సరిజోడుగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి - నెలన్నరలోనే లక్షల కోట్ల ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
కూటమిప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చిన సూపర్-6లో భాగంగా వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని అమలు చేస్తూనే అభివృద్ధిపైనా దృష్టి పెట్టింది. గడిచిన 40-45 రోజుల్లో లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:17 AM IST
Foundation Stones Laid and Projects Inaugurated in AP: కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చిన సూపర్-6లో భాగంగా వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని క్రమం తప్పకుండా అమలు చేస్తూనే మరోవైపు అభివృద్ధిపైనా దృష్టి పెట్టింది. సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీతోపాటు వివిధ వర్గాల సంక్షేమానికి మత్స్యకారుల సేవలో, నేతన్నకు చేయూత వంటి కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. సంక్షేమంతోనే సరిపెట్టకుండా రాష్ట్ర ప్రగతికి బాటలు వేసేలా పల్లెపండుగ 3.0, 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం వంటి భారీ కార్యక్రమాలతో దూకుడు పెంచింది.
గడిచిన 40-45 రోజుల్లో సుమారు రూ.2.12 లక్షల కోట్ల విలువైన భారీ ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేసింది. వీటిలో పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, పేదలకు ఇళ్లు, సురక్షిత తాగునీటి సరఫరా వంటి అనేక కార్యక్రమాలు, దీర్ఘకాలంలో వారికి ఉపాధికి భరోసా ఇచ్చే ప్రాజెక్టులు వంటివి అనేకం ఉన్నాయి. సాగునీటి ప్రాజెక్టులనూ ప్రభుత్వం పరుగులు పెట్టిస్తోంది. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫేజ్-1 ప్రారంభించి కరవు సీమను కృష్ణా జలాలతో అభిషేకించింది. గోదావరి జలాలను పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా ఉత్తరాంధ్రకు తీసుకెళ్లింది.
కోట్ల ఆస్తులపై పేదలకు హక్కు: నగరాలు, పట్టణాల్లో ఎంతో కాలంగా ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నివసిస్తూ వాటిపై శాశ్వత హక్కు కోసం ఎదురు చూస్తున్న పేద కుటుంబాలకు పట్టాలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ‘పేదలకు పట్టాభిషేకం’ కార్యక్రమం చేపట్టింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, మంగళగిరిల్లో మొత్తం 60,646 మంది లబ్ధిదారులకు పట్టాలిచ్చింది. వాటి బహిరంగ మార్కెట్ విలువ రూ.52,000 కోట్లు.
ప్రతి పల్లెకూ పండగే: గ్రామాల్లో రూ.11,085 కోట్లతో మౌలిక వసతుల కల్పనకు పల్లెపండుగ 3.0 కార్యక్రమాన్ని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరిలో ఇటీవల ప్రారంభించారు. దీనిలో భాగంగా 15,500 కి.మీ. బీటీ, సీసీ రోడ్లు, 22 వేల మినీ గోకులాలు, పశుగ్రాసం కొరత అధిగమించేందుకు హరిత గోపాలం, 1,000 కి.మీ. మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు, బస్ షెల్టర్లు, పంచాయతీ భవనాల నిర్మాణం, ఉద్యాన పంటలకు ప్రోత్సాహం వంటి కార్యక్రమాలు చేపడతారు.
జలజీవన్ మిషన్ 2.0: ప్రతి ఇంటికి సురక్షితమైన తాగునీరందించే లక్ష్యంతో ‘అమరజీవి జలధార’ పేరుతో జల్జీవన్ మిషన్ 2.0ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. కొత్తగా మరో 27 లక్షల గ్రామీణ కుటుంబాలకు కుళాయి కనెక్షన్లు అందించే లక్ష్యంతో రూ.30,156 కోట్లతో పనులు ప్రారంభించింది.
పాన్ఐఐటీ వెంచర్ కేపిటల్ ఫండ్: పాన్ఐఐటీ అలుమ్ని సదస్సును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించింది. ఐఐటీ పూర్వ విద్యార్థుల భాగస్వామ్యంతో అమరావతిలో శాశ్వత సంస్థాగత కౌన్సిల్, రూ.500 కోట్లతో వెంచర్ కేపిటల్ ఫండ్ ఏర్పాటు వంటి నిర్ణయాలు జరిగాయి.
