రాష్ట్రానికి రేమండ్ - రూ.1201 కోట్లతో 3 ప్రాజెక్టులు
విశాఖలో రెండో రోజు సీఐఐ పెట్టుబడుల సదస్సు - రాష్ట్రంలో రూ.1201 కోట్ల పెట్టుబడులతో రేమండ్ గ్రూప్ మూడు ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎండీ గౌతమ్ మైనీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 2:33 PM IST
Foundation For Raymond Projects on 2nd Day CII Summit in Visakha: విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ సదస్సులో భారీగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. పలు కంపెనీలతో ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు చేసుకుంటోంది. అలాగే రెండో రోజు జరిగిన సదస్సులో రేమండ్ ప్రాజెక్టులకు సీఎం చంద్రబాబు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రేమండ్ గ్రూప్ ఎండీ గౌతమ్ మైనీ పాల్గొన్నారు. రూ.1201 కోట్ల పెట్టుబడులతో రాష్ట్రంలో 3 ప్రాజెక్టులను రేమండ్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
3 ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేయనున్న రేమండ్: మొత్తం 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్న లక్ష్యాన్ని వచ్చే 3-4 ఏళ్లలోనే చేరుకుంటామని సీఎం చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన 18 నెలల్లోనే రూ.20 లక్షల పెట్టుబడులు సాధించామని ఆయన గుర్తు చేశారు. 2027 నాటికి ఈ మూడు ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తామని రేమండ్ హామీ ఇచ్చిందని వివరించారు. రాయలసీమలో స్పేస్ సిటీ, డ్రోన్ సిటీలకు శంకుస్థాపన చేశామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. కియా మోటార్స్ ఇప్పటికే ఉందనీ, దీనికి తోడు ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ కారిడార్లు కూడా వస్తున్నాయని అన్నారు.
విమానాల వినియోగం పెరుగుతున్న దృష్ట్యా వాటి ఉత్పత్తి కూడా మరింత పెరగాలని తెలిపారు. రేమండ్ గ్రూప్ దేశ ఏరోస్పేస్, రక్షణ అవసరాలను తీర్చేలా పరికరాలు తయారు చేయడం అభినందనీయమని సీఎం వెల్లడించారు. ప్రపంచ డేటా సెంటర్గా విశాఖ మారనుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం పర్యాటక రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని సీఎం అన్నారు.
తొలి రోజు ఒప్పందాలు ఇవే : అర్బన్ గవర్నెన్సు, రియల్ టైమ్, డిజిటల్ గవర్నెన్సు ట్రాన్సఫర్మేషన్, సుస్థిరాభివృద్ధి అంశాలపై సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఏపీ-సింగపూర్ ప్రభుత్వాల మధ్య ఒప్పందం జరిగింది. అలాగే AI డేటా సెంటర్, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్, గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటేడ్ ఫుడ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని రిలయన్స్ ప్రకటించింది. అదేవిధంగా సదస్సులో 17 ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలతో రూ.27,909 కోట్ల మేర పెట్టుబడులకు మంత్రి నారా లోకేశ్ సమక్షంలో ఒప్పందాలు జరిగాయి. వీటి ద్వారా 53,879 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
తిరుపతిలో ఎస్సీఐసీ (SCIC) వెంచర్స్ ఎల్ఎల్పీ 2,630 మందికి ఉద్యోగాలు రూ.1,704 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఒప్పందం చేసుకుంది. శ్యామా ఎస్జీఎస్ లిమిటెడ్ 1894 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ రూ.1595 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఎపిటోమ్ కాంపోనెంట్స్ లిమిటెడ్ వెయ్యి మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ రూ.700 కోట్ల పెట్టుబడికి ముందుకు వచ్చింది. హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ 613 మందికి ఉద్యోగాలు రూ.586 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. సోలమ్ ఇండియా హైటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 700 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తూ రూ.268 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది.
AI డేటా సెంటర్, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ - రాష్ట్రంలో రిలయన్స్ పెట్టుబడులు