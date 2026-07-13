ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నేడు కీలక ఘట్టం - 117 కొత్త గేట్ల ఏర్పాటుకు నేడే శంకుస్థాపన
పిచ్చుకలంక వద్ద గేట్ల పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్న సీఎం - రూ.152.95 కోట్లతో బ్యారేజీ భద్రతకు పనులు - పార్ట్-1 కింద రూ.130.42 కోట్లు, పార్ట్-2 కింద రూ.22.53 కోట్లు ఖర్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:06 AM IST
CM Chandrababu Is Set To Initiate The Installation Of New Gates At Dhawaleshwaram : ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల జీవనాడి ధవళేశ్వరం సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ రెండు శతబ్దాల చరిత్ర ఉన్న ఈ బ్యారేజీకి నేడు కొత్త కళ రానుంది. దెబ్బతిన్న 117 గేట్ల స్థానంలో కొత్త గేట్ల ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. భావి తరాలకు భరోసా ఇచ్చేందుకు అత్యాధునిక హంగులతో వీటిని రూపొందించనున్నారు.
ధవళేశ్వరం సర్ ఆర్థర్ కాటన్ ప్రాజెక్ట్ గోదావరి రైతు గుండె చప్పుడు. డెల్టా ప్రాంతాల జీవన రేఖ. లక్షలాది ఎకరాలను సస్యశ్యామలం చేసిన ఈ ప్రాజెక్టు ఆధునిక హంగులు సంతరించుకోనుంది. దాదాపు 152.95 కోట్లతో బ్యారేజీని మరింత సురక్షితంగా తీర్చిదిద్దే ప్రతిష్టాత్మక పనులకు నేడు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుంది. దెబ్బతిన్న 117 గేట్ల స్థానంలో అత్యాధునిక గేట్లు ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పరిధిలోని పిచ్చుకలంక గేట్ నంబర్ 1 వద్ద ఈ పనులు ప్రారంభిస్తారు. ప్రాజెక్టు పనులను రెండు పార్టులుగా ప్రభుత్వం విభజించింది.
పార్ట్ -1కు 130.42 కోట్లు, పార్ట్ -2కు 22.53 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. 17 పాత గేట్లను అత్యాధునికంగా మార్చడంతో పాటు 12 హెడ్ స్లూయిజ్ గేట్ల బాటమ్ టియర్ షట్టర్లకు మరమ్మతులు చేయనున్నారు. 175 క్రస్ట్ గేట్లకు కొత్త రబ్బరు సీల్స్, 734 రోలర్ బేరింగ్స్ కొత్తవి అమర్చుతారు. 197 గేట్లకు వైర్ రోప్స్ మార్పు, సౌండ్ బ్లాస్టింగ్, పెయింటింగ్ పార్ట్ -1 కింద చేయనున్నారు. 102 మాస్టర్ కంట్రోలర్ ప్యానెళ్లు, 175 గేట్లకు ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ - వైరింగ్ పార్ట్ -2 కింద చేయనున్నారు.
58 గేట్లకు 31.77 కోట్లతో మరమ్మతులు : నిరంతర వినియోగం, భారీ వరదల ఒత్తిడి వల్ల ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు ఆధునికీకరణ అవసరమని నిపుణుల కమిటీ సూచించింది. దీంతో 2014లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆధునికీకరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రాజెక్టుకు చేపట్టాల్సిన పనులకు రూపకల్పన చేసి శరవేగంగా పూర్తి చేసింది. బ్యారేజీలో అప్పటికే దెబ్బతిన్న 58 గేట్లకు 31.77 కోట్లతో మరమ్మతులు చేసింది. తదుపరి అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పనులను కొనసాగించకపోగా నిర్వహణకు పైసా నిధులు ఇవ్వలేదు. దీంతో దెబ్బతిన్న గేట్ల నుంచి సాగునీరు సముద్రం పాలైంది. ఫలితంగా చివరి ఆయకట్టు రైతులకు సాగునీరు అందక రైతులు అనేక కష్టాలు పడ్డారు.
ప్రాజెక్టుకు గేట్లు అమర్చే పనులను ప్రభుత్వం బెకం సంస్థకు అప్పగించింది. గతంలో ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద బోట్లు ఢీకొట్టి దెబ్బతిన్న గేట్లను మార్చడం సహా పలు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల గేట్ల ఏర్పాటునూ సమర్థంగా చేశారని ఈ సంస్థకు పేరు ఉంది. ఈ పనులు పూర్తైతే గోదావరి డెల్టా సాగునీటి భద్రత మరింత బలపడనుంది.
గోదావరిలో జలకళ - గండిపోచమ్మ ఆలయంలోకి చేరిన నీళ్లు
ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి ఖరీఫ్కు సాగునీరు విడుదల - హర్షం వ్యక్తం చేసిన రైతులు