వైద్యానికి ఊతం: ప్రధాన మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిషన్ (పీఎం-అభిమ్) కింద రాష్ట్రంలో రూ.249.50 కోట్లతో నిర్మించిన 10 క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్లు, 12 ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబొరేటరీలను ఇటీవల ప్రారంభించారు.
సీమలో సిరుల పంట: రాయలసీమ దశ, దిశ మార్చే ప్రపంచ హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టు కూటమి ప్రభుత్వం సాధించిన మరో ఘన విజయం. రాయలసీమను ‘ఫ్రూట్ బౌల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్’గా తీర్చిదిద్దడం, కరవు పరిస్థితుల్ని అధిగమించడం, రైతులకు స్థిరమైన రాబడి కల్పించడం దీని లక్ష్యం. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలాసీతారామన్తో కలసి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.లక్ష కోట్లతో అభివృద్ధి చేసే ఉద్యాన హబ్ను రాయలసీమతోపాటు ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలను కలిపి మొత్తం 10 జిల్లాల్లో అమలు చేస్తారు. అదనంగా 6 లక్షల హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటల్ని విస్తరిస్తారు. 9.6 లక్షల మంది రైతులకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. 49 లక్షల కుటుంబాలకు ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయి.
సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పరుగు: ఉమ్మడి ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లోని కరవు ప్రాంత ప్రజల దశాబ్దాల కలను కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫేజ్-1ని పూర్తి చేసి, ఆగస్టు 31న సీఎం ప్రారంభించారు. దీంతో తొలి దశలో 1.19 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా ఉత్తరాంధ్రకు గోదావరి జలాల్ని తీసుకెళ్లారు. అనకాపల్లి వద్ద సీఎం చంద్రబాబు నీటిని విడుదల చేశారు. 4 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, 9.23 లక్షల ఎకరాలకు తాగునీరు అందుతుంది.
ఫ్రీహోల్డ్ భూములకు విముక్తి: నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్న ఫ్రీహోల్డ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్కు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. వివిధ కేటగిరీల్లోని 9.09 లక్షల ఎకరాల భూముల రిజిస్ట్రేషన్పై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసింది.
ఉద్యోగులకు తీపి కబురు: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 12వ వేతన సవరణ సంఘాన్ని ప్రభుత్వ నియమించింది.
రూ.11 వేల కోట్లతో మౌలిక వసతులు: రాష్ట్రంలోని 123 నగరాలు, పట్టణాల్లో హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ విధానంలో రోడ్లు, డ్రెయిన్లు, యూజీడీ వంటి మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేయనున్నారు. రూ.11,359 కోట్ల పనులకు సీఎం చంద్రబాబు సెప్టెంబరు 22న శంకుస్థాపన చేశారు.
పేదలకు గూడు..3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం: రాష్ట్రంలో 2029 నాటికి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ సొంతిల్లు ఇవ్వాలన్న లక్ష్యంలో భాగంగా పీఎంఈవై-గ్రామీణ్ 2.0ని తెనాలిలో కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్తో కలసి సీఎం ప్రారంభించారు. 3 లక్షల ఇళ్లు నిర్మిస్తారు. ఒక్కో యూనిట్ వ్యయం రూ.2.39 లక్షల చొప్పున లెక్కిస్తే, 3 లక్షల ఇళ్ల విలువ రూ.7,170 కోట్లు.
రైతుల కోసం ఇండియన్ స్కూల్: రిలయన్స్ సంస్థతో కలసి మదనపల్లెలో ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్కి ప్రభుత్వం శంకుస్థాపన చేసింది. వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాల్లో పరిశోధనలు, శిక్షణ, సప్లై చైన్ల అభివృద్ధికి దీన్ని వేదికగా తీర్చిదిద్దుతారు.
వెలిగొండ ఫలాలు దరిచేరిన కృష్ణా జలాలు: ఉమ్మడి ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో కరవు పీడిత ప్రాంతాల వరదాయిని వెలిగొండ ప్రాజెక్టును ఆగస్టు 31న సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు.
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