ఐదో తరం విమానాలు గగనంలో ఎగరబోతున్నాయి - పుట్టపర్తి వేదిక కాబోతోంది: రాజ్నాథ్సింగ్
పుట్టపర్తిలో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన రాజ్నాథ్ సింగ్, చంద్రబాబు - ఏపీ అభివృద్ధికి చంద్రబాబు వంటి నిబద్ధత కలిగిన నాయకుడు ఉండాలని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 3:04 PM IST
Defense Minister Rajnath Singh Speech in Puttaparthi: పట్టపర్తి నుంచి ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు డ్రోన్ సరఫరా చేసే క్షణం రాబోతోందని కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ అన్నారు. సమగ్ర సంపూర్ణ ప్రాంతీయ అభివృద్ధి త్వరలోనే సాకారం కాబోతోందని తెలిపారు. సత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తిలో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో రాజ్నాథ్సింగ్ తెలుగులో ప్రసంగం ప్రారంభించి ఎలా ఉన్నారు అంటూ ప్రజలను పలకరించారు. ఈ రోజు చరిత్రాత్మకమైన రోజు అని ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని అన్నారు. ఇవాళ అనేక ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేసుకున్నట్లు రాజ్నాథ్ వెల్లడించారు.
విద్య, సేవ, ఆధ్యాత్మికతో పుట్టపర్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిందని రాజ్నాథ్సింగ్ తెలిపారు. చంద్రబాబు వంటి దూరదృష్టి కలిగిన నాయకుడిని ఎక్కడా చూడలేదని ఏపీ అభివృద్ధికి ఇటువంటి నిబద్ధత కలిగిన నాయకుడు ఉండాలని కొనియాడారు. చంద్రబాబు దృక్పథం శాస్త్రీయమైనదని ఎన్నో అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఈయన కృషిని గుర్తించాయని చెప్పారు. చంద్రబాబు వల్లే గూగుల్ రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టబోతుందని అన్నారు. ఏపీ అంటే అడ్వాన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారబోతుందని పేర్కొన్నారు. దేశ నిర్మాణం, సమష్టి కృషి, విశ్వ సోదర భావన స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్దామని రాజ్నాథ్ సూచించారు.
డ్రోన్ హబ్గా కర్నూలు: కొన్నేళ్లక్రితం రక్షణ రంగంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దిగుమతిదారుగా ఉండేవాళ్లమని రాజ్నాథ్సింగ్ తెలిపారు. యుద్ధసమయంలో సొంత భద్రత కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేదని కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి గత పదేళ్లుగా చేసిన కఠోర శ్రమకు ఫలితాలు వస్తున్నాయని వెల్లడించారు. 2004లో కేవలం భారత్ రూ.46 వేల కోట్ల విలువైన ఆయుధ పరికరాలు తయారీ ఉండేదని ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిలో లక్షా రూ.75 వేల కోట్లకు పెరిగిందని గర్వంగా చెబుతున్నామని అన్నారు. రక్షణ రంగంలో సంపూర్ణ స్వావలంబన సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నామని వెల్లడించారు. పబ్లిక్, ప్రైవేటు రంగాలు చేయిచేయి కలిపి నడుస్తున్నాయని గత పదేళ్లలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించామని వివరించారు.
దేశ రక్షణ అనే మహత్తర యజ్ఞంలో ప్రతిఒక్కరూ తమ సహకారం అందిస్తున్నారని రాజ్నాథ్ అన్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య నమూనా రక్షణ రంగ తయారీకి ప్రజా ఉద్యమంగా మారిందని స్థానిక యువతకు అత్యాధునిక సాంకేతికత అందుబాటులో ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఏపీ సంపూర్ణ అభివృద్ధికి దోహదపడేలా ఈ పరిశ్రమలు ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. 8 డ్రోన్ కంపెనీలు కలిసి కర్నూలులో డ్రోన్ సిటీ ప్రారంభానికి సిద్ధమయ్యాయని వెల్లడించారు. యుద్ధరంగంలో డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఒక గేమ్ ఛేంజర్గా నిలిచిందని ఆర్థిక వ్యవస్థ, వ్యవసాయరంగంలో కూడా డ్రోన్ పాత్ర కీలకంగా మారిందని అన్నారు. ఇకనుంచి కర్నూలును డ్రోన్ హబ్గా పిలుస్తారని కేంద్రమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ తెలిపారు.
''ఐదో తరం విమానాలు గగనంలో ఎగరబోతున్నాయి. పుట్టపర్తి కూడా వేదిక కాబోతోంది. కనురెప్పపాటులో శత్రువులను నాశనం చేసే విమానాలు ఉత్పత్తి కాబోతున్నాయి. భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్టు రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ ప్రతిష్టాత్మక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. రూ.480 కోట్లు పెట్టుబడులతో భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ రాబోతోంది. ఈ సంస్థల వల్ల ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులు తగ్గుతాయి. హెచ్ఎఫ్సీఎల్ రూ.1,294 కోట్ల పెట్టుబడితో రాబోతోంది. ఆయుధాల తయారీరంగంలో స్వావలంబన దిశగా కొత్త అధ్యయనం ప్రారంభం కాబోతోంది.''- రాజ్నాథ్ సింగ్, రక్షణ మంత్రి
కరవు నేలపై ఫైటర్ జెట్ల హోరు - చంద్రబాబు చొరవతో పుట్టపర్తికి మహర్దశ: మంత్రి లోకేశ్
దేశానికి ఏపీ రక్షణకవచంగా నిలబడుతోంది - భవిష్యత్తులో పుట్టపర్తికి రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు : చంద్రబాబు