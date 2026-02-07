ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టం - 'అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ'కి శంకుస్థాపన

రాష్ట్రంలో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం - క్వాంటం వ్యాలీకి శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి జితేంద్రసింగ్‌ - క్వాంటం టెక్నాలజీలో ఏపీని అగ్రగామిగా నిలిపే లక్ష్యంతో రూపకల్పన

Foundation Stone for Quantum Valley Building in Amaravati
Foundation Stone for Quantum Valley Building in Amaravati (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:04 PM IST

Foundation Stone for Quantum Valley Building in Amaravati : రాష్ట్రంలో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రాజధాని అమరావతిలో క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ భవన నిర్మాణానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు జితేందర్‌సింగ్‌, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, మంత్రులు నారా లోకేశ్, నారాయణ, దుర్గేష్‌ శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రపంచ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఏపీని అగ్రగామిగా నిలిపే లక్ష్యంతో 'అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ' రూపకల్పన చేశారు.

భారతదేశం క్వాంటమ్ విప్లవానికి నాయకత్వం వహించే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అడుగులు వేస్తోంది. క్వాంటం వ్యాలీకి ప్రభుత్వం 50 ఎకరాలు కేటాయించింది. భారతదేశపు మొదటి 133 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌ను అమరావతికి తీసుకురావటంలో ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఎల్ అండ్ టి సంస్థలు కీలకంగా వ్యవహరించాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్స్, క్వాంటమ్ సెన్సార్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిఫెన్స్, హెల్త్‌కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి కీలక రంగాల్లో పరిశోధన చేయనున్నారు. ఆగస్టు నాటికి క్వాంటమ్ వ్యాలీ భవనం సిద్ధం చేసి, డిసెంబర్ కల్లా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

రాష్ట్రంలో మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కరణ - అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీకి శంకుస్థాపన (ETV)

దేశ క్వాంటమ్‌ భవిష్యత్తుకు పునాది : అమరావతిలో దేశ క్వాంటమ్‌ భవిష్యత్తుకు పునాది పడిందని కేంద్ర మంత్రి జితేందర్‌సింగ్‌ ఉద్ఘాటించారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అన్ని రంగాల్లోనూ కీలకం కానుందని ఆయన అన్నారు. ఈ సాంకేతికత త్వరలోనే మన జీవితంలో భాగం కానుందని తెలిపారు. "డీప్‌ సీ మిషన్‌కు త్వరగా అనుమతులు ఇచ్చాం. నేషనల్ క్వాంటం మిషన్‌ను కేంద్రం అన్ని విధాలుగా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ పునాదిరాయి దేశ క్వాంటం మిషన్‌కు మూలం కానుంది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఏపీ త్వరగా అందిపుచ్చుకుంటోంది. నేషనల్ క్వాంటం మిషన్‌కు రూ.6 వేల కోట్లు కేటాయించాం.

క్వాంటం మిషన్‌ అన్ని రంగాల్లో కీలకం కానుంది. 2024 తర్వాత ప్రతిచోటా క్వాంటం టెక్నాలజీ పదమే వినిపిస్తోంది. క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ ద్వారా వైద్యరంగంలో పెనుమార్పులు ఉంటాయి. ఆవిష్కరణ సమయంలో అన్నీ చిన్నగానే కనిపిస్తాయి. కొన్నాళ్ల తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ ఆవిష్కరణల విలువ ఏమిటో? క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ కమ్యూనికేషన్‌లోనూ కీలక మార్పులు తేనుంది. క్వాంటం టెక్నాలజీలో మనం ప్రపంచాన్ని నడిపించే దశలో ఉన్నాం. క్వాంటం ఫలాలు అందిపుచ్చుకునేందుకు మిగతా రాష్ట్రాలూ ముందుకు రావాలి. వికసిత్ భారత్‌ లక్ష్యంలో ఏపీ కీలకం కానుంది" అని కేంద్ర మంత్రి జితేంద్రసింగ్‌ తెలిపారు.

సిలికాన్‌ వ్యాలీ తరహాలో క్వాంటం వ్యాలీ : వేగంగా విస్తరిస్తున్న సేవా రంగంలో క్యాంటం కంప్యూటింగ్‌ది ప్రధాన పాత్ర అని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ ఉద్ఘాటించారు. హైదరాబాద్‌ను టెక్‌ రాజధానిగా తీర్చిదిద్దిన చంద్రబాబు నేతృత్వంలో సిలికాన్‌ వ్యాలీ తరహాలో క్వాంటం వ్యాలీ రూపుదిద్దుకుంటుందని తెలిపారు. క్వాంటం రివల్యూషన్‌ను యువత అందిపుచ్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

క్వాంటం భవనానికి శంకుస్థాపనతో దేశ భవిష్యత్‌ సాంకేతికతకు అమరావతిలో పునాది వేశామని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. హైదరాబాద్‌ను ఐటీ రంగంలో ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టిన విజనరీ చంద్రబాబు ఇప్పుడు అమరావతిని తదుపరి సాంకేతికత కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారని చెప్పారు. వినూత్న ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దేందుకు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఎంతో కీలకం కానుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికే 50 వేల మందికి పైగా యువత క్వాంటం కంప్యూటింగ్ శిక్షణ పొందారని వివరించారు. మెరుగైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కేంద్రంగా అమరావతి క్వాంటం కేంద్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని తెలిపారు.

అమరావతిలో ఏర్పాటు కాబోయే క్వాంటమ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ సెంటర్‌ (QIC) ప్రపంచంలోని మిగతా 35 QICల కంటే ప్రత్యేకంగా నిలవబోతుందని IBM సీటీవో అమిత్ సింఘీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో వివిధ రంగాల్లో ఆవిష్కరణలకు ఇది కీలకం కానుందని తెలిపారు.

