ఆ కుటుంబంలో అందరూ క్రీడాకారులే - జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఫ్యామిలీ!!

Sports Family in Warangal District : సాధారణంగా ఒక కుటుంబంలో ఒకరో లేదా ఇద్దరో క్రీడాకారులు ఉండటం గొప్ప. అలాంటిది ఈ ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. వాళ్లు కూడా భార్యాభర్తలతో పాటు ఇద్దరు పిల్లలూ క్రీడాకారులు కావడం విశేషం. ఇంకో కొసమెరుపు ఏంటంటే వారంతా జాతీయస్థాయిలో రాణించిన వారే. వీరు ఎక్కడికి వెళ్లిన పతకాలు, బహుమతులతో తిరిగి రావాల్సిందే. ఒక పక్క క్రీడల్లో రాణిస్తూ మరోపక్క ఉద్యోగాలు చేస్తూ అందరితో శభాష్​ అనిపించుకుంటున్నారు. భర్త ప్రోత్సాహంతో భార్య, తల్లిదండ్రులను చూసి పిల్లలు ఈ రంగంపై ఆసక్తిని పెంచుకున్నారు. ఇప్పుడు వీరి స్టోరీని తెలుసుకుందాం.

జూల రమేశ్​-విజయలక్ష్మి దంపతులు వరంగల్​ జిల్లా గీసుకొండ మండలం శాయంపేటహవేలీ గ్రామానికి చెందిన వారు. ఈ దంపతులకు కుమారుడు అరవింద్​(27), కుమార్తె(25) ఉన్నారు. శాయంపేట హవేలీ గ్రామం మూడు దశాబ్దాల క్రితం బాల్​ బ్యాడ్మింటన్​ క్రీడలకు పుట్టినిల్లుగా ఉండేది.

దీంతో తన చిన్నతనంలోనే జూల రమేశ్​కు బాల్​ బ్యాడ్మింటన్​పై మక్కువ ఏర్పడింది. డిగ్రీ వరకు చదువుతున్న ఆయన ఆలిండియా యూనివర్సిటీ క్రీడల్లో మూడుసార్లు కాకతీయ యూనివర్సిటీ తరఫున ఆడారు. ఒకసారి కెప్టెన్​గా కూడా ఆయన వ్యవహరించారు. పాఠశాలతో పాటు ఇంటర్​ చదువుతున్న సమయంలో పదిసార్లు జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో ఆడి ఎన్నో పతకాలు, బహుమతులను సొంతం చేసుకున్నారు. సుమారుగా 20 ఏళ్లపాటు ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తూ ఎంతో మంది క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారు.

భార్యనూ క్రీడల్లోకి తీసుకొచ్చి : మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన విజయలక్ష్మిని రమేశ్​ 1993లో వివాహం చేసుకున్నారు. విజయలక్ష్మి చదువుకునే రోజుల్లో వాలీబాల్​, ఖోఖో, కబడ్డీ క్రీడల్లో పాల్గొని రాష్ట్రస్థాయి క్రీడల్లో రాణించారు. పలు క్రీడల్లో అనుభవం ఉన్న విజయలక్ష్మికి రమేశ్​ వివాహం తర్వాత తనకిష్టమైన బాల్​ బ్యాడ్మింటన్​ ఆమెకు నేర్పాడు. భర్త ప్రోత్సాహంతో విజయలక్ష్మి ఐదుసార్లు రాష్ట్రస్థాయి క్రీడల్లో పాల్గొన్నారు. అక్కడ సత్తా చాటారు. ప్రస్తుతం ఆమె శాయంపేటహవేలీ గ్రామంలో ఈజీఎస్​ పథకం ఫీల్డ్​ అసిస్టెంట్​గా పని చేస్తున్నారు.

తల్లిదండ్రుల బాటలోనే పిల్లలు : రమేశ్​ తన కుమారుడైన అరవింద్​కు చిన్నప్పటి నుంచి బాల్​ బ్యాడ్మింటన్​లో శిక్షణ ఇస్తూ వస్తున్నారు. అరవింద్​ నాలుగుసార్లు రాష్ట్రస్థాయి, రెండుసార్లు యూనివర్సిటీ తరఫున పాల్గొన్నారు. రెండుసార్లు జాతీయస్థాయికి ఎంపికై హరియాణా, ఛత్తీస్​గఢ్​లలో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు గెల్చుకున్నాడు. బీటెక్​ వరకు చదువుకున్న అరవింద్​, 2020లో రైల్వేలో అసిస్టెంట్​ డ్రైవర్​గా ఉద్యోగం సాధించాడు.

ప్రస్తుతం కాజీపేట రైల్వేస్టేషన్​లో పని చేస్తున్నాడు. రమేశ్​ కుమార్తె శ్రీనిధి హైదరాబాద్​లోని మల్లారెడ్డి వైద్య కళాశాలలో డెంటల్​ విద్యను పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఇంటర్న్​షిప్​ చేస్తోంది. ఆమె ఏడుసార్లు రాష్ట్రస్థాయి బాల్​ బ్యాడ్మింటన్​ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. నాలుగుసార్లు జాతీయస్థాయి పోటీలకు ఎంపికై కర్ణాటక, ఛత్తీస్​గఢ్​, హరియాణా, న్యూదిల్లీలో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించారు. ఇప్పటికీ కూడా ఆ కుటుంబం క్రీడల్లో రాణిస్తుండటంపై ఆ ఊరు ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

