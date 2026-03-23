రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగంలో నవశకం - ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన
అనకాపల్లి జిల్లాలోని రాజయ్యపేటలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన - భూమిపూజ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్, ఆర్సెలార్ అధినేత లక్ష్మీ మిత్తల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 6:59 PM IST
Updated : March 23, 2026 at 7:24 PM IST
Foundation Stone for Arcelor Mittal Steelplant: రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగంలో నేడు నవశకం ఆరంభమయింది. పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో మరో ముందడుగు పడింది. ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి స్టీల్ కంపెనీ ఆర్సెలార్ మిత్తల్, నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా (ఏఎన్ఎంసీ) ఉక్కు కర్మాగారానికి కేంద్ర మంత్రులతో కలిసి, సీఎం చంద్రబాబు భూమి పూజ చేశారు. అనకాపల్లి జిల్లాలోని నక్కపల్లి మండలం రాజయ్యపేటలో ఏడాదికి 17.8 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కు ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో 5,465 ఎకరాల్లో 2 దశల్లో దీనిని నిర్మించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంస్థ ప్రతినిధులతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, స్థానిక నేతలు హాజరయ్యారు.
స్టీల్ప్లాంట్ భూమి పూజ అనంతరం బహిరంగ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్సెలార్ మిత్తల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ లక్ష్మీ మిత్తల్ మాట్లాడుతూ రాజయ్యపేటలో స్టీల్ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన చేయడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. దేశానికి తిరిగి ఇచ్చేందుకు చాలా ప్రయత్నిస్తున్నామని అలానే ఆత్మనిర్భర భారత్, వికసిత్ భారత్ సాధనకు స్టీల్ చాలా ముఖ్యమైనదని వెల్లడించారు. ప్రతి రంగంలో దీని అవసరం చాలా ఉందని చెప్పారు.
ఈ స్టీల్ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు సహకరించిన ప్రజలకు సీఈవో ఆదిత్య మిత్తల్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అలానే స్టీల్ప్లాంట్లో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఏపీ ప్రభుత్వం పెట్టుబడిదారులకు విశ్వాసం కలిగిస్తోందని ఈ దశాబ్దం తయారీరంగానికి సంబంధించినదని ఆదిత్యమిత్తల్ అన్నారు.
ఉక్కు పరిశ్రమలో అనేక సంస్కరణలు: చంద్రబాబు శ్రద్ధ, చొరవతో ఏపీ శరవేగంగా దూసుకుపోతోందని కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామి అన్నారు. చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ వల్ల ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందని అలానే నారా లోకేశ్ తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అని కొనియాడారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వల్ల అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పేందుకు ఏపీనే నిదర్శనమని వెల్లడించారు. ఉక్కు పరిశ్రమలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నామని విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమకు ఆర్థికంగా మద్దతిచ్చామని స్పష్టం చేశారు. విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి పెంచేలా చర్యలు చేపట్టామని కుమారస్వామి అన్నారు.
రైతుల త్యాగాల ఫలితంగానే ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్కు భూమిపూజ చేసుకున్నామని కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రాష్ట్రంలోని పరిశ్రమలు పారిపోయాయన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో దిగ్గజ సంస్థలు పరిశ్రమలు నెలకొల్పేందుకు ముందుకువస్తున్నాయని చెప్పారు. లోకేశ్ కృషి, చొరవ వల్లే ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏపీకి వచ్చిందని వివరించారు.
ప్రపంచపటంలో అనకాపల్లి: ఆర్సెలార్ స్టీల్ ప్రాజెక్టు ఉత్తరాంధ్ర స్థితిగతులను మార్చుతోందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. కేవలం జూమ్ కాల్ ద్వారానే అతిపెద్ద గ్రీన్ఫీల్డ్ స్టీల్ప్లాంట్ తీసుకురాగలిగామన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు అనకాపల్లిని ప్రపంచపటంలో నిలుపుతుందన్నారు. 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామన్నారు.
మంత్రి లోకేశ్ కృషి, నిబద్ధత లేకుండా ఆర్సెలార్ స్టీల్ ప్లాంట్ సాధ్యమయ్యేది కాదని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. ఒకే ఒక్క జూమ్ కాల్ ద్వారా స్టీల్ ప్లాంట్ తీసుకొచ్చిన ఘనత లోకేశ్ది అని అన్నారు. ఆర్సెలార్ స్టీల్ ప్లాంట్ ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మారనున్నాయని చెప్పారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఉత్తరాంధ్రకు వలసలు వచ్చే విధంగా ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
