాల సత్తా - గ్లోబల్ సిటీస్ ఇండెక్స్​లో నాలుగింటికి చోటు

ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ ఎకనమిక్స్‌ సంస్థ తాజాగా 1,000 అంతర్జాతీయ నగరాల సూచీతో ‘గ్లోబల్‌ సిటీస్‌ ఇండెక్స్‌–2026’ నివేదిక విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో గుంటూరు, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, విజయవాడ నగరాలు చోటు దక్కించుకున్నాయి.

Oxford Global Cities Index 2026
ఆక్స్​ఫర్డ్ గ్లోబల్‌ సిటీస్‌ ఇండెక్స్‌లో 4 నగరాలకు చేటు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 11:25 AM IST

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Oxford Global Cities Index 2026 : వేగవంతమైన ఆర్థిక పురోగతి (ఎమర్జింగ్ స్టాండ్ ఔట్స్​)ని సాధిస్తున్న నగరాల జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన నాలుగు నగరాలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ ఎకనమిక్స్‌ సంస్థ తాజాగా 1,000 అంతర్జాతీయ నగరాల సూచీతో ‘గ్లోబల్‌ సిటీస్‌ ఇండెక్స్‌–2026’ నివేదిక విడుదల చేసింది. ఇందులో గుంటూరు, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, విజయవాడ నగరాలు ఎమర్జింగ్‌ స్టాండ్‌ఔట్స్‌ విభాగంలో గుర్తింపు పొందాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యి నగరాలను పరిశీలించి రూపొందించిన ఈ సూచీలో రాష్ట్ర నగరాలు తమ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించడం విశేషంగా నిలిచింది.

నివేదిక ప్రకారం గుంటూరు (739), విశాఖపట్నం (755), నెల్లూరు (893), విజయవాడ (932) ర్యాంకుల్లో నిలిచాయి. నగరాల ఆర్థిక వ్యవస్థ, మానవ వనరులు, జీవన ప్రమాణాలు, పర్యావరణం, పాలన అనే ఐదు కీలక అంశాల్ని పరిశీలించి ర్యాంకింగ్​లు ప్రకటిచారు. వేగవంతమైన అభివృద్ధితో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. జీడీపీ వృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్ వంటి తదితర విభాగాల్లో ప్రపంచ సగటు కంటే మెరుగైన పనితీరు కనబరుస్తున్న నగరాలకు ఈ విభాగంలో చోటు కల్పించినట్లు ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ ఎకనమిక్స్‌ వెల్లడించింది.

అంతర్జాతీయ నగరాల ర్యాంకింగ్‌లో న్యూయార్క్‌ తొలి స్థానంలో నిలవగా, లండన్‌ రెండో, పారిస్‌ మూడో స్థానాల్లో ఉన్నాయి. భారత్‌ నుంచి దిల్లీ 268వ స్థానంలో చోటు దక్కించుకోగా, బెంగళూరు 311వ స్థానంలో, ముంబయి 330వ స్థానంలో, చెన్నై 381వ స్థానంలో, హైదరాబాద్‌ 421వ స్థానాల్లో నిలిచాయి. పుణె (427), త్రిసూర్‌ (477), కొచ్చి (489), కోల్‌కతా (496), కోజికోడ్‌ (499) తదితర నగరాలు కూడా జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాయి.

2050 నాటికి భారత నగరాలదే జోరు: 2050 నాటికి ఆర్థిక, వ్యాపార సేవల వృద్ధిలో భారత నగరాలు ప్రపంచంలోనే ముందంజలో ఉంటాయని నివేదిక పేర్కొంది. ముఖ్యంగా బెంగళూరు అంతర్జాతీయ టెక్​హబ్​గా నిలిచింది. ఆసియా నగరాలే ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రధాన చోదకశక్తిగా మారుతున్నాయని నివేదిక వెల్లడించింది. భారీ జనాభా, పెరుగుతున్న ఉత్పాదకతతో పాటు, గణనీయంగా పెరిగిన ఆదాయ స్ధాయులే భారత్, చైనాల్ని ముందు వరుసలో నిలిచేలా చేస్తున్నాయని తెలిపింది.

విలువ ఆధారిత రంగాలపై దృష్టి: అధిక ఉత్పాదకత, అధిక వేతనలతో కూడిన ఉద్యోగాలు లభించాలంటే నగరాలు విలువ ఆధారిత రంగాలపై దృష్టి సారించాలని నివేదిక సూచించింది. నైపుణ్యం కలిగిన వారిని ఆకర్షించడంతో పాటు స్థానిక విద్యానైపుణ్యాలను ప్రోత్సహించడం వల్ల మానవ వనరుల సంపద పెరుగుతుందని వివరించింది. తద్వారా మరిన్ని పెట్టుబడులును ఆకర్షిస్తూ ఆర్థికవృద్ధి మరింత వేగవంతమవుతుందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. చైనా, భారత్‌ నగరాల జీడీపీ వాటా 2050 నాటికి యూరప్‌ నగరాల వాటాను అధిగమించే అవకాశముందని నివేదిక పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన నాలుగు నగరాలకు లభించిన గుర్తింపు రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధి సామర్థ్యానికి మరో నిదర్శనంగా నిలిచింది.

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