ప్రియుడి భార్యకు వైరస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన మాజీ ప్రేయసి - అసలు కారణమిదే!
కర్నూలు జిల్లాలో వైరస్ కలకలం - ప్రియుడి భార్యకు వైరస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన మాజీ ప్రియురాలు, సీసీ కెమెరాల సాయంతో నిందితులను గుర్తించి అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:35 PM IST
Four Arrested For Administering Virus Injection In Kurnool: తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకున్నాడని కోపంతో అతని భార్యకు మాజీ ప్రియురాలు వైరస్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన ఘటన కర్నూలు నగరంలో కలకలం రేపింది. కర్నూలుకు చెందిన ఓ వైద్యుడు, ఆదోనికి చెందిన యువతి కొన్నేళ్లుగా ప్రేమికులుగా ఉండి ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాలతో విడిపోయారు. ఈ క్రమంలో వైద్యుడు మరో మహిళా డాక్టర్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆమె కర్నూలు వైద్య కళాశాలలో అసిస్టెంట్ ఫ్రొఫెసర్గా విధులు నిర్వహిస్తుండగా భర్త కర్నూలులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నారు.
పెళ్లి చేసుకోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేకే: ఈ క్రమంలో తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేక వారి ఇద్దరినీ విడదీయాలని మాజీ ప్రియురాలు కుట్ర పన్నింది. అందులో భాగంగా ఈనెల 9వ తేదీన మహిళా వైద్యురాలు విధులు ముగించుకొని మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్తుండగా నలుగురు వ్యక్తులు వచ్చి ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీ కొట్టి కిందపడేలా చేశారు. అనంతరం కింద పడిన ఆమెకు సహాయం చేస్తున్నట్లు నటించి ఆటో ఎక్కిస్తూ ఓ వైరస్(హెచ్ఐవీ) ఎక్కించారని కర్నూలు డీఎస్పీ బాబు ప్రసాద్ తెలిపారు. ఈ ఘటనపై భాదితురాలి భర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న 3వ పట్టణ పోలీసులు ధర్యాప్తును చేపట్టారు. ఘటనా స్థలం వద్ద సీసీ కెమెరాల సాయంతో నిందితులను గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసులో మాజీ ప్రియురాలితో పాటు నలుగురిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్టు డీఎస్పీ బాబు ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు.