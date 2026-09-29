క్యూర్ పరిధిలో మరో ఇందిరమ్మ టవర్స్కు శంకుస్థాపన - రూ.43.20 కోట్ల నిధులతో నిర్మాణం
నాంపల్లి నియోజకవర్గంలోని రెడ్హిల్స్లో ఇందిరమ్మ టవర్కు మంత్రి పొంగులేటి శంకుస్థాపన చేశారు. లబ్ధిదారులకు ఫ్లాట్ల కేటాయింపు పత్రాలను మంత్రి అందజేశారు. నాంపల్లిలో రూ.43.20 కోట్ల నిధులతో ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల టవర్ నిర్మించనున్నారు.
Published : September 29, 2026 at 6:38 PM IST
Indiramma Towers in Cure Area at Hyderabad : క్యూర్ పరిధిలోని 20 నియోజకవర్గాల్లో త్వరలోనే టెండర్లు పిలిచి ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణం ప్రారంభిస్తామని గృహనిర్మాణశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రజల ఆశీస్సులతో ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదల కోసం పనిచేస్తోందన్నారు. నాంపల్లిలో 480 ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్కు భూమి పూజ చేసిన పొంగులేటి పేద ప్రజల జీవిత కల సాకారం చేసేందుకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామన్నారు.
క్యూర్ పరిధిలో 20 నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికే భూములను గుర్తించాం. సుమారు 16 నుంచి 17 ప్రాంతాల్లో టెండర్లు పూర్తి చేశాం. రేపటి నుంచి ఇక్కడ పనులు కూడా కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సిటీకి గతంలో నివసించిన ప్రాంతానికి 30-40 కి.మీ దూరంలో అనాటి ప్రభుత్వం అరకొర ఇండ్లు నిర్మించిన మాట వాస్తవం. 40 కి.మీ దూరంలో ఈ పేదవారు అక్కడ నివసిస్తే, వారు అక్కడ జీవనోపాధి కోసం ఏ పని చేసుకుంటారో? లేదో? అని కూడా ఆనాటి పెద్దలకు ఆలోచన లేకపోవడం దురదృష్టకరం - పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి
480 ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్కు భూమి పూజ
నాంపల్లిలోని రెడ్హిల్స్లో 480 ఇందిరమ్మ ఇండ్లటవర్స్కు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి భూమి పూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైనార్టి సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అజారుద్దీన్తో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. మంత్రులు లబ్ధిదారులకు ఫ్లాట్లు కేటాయింపు పత్రాలు అందజేశారు. గత ప్రభుత్వం మాదిరి నగరానికి దూరంగా కాకుండా వందల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే ప్రముఖ ప్రాంతాల్లో అద్భుతమైన టవర్లు నిర్మించి పేదలకు ఇస్తున్నామని పొంగులేటి చెప్పారు.
గత ప్రభుత్వం పది సంవత్సరాల్లో ఇళ్లు నిర్మించామని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ మొదటి విడతలోనే ఆ ప్రభుత్వం కట్టిన దానికంటే రెట్టింపు ఇండ్లను నిర్మించి చూపిస్తాను. మొదటి విడతలోనే నేను కట్టి చూపిస్తే మరి నువ్వు రాజీనామా చేసి మళ్లీ ఎన్నికలకు వస్తావా? లేకుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా ఉంటావా అని అడగగా దానికి కేటీఆర్ దగ్గర సమాధానం లేదు. పదేళ్లలో నిజంగానే ఇండ్లు నిర్మించి ఉంటే ఈనాడు రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ పట్టణంలో నాంపల్లి నియోజకవర్గంలో పేదవారి ఇళ్ల కళ ఇలా ఉండేది కాదు - పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి
ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ
పేద ప్రజల జీవిత కళ సాకారం చేసేందుకు, అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఇందిరమ్మ టవర్స్ కార్యక్రమం చేపట్టామని పొంగులేటి వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితంగా చేస్తామని మంత్రులు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో వాటిపై పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల అవసరాలకు లోన్లు కూడా తీసుకోవచ్చని సూచించారు.
ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణం - భూముల్లో గజం రూ.లక్షకు పైగా
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