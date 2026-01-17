ETV Bharat / state

'గ్రీన్ అమ్మోనియా' భవిష్యత్తులో పెనుమార్పుకు నాంది: సీఎం చంద్రబాబు

బొగ్గు వినియోగం వల్ల పర్యావరణం దెబ్బతింటోంది - కాలుష్యం వల్ల సముద్రంలోనూ పెనుమార్పులు - గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి బాగా పెంచాలని ప్రధాని కోరారు - 2014లోనే గ్రీన్‌ ఎనర్జీకి నాంది పలికామన్న చంద్రబాబు

AM Green Ammonia Industry in Kakinada
AM Green Ammonia Industry in Kakinada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 4:35 PM IST

Foundation Stone Laid for AM Green Ammonia Industry in Kakinada : గ్రీన్ అమ్మోనియా భవిష్యత్తులో పెనుమార్పుకు నాంది పలుకుతుందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. కాకినాడలో గ్రీన్‌ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.18 వేల కోట్లతో నిర్మించనున్న గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టు ద్వారా ఏటా 1.5 మిలియన్‌ మెట్రిక్‌ టన్నుల ఉత్పత్తి జరగనుంది. 1950 మెగావాట్ల ఎలక్ట్రోలైజర్‌ను ఉత్పత్తి చేయనున్న ఏఎమ్‌ గ్రీన్‌ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టుతో 8 వేల మందికి ఉద్యోగావకాశలు లభించనున్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద పర్యావరణహిత పరిశ్రమల్లో ఒకటిగా ఇది నిలవనుంది.

ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా స్వగ్రామాన్ని మరిచిపోకూడదని, మన సంస్కృతిని కాపాడుకుంటేనే టెక్నాలజీని వాడుకోవాలని అన్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్‌ అమ్మోనియా పరిశ్రమ ఇది అని తెలిపారు. ఇక్కడ 2027 జూన్ నాటికి మొదటి ఉత్పత్తి ప్రారంభం అవుతుందన్నారు. చరిత్రను తిరగరాయడంలో తెలుగువాడు ముందున్నందుకు గర్వంగా ఉందని వెల్లడించారు. ఆనాడు ఎన్టీఆర్ చొరవతో నాగార్జున ఫెర్టిలైజర్స్ కంపెనీ వచ్చిందని, ఇప్పుడు గ్రీన్​ అమ్మోనియా పరిశ్రమ వచ్చిందని అన్నారు.

బొగ్గు వినియోగం వల్ల పర్యావరణం దెబ్బతింటోందన్న చంద్రబాబు కాలుష్యం వల్ల సముద్రంలోనూ పెనుమార్పులు వస్తున్నాయన్నారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి బాగా పెంచాలని ప్రధాని మోదీ కోరుతున్నారని, 2014లోనే మా ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ ఎనర్జీకి నాంది పలికిందన్నారు. 2024లో గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌, గ్రీన్ అమ్మోనియాకు నాంది పలికామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా ఏపీని తయారు చేస్తాం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

సన్‌రైజ్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 20 పోర్టులు వస్తున్నాయని, ప్రపంచంలో ఎండ పుష్కలంగా ఉండే దేశం మనదే అని గ్రీన్‌ హైడ్రోజన్‌, గ్రీన్ అమ్మోనియా ఉత్పత్తికి ఏపీ అనుకూలమని అన్నారు. గ్రీన్ అమ్మోనియా పరిశ్రమ మన రాష్ట్రానికి గేమ్ ఛేంజర్ కానుందన్నారు. సోలార్, విండ్‌, పంప్డ్‌ స్టోరేజ్‌ మన రాష్ట్రానికి వరం అని తెలిపారు. ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టేవారు చాలా కొద్దిమందే ఉంటారని, కాకినాడ గురించి భవిష్యత్తులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చించుకుంటారని అన్నారు. ఇలాంటి పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన పరిస్థితులన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రజలకు మేలు జరిగే ఆలోచనలను వెంటనే అమలు చేస్తామని, 2047 నాటికి మన రాష్ట్రం స్వర్ణాంధ్రగా తయారవుతుందని వెల్లడించారు.

గ్రీన్ అమ్మోనియా వల్ల వ్యవసాయరంగానికి చాలా మేలు జరుగుతుందన్న చంద్రబాబు ప్రకృతి సేద్యం పెరగడమే అందరి ఆరోగ్యాలకు శ్రీరామ రక్ష అని తెలిపారు. ఎరువులు, పురుగుమందుల వినియోగం బాగా తగ్గించాలని సూచించారు. గ్రీన్ అమ్మోనియాను ఏ దేశానికైనా ఎగుమతి చేసే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

