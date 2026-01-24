ETV Bharat / state

సాఫ్ట్‌వేర్‌ జాబ్​ వదిలి సొంతూరిలోనే వ్యాపారం - నెలకు లక్ష ఆదాయం

బీకాం కంప్యూటర్స్‌ పూర్తి చేసిన కిరణ్​ - బేవరేజెస్‌ కంపెనీకి కావాల్సిన అనుభవాన్ని తండ్రి వద్ద నేర్చుకున్న కిరణ్​ - ఎంఎస్‌ఎంఈ ద్వారా రూ.20 లక్షలు రుణం - ఫల్‌ఫియో పేరుతో ప్రొడక్ట్‌

Pulpio Beverages Startup By Kiran
Pulpio Beverages Startup By Kiran (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 1:45 PM IST

Pulpio Beverages Startup By Kiran : ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, చదివినది ఒకటైతే, చేస్తున్న ఉద్యోగం ఇంకొకటి. అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే నేటి యువత ఎక్కువగా స్టార్టప్​లపై, సొంతంగా వ్యాపారాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అంతేకాకుండా చాలా మంది ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారు. అనేక విజయాలు పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం యువత అనుకున్న లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేసి అనుకోని విజయం సాధిస్తున్నారు. ఒకవైపు కొందరు సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగాన్ని వదిలి స్వగ్రామాల్లో సొంతంగా వ్యవసాయం చేసుకుంటుంటే ఇంకోవైపు మరికొందరు పరిశ్రమలు పెట్టి రాణిస్తున్నారు.

ఈ కోవలోనే తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరుకు చెందిన కిరణ్‌ తన గమ్యాన్ని మార్చుకుని సొంతంగా బేవరేజెస్‌ డ్రింక్స్‌ తయారీ రంగంలో రాణిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా చుట్టుప్రక్కల ఉన్న పలువురి మహిళలకు కూడా ఉపాధి అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాడు. అలా నెలకు సుమారు రూ.లక్ష వరకు ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాడు. అసలు ఎవరు ఈ కిరణ్​? అతని లక్ష్యం ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

యూఎస్‌ కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీరుగా చేసి : పుత్తూరు పట్టణానికి చెందిన మహేష్, వనిత దంపతుల కుమారుడు కిరణ్‌. బీకాం కంప్యూటర్స్‌ పూర్తి చేశాడు. యూఎస్‌కి సంబంధించిన కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీరుగా ఉద్యోగంలో చేరాడు. అయితే రాత్రి సమయంలో మాత్రమే విధులు కావడంతో రెండేళ్ల పాటు చేసి ఉద్యోగాన్ని మానేసాడు. అయితే అతని తండ్రి గేటుపుత్తూరులో కూల్‌డ్రింక్స్‌ దుకాణం నడుపుతూ కుటుంబ పోషణ, జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. తన తండ్రి ఉన్న రంగంలోనే ఏదైనా సాధించాలని పట్టుదలతో ఉద్యోగం మానేసి తండ్రి వద్దకు కిరణ్​ వచ్చాడు. తాను బేవరేజెస్‌ కంపెనీ పెట్టాలని ఉన్న తన ఆలోచనలను తండ్రితో పంచుకున్నాడు. తండ్రి కూడా తన కుమారుడు ఆలోచనతో ఏకీభవించి కిరణ్​ బేవరేజెస్‌ కంపెనీ ఏర్పాటుకు సహకారం అందించారు.

ఎంఎస్‌ఎంఈ ద్వారా రుణం పొంది : బేవరేజెస్‌ కంపెనీకి కావాల్సిన అనుభవాన్ని కిరణ్​ తండ్రి వద్ద నేర్చుకున్నాడు. ఎంఎస్‌ఎంఈ పుత్తూరులోని కెనరా బ్యాంకును వ్యాపారం నిమిత్తం సంప్రదించాడు. అధికారులు దాదాపు రూ.20 లక్షలు కిరణ్​కు మంజూరు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో 2024వ సంవత్సరంలో ఆగస్టులో ఫల్‌ఫియో పేరుతో ప్రోడక్ట్‌ ప్రారంభించారు. పైనాపిల్, స్ట్రాబెర్రీ, గ్రేప్, కివీ వంటి రకాల డ్రింక్స్‌ తయారు చేసి మార్కెట్‌ చేశాడు. వాటిని తిరుపతి, పుత్తూరు, చిత్తూరు, శ్రీకాళహస్తి, రైల్వేకోడూరు ప్రాంతాల్లో మార్కెట్‌ చేస్తున్నాడు. అన్నీ ఖర్చులు పోనూ నెలకు సుమారు రూ.లక్ష వరకు అర్జిస్తున్నాడు. ఇటీవల ఏర్పేడులోని ఐఐటీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో వ్యాపారంలో తనకున్న అనుభవాలను అక్కడి విద్యార్థులతో పంచుకున్నాడు.

మల్టీ బ్రాండెడ్‌ కంపెనీ ఏర్పాటే లక్ష్యం :

"భవిష్యత్తులో మల్టీ బ్రాండెడ్‌ కంపెనీ ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా. తల్లిదండ్రులు, భార్య ఇందు సహకారంతో ఈ రంగంలో రాణిస్తున్నాను. సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగం కంటే ఇందులో ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరింత మందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాను." - కిరణ్

