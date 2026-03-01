నేడు ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన
ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన - ముఖ్య అతిధులుగా హాజరుకానున్న సీజేఐ, జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సీఎం చంద్రబాబు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు తదితరులు
Published : March 1, 2026 at 9:48 AM IST
Foundation Stone For Judicial Academy in Amaravati Today: ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ కార్యాలయ నిర్మాణ పనులకు ఈరోజు శంకుస్థాపన జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ప్రస్తుతం హైకోర్టుకు సమీపంలో నిర్మించనున్న ఏపీ హైకోర్టు అతిథి గృహం, క్లబ్ భవనాల నిర్మాణాలకు సైతం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
ముఖ్య అతిథిగా సీజేఐ సుర్యకాంత్: అనంతరం హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు నివాస భవనాల సముదాయాన్ని సైతం ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత విజయవాడలో మధ్యవర్తిత్వంపై జరిగే రాష్ట్రస్థాయి సదస్సులో జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొననున్నారు. వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు పలువురు ఈరోజు రాష్ట్రానికి రానున్నారు. ఈ మేరకు రాజధాని అమరావతిలో శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు, మధ్యవర్తిత్వంపై జరిగే సదస్సులో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహా, జస్టిస్ ప్రశాంత్కుమార్ మిశ్ర, జస్టిస్ ఎస్విఎన్ భట్టి, జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చీ పాల్గొననున్నారు.
అంతేకాకుండా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు కొద్దిమంది ఈరోజు ఏపీకి రానుండటం విశేషం. అందుకుగాను రాజధాని అమరావతిలో శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు, మధ్యవర్తిత్వంపై జరిగే సదస్సులో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహా, జస్టిస్ ప్రశాంత్కుమార్ మిశ్ర, జస్టిస్ ఎస్వీఎన్ భట్టి, జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చీ తదితరులు పాల్గొననున్నారు.
తిరుమలకు సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్: శ్రీవారి దర్శనం కోసం సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శనివారం రాత్రి తిరుమలకు చేరుకున్నారు. స్థానికంగా అందుబాటులో ఉన్న శ్రీపద్మావతి అతిథిగృహం వద్ద ఆయనకు టీటీడీ ఈవో ఎం.రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ పుష్పగుచ్ఛాన్ని అందజేసి స్వాగతం పలికిన అనంతరం ఆయనకు బసకు తగిన ఏర్పాట్లను చేశారు.
తిరుపతి కలెక్టరేట్ సమీపంలోని రేణిగుంట-తిరుచానూరు మార్గం మధ్యలోని తిరుపతి కోర్టుల నూతన సముదాయం నిర్మాణానికి గాను ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శంకుస్థాపనను చేయనున్నారు.
రూ.165 కోట్ల అంచనాతో: ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీకి గాను రాజధాని అమరావతిలో రూ.165 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అత్యాధునికమైన జీప్లస్ 5 భవనాన్ని నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం విజయవాడ-గుంటూరు మధ్యలో కాజ వద్దనున్న అద్దె భవనంలో కొనసాగుతున్న జ్యుడీషియల్ అకాడమీకి సీఆర్డీఏ పిచ్చుకలపాలెం వద్ద 4.83 ఎకరాల విస్తీర్ణం గల స్థలాన్ని 60 ఏళ్ల లీజుకు కేటాయించింది. అక్కడ భవనాన్ని కూడా సీఆర్డీఏనే నిర్మించనుండటం గమనార్హం.
అదే విధంగా ఈ ప్రాంతంలో హైకోర్టుకు సుమారు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ భవన నిర్మాణానికి సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో ఇటీవల ఆమోదం లభించింది. జ్యుడీషియల్ అకాడమీ హైకోర్టు ఆధ్వర్యంలోని పనిచేసే శిక్షణ సంస్థగా ఉంది. న్యాయమూర్తులు, న్యాయాధికారులు, కోర్టుల సిబ్బందికి నైపుణ్యాల పెంపు, కోర్టు మేనేజ్మెంట్, న్యాయ విజ్ఞానంలో ఇక్కడ శిక్షణను అందిస్తారు.
ఇందులో భాగంగా నూతనంగా సర్వీసులో చేరిన జడ్జిలతోపాటు, ఇప్పటికే సర్వీసులో ఉన్నవారికి నైపుణ్యాభివృద్ధికి సంబంధించి శిక్షణ ఉంటుంది. ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ నిర్మాణానికి రాజధానిలో అత్యాధునికమైనటువంటి క్యాంపస్ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. వీటితో పాటు ఎకడమిక్ బ్లాక్, నివాస సదుపాయాలు, డిజిటల్ క్లాస్రూమ్లు, ఆడిటోరియం, సమావేశ మందిరాలు, క్రీడలు, వినోద సదుపాయాలు, కెఫెటేరియా వంటి తదితరాలు ఉంటాయి. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు భవన నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు.
