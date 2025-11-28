ETV Bharat / state

అమరావతిలో 25 బ్యాంకుల నిర్మాణాలు - శంకుస్థాపన చేసిన నిర్మలా సీతారామన్‌

అమరావతిలో బ్యాంకుల కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన - రూ.1,334 కోట్లతో కార్యాలయాల నిర్మాణాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 1:28 PM IST

Foundation Stone for Construction of Bank Offices in Amaravati: అమరావతిలో 25 బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రులు నారా లోకేశ్, నారాయణ, పయ్యావుల కేశవ్, కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఆయా బ్యాంకుల చైర్మన్లు, సీఎండీలు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. రాజధాని సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రహదారి పక్కన సీఆర్డీఏ ప్రాజెక్ట్‌ కార్యాలయం వద్ద మొదటి బ్లాక్‌లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రాజధాని రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, మహిళలు, స్థానికులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రాజధానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏపీ కోపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కెనరా బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఇండియన్ బ్యాంక్, నాబార్డ్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, ఐడీబీఐ, ఎల్​ఐసీ, న్యూ ఇండియా అసురెన్స్ లిమిటెడ్ కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన చేసారు.

రూ.1,334 కోట్లతో నిర్మాణాలు: రూ.1,334 కోట్లతో ఈ కార్యాలయాల నిర్మాణాలు జరగనున్నాయి.

  • ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ రూ.256 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 1,000 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
  • సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూ.40 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 300 ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.
  • ఏపీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (ఆప్కాబ్) రూ.200 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా దీని ద్వారా 400 ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
  • బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (BOI) రూ.40 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా దీని ద్వారా రూ.200 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
  • కెనరా బ్యాంక్ రూ.50 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా దీని ద్వారా 300 ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
  • స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) రూ.300 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 2,000 ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
  • యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (UBI) రూ.50 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా దీని ద్వారా 160 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
  • బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా రూ.60 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 300 ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
  • ఇండియన్ బ్యాంక్ రూ.40 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 105 ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
  • నాబార్డ్ (నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్) రూ.90 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 160 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
  • పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్(PNB) రూ.15 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా దీని ద్వారా 150 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
  • ఇండియన్ ఓవర్‌సీస్ బ్యాంక్(IOB) రూ.4 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 65 ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
  • ఐడీబీఐ బ్యాంక్ రూ.50 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా 215 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
  • లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఎల్ఐసీ) రూ.22 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా దీని ద్వారా 1,036 ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
  • న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్(NIACL) రూ.93 కోట్లతో నిర్మిస్తుండగా దీని ద్వారా 150 ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.

కేంద్రం ఇస్తున్న తోడ్పాటుకు ధన్యవాదాలు: దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థను ముంబయి నుంచి అమరావతికి తీసుకొచ్చినట్లుగా సీతారామన్ రాజధానికి వచ్చారని రాష్ట్ర ఆర్ధిక, శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్​కు వెనుక ఉండి తోడ్పాటునిచ్చేది ఆర్ధిక మంత్రేనని అన్నారు. ఐసీయూలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న తోడ్పాటుకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ఆమరావతి, పోలవరం, విశాఖ ఉక్కు ఇలా ప్రతీ సమస్యకు నిర్మలా సీతారామన్ సహకరిస్తూ వస్తున్నారని వెల్లడించారు. ఏ సమస్యతో వెళ్తామో అందుకు తగ్గ హోమ్ వర్క్, పరిష్కారం చూపే ప్రక్రియ కూడా నిర్మలా సీతారామన్ ఆశిస్తారని తెలిపారు. చంద్రబాబుతో పనిచేయటం డేస్కాలర్స్​గా మా పరిస్థితి ఎంతో కఠినంగా ఉంటే ఇంట్లోనే ఉండే లోకేశ్ అదే క్రమశిక్షణతో రోజు రోజుకూ రాటుదేల్తున్నారని మంత్రి పయ్యావుల వ్యాఖ్యానించారు.

