రాష్ట్రంలో చెత్త సేకరణకు ఇకపై కొత్త విధానం - నాలుగు బిన్లలో చెత్త సేకరణ ఏర్పాట్లు
ఈ నెల 7 నుంచి అమలుకు సన్నాహాలు - ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ-2026 విధానం - అన్నీ రాష్ట్రాలు పాటించాలని మార్గదర్శకాలు
Published : June 4, 2026 at 10:21 AM IST
Four Bins For Wastage collection : సాధారణంగా వంటింట్లో నిత్యం ఎంతో కొంత చెత్త జమ అవుతూనే ఉంటుంది. అలాగే బయటి నుంచి తెచ్చుకునే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, కవర్లు కూడా ఉంటాయి. వీటన్నింటిని కలిపి ఒకే చెత్తబుట్టలో వేస్తుంటాం. దీంతో వాటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. ఆరోగ్యానికి హాని కలుగుతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఘన వ్యర్థాల నిర్వాహణ-2026 అనే కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో చెత్తను రకాలుగా విభజించి వేరు చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందంచారు.
రాష్ట్రప్రభుత్వం అమలులోకి : కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ-2026 విధానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చేందుకు పూనుకుంది. దీని కోసం రాష్ట్రంలోని నగరాలు, పట్టణాలు, గ్రామాల్లో ఇంటింటికీ నాలుగు డస్ట్ బిన్లను అందించేలా ఏర్పాటు చేసింది. ఆ విధానం ప్రకారం అపార్ట్మెంట్లు, ఆయా ఇళ్ల వద్ద వ్యర్థాలను నాలుగు రకాలుగా వేరుచేసి పంచాయతీ, పురపాలక పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి అందజేయాల్సి ఉంటుంది.
అవగాహన కల్పించేందుకు కార్యాచరణ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త విధానాన్ని ఏప్రిల్ నుంచి అమలులోకి తీసుకురావాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. దాని ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు పురపాలక, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ గురువారం నుంచే ‘చెత్త వేరు చేస్తే-ఆరోగ్యం, పర్యావరణం సురక్షితం’, మన ఊరు-మన బాధ్యత-మన భవిష్యత్తు’ పేరిట గ్రామసభలు నిర్వహించి కొత్త విధానంపై అవగాహన కల్పించేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది.
జూన్ 7 నుంచి అధికారికంగా ప్రారంభం : ఈ విధానాన్ని ఈ నెల 7న పురపాలకశాఖ అధికారికంగా ప్రారంభించనుంది. దీంట్లో భాగంగా ప్రతి ఇంటికీ నాలుగు బిన్లను పంపిణీ చేయనుంది. వీటిలో ఆకుపచ్చ బిన్, నీలం బిన్, ఎరుపు బిన్, నలుపు బిన్ కలర్లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ నాలుగు బిన్లలో వేరు వేరు చెత్తను సేకరించేలా ఏర్పాటు చేశారు.
ఆకుపచ్చ బిన్ : దీనిని కేవలం తడి చెత్తను సేకరించటానికి మాత్రమే వాడతారు. దీంట్లో వంటింటి వ్యర్థాలు, కూరగాయల తొక్కలు, ఆహారం, పూలు, టీ, కాఫీ పొడులు వంటివి వేస్తారు. వీటిని కంపోస్ట్, బయోగ్యాస్ తయారు చేయటానికి ఉపయోగిస్తారు.
నీలం బిన్ : ఈ బిన్ను పొడి చెత్తను సేకరించడానికి వాడతారు. దీంట్లో ప్లాస్టిక్, కాగితం, గాజు, లోహ పదార్థాలను వేస్తారు. వీటిని రీస్లైకింగ్ కోసం పంపిస్తారు.
ఎరుపు బిన్ : వీటిని శానిటరీ ప్యాడ్లు, డైపర్లు, వైద్య చికిత్సకు వాడిన వస్తువులను సేకరిస్తారు. ఆ తర్వాత వీటిని పేపర్తో కప్పి బిన్లో వేయాలి. వీటిని సురక్షితంగా నాశనం చేస్తారు.
నలుపు బిన్ : రసాయనాలు లేదా హానికర వ్యర్థాలైన బల్బులు, బ్యాటరీలు, మందులు, ఈ-వేస్ట్, పంచర్ స్ప్రేలు, పెయింట్లు వంటి వాటిని సేకరిస్తారు. ఆ తర్వాత వీటిని ప్రత్యేక విధానంలో పారబోస్తారు.
నిబంధనలు పాటించని వారిపై చర్యలు : ప్రభుత్వం తెలిపినట్టుగా ఈ నాలుగు బుట్టలను తప్పనిసరిగా వాడాలి. అలాగే వీటిని ఇంటి వద్ద మాత్రమే వేరు చేయాలి. అలా వేరు చేసిన చెత్తనే సిబ్బంది తీసుకుంటారు. ఈ ప్రక్రియ తప్పనిసరి అని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని ద్వారా పర్యావరణానికి మేలు కలుగుతుందంటూ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ నిబంధనలను పాటించకుండా ఉంటే వారికి జరిమానా వేసి, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
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