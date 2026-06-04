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ఒంగోలులో విషాదం - నీటి కుంటలో ఈతకు దిగి నలుగురు చిన్నారులు గల్లంతు

ఒంగోలు చెరువుకొమ్ముపాలెం వద్ద కుంట ఒడ్డున పిల్లల దుస్తులు, చెప్పులు లభ్యం - చిన్నారుల కోసం తల్లడిల్లుతున్న తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు - కుంటలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు, సహాయ సిబ్బంది

Four Children Missing While Swimming in A Pond At Prakasam District
Four Children Missing While Swimming in A Pond At Prakasam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:39 PM IST

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Four Children Missing While Swimming in A Pond At Prakasam District: ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో విషాదం నెలకొంది. ఒంగోలు మండలం చెరువుకొమ్ముపాలెంలోని నీటి కుంటలో ఈతకు వెళ్లి నలుగురు చిన్నారులు గల్లంతయ్యారు. వారిలో కరేటి అభిరామ్ (14), కరేటి సుశాంత్ (12) మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. మరో ఇద్దరు చిన్నారులు చిన్ను, దినేష్​ల కోసం పోలీసులు, సహాయక సిబ్బంది, గజ ఈతగాళ్లు గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఒంగోలు మండలం చెరువుకొమ్మ పాలానికి చెందిన నలుగురు చిన్నారులు గ్రామ సమీపంలోని నీటి కుంటలో ఈతకు వెళ్లగా ఈ ఘటన జరిగింది.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: నీటి కుంటలో ఈతకు వెళ్లిన నలుగురు చిన్నారులు గల్లంతైనట్టు స్థానికులు గుర్తించారు. చిన్నారుల దుస్తులు, చెప్పులు నీటి కుంట ఒడ్డున ఉండటంతో ఈతకు వెళ్లినట్టు గుర్తించారు.‌ వెంటనే అప్రమత్తమైన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.‌ ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో నీటి కుంటలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. చిన్నారులు కుంటలో గల్లంతవడంతో తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోతున్నారు.

కలెక్టర్​లో మాట్లాడిన మంత్రి: చిన్నారుల గల్లంతుపై మంత్రి డీఎస్‌బీవీ స్వామి కలెక్టర్‌, ఎస్పీతో మాట్లాడారు. నీటికుంటలో గాలింపు చర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.

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ఈతకెళ్లి నలుగురు గల్లంతు
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