ETV Bharat / state

రక్షణ సీమగా మారనున్న రాయలసీమ - పుట్టపర్తి వేదికగా భారీ ప్రాజెక్టుకు నేడు శంకుస్థాపన

ఏఎంసీఏ ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టుకు నేడే శ్రీకారం - రూ. 15,803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మాణం -శంకుస్థాపన చేయనున్న కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు

Foundation Stone Laying Ceremony for Fighter Jet Manufacturing Project in Puttaparthi Today
Foundation Stone Laying Ceremony for Fighter Jet Manufacturing Project in Puttaparthi Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 7:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Foundation Stone Laying Ceremony for Fighter Jet Manufacturing Project in Puttaparthi Today : రాయలసీమ రత్నాల గని నుంచి రక్షణ కవచంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. భారత అమ్ములపొదిలో సరికొత్త అస్త్రంగా అవతరించనుంది. పుట్టపర్తి వేదికగా రూ.15 వేల 803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించనున్న 'AMCA' ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టు ఏపీ పారిశ్రామిక ప్రస్థానంలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ కలిసి నేడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

రాయలసీమ భవిష్యత్ ఇక రక్షణ రంగంతో ముడిపడనుంది. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టుకు పుట్టపర్తిలో పునాదిరాయి పడుతోంది. ఏరోనాటికల్ డెవలప్‌మెంట్ ఏజెన్సీ, డీఆర్డీఓ సంయుక్తంగా 650 ఎకరాల్లో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఇది కేవలం పరిశ్రమ మాత్రమే కాకుండా భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఐదో తరం స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్‌ల తయారీకి కేరాఫ్ అడ్రస్ కాబోతోంది.

విమానాల తయారీకే పరిమితం కాదు: రాడార్లకు చిక్కని స్టెల్త్ టెక్నాలజీ, సూపర్ క్రూయిజ్ సామర్థ్యం గల యుద్ధ విమానాలను ఇక్కడే అభివృద్ధి చేస్తారు. కేవలం విమానాల తయారీకే పరిమితం కాకుండా, వాటి సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించే టెస్టింగ్ సెంటర్ పుట్టపర్తిలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. భారత వైమానిక, నౌకాదళాల కోసం 'AMCA' నమూనాను ADA రూపొందించింది. దేశ రక్షణ అవసరాలకు దీన్ని వినియోగించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారు 7 వేల 500 మంది నిపుణులకు ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి లభించనుంది.

ఈ ప్రాజెక్టు కోసం పుట్టపర్తి విమానాశ్రయాన్ని అనుకుని 150 ఎకరాలు, టౌన్‌షిప్, ఇతర అభివృద్ధి పనుల కోసం 200 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. స్టెల్త్‌ టెక్నాలజీ, ట్విన్‌ ఇంజిన్‌ సూపర్‌ క్రూయిజ్‌ సామర్థ్యం, అత్యాధునిక ఏవియానిక్స్‌ వంటి హంగులతో యుద్ధ విమానాలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అనుబంధంగా ఏర్పాటయ్యే పరిశ్రమల కోసం మరో 400 ఎకరాలను ప్రభుత్వం దశలవారీగా సేకరించనుంది. అనుబంధ పరిశ్రమల ద్వారా సుమారు లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని అంచనా.

క్షిపణుల తయారీ నుంచి పేలుడు పదార్థాల వరకు: కర్నూలు జిల్లాను దేశంలోనే అత్యుత్తమ 'డ్రోన్ సిటీ'గా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా 8 డ్రోన్ ప్రాజెక్టులకు నేడు భూమి పూజ జరగనుంది. డ్రోగో డ్రోన్స్, హెచ్‌సి రోబోటిక్స్ వంటి కంపెనీలు సుమారు 4 వేల 145 కోట్ల పెట్టుబడులతో తమ యూనిట్లను ప్రారంభించనున్నాయి. రక్షణ, డ్రోన్ రంగాల్లో కలిపి మొత్తం 12 ప్రాజెక్టుల ద్వారా దాదాపు 6 వేల మందికి పైగా యువతకు కొత్తగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

డిఫెన్స్ రంగంలో పేరెన్నికగన్న కళ్యాణి స్ట్రాటజిక్ సిస్టమ్స్, భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ , HFCL, ప్రీమియర్ ఎక్స్‌ప్లోజివ్స్ వంటి సంస్థలు రాయలసీమలో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నాయి. మడకశిర, దొనకొండ, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో ఈ భారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. క్షిపణుల తయారీ నుంచి పేలుడు పదార్థాల వరకు అన్ని రకాల రక్షణ పరికరాల ఉత్పత్తి కేంద్రంగా ఏపీ మారనుంది.

పుట్టపర్తిలో యుద్ధవిమానాల ప్రాజెక్టు, ఫ్లైట్‌ టెస్టింగ్‌ సెంటర్‌ - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

15న సీఎం చేతుల మీదుగా ఏరోస్పేస్ సెంటర్ పనులకు భూమి పూజ: బీజేపీ నేత విష్ణువర్దన్ రెడ్డి

TAGGED:

AEROSPACE INDUSTRY IN PUTTAPARTHI
AMCA INFRA IN PUTTAPARTHI
యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టు
FIGHTER JET MANUFACTURING PROJECT
AEROSPACE CENTER IN PUTTAPARTHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.