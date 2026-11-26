మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు సరికొత్త దిశానిర్దేశం - విజయవాడలో ఘనంగా 'ఫౌండ్ హర్-2026'
Found Her 2026 Vijayawada : విజయవాడలో 'ఫౌండ్ హర్ ఆంధ్రప్రదేశ్-2026' సదస్సు విజయవంతమైంది. స్టార్టప్ల ఏర్పాటు, పెట్టుబడుల సమీకరణ, నాయకత్వ లక్షణాలపై పలు రంగాల నిపుణులు మహిళలకు మార్గనిర్దేశం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:39 PM IST
పారిశ్రామికవేత్త కావాలనుకునే మహిళలకు కొత్త దిశను చూపిస్తూ విజయవాడలో నిర్వహించిన 'ఫౌండ్ హర్-2026' సదస్సు విజయవంతమైంది. ఇంటి వద్ద నుంచి చిన్న వ్యాపారాలు చేసే స్థాయికి, ఆ తర్వాత ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎలా ఎదగాలి అనే అంశంపై వ్యాపార, వైద్య, విద్య, సినీ రంగాల నిపుణులు కీలక సూచనలు చేశారు. 'హర్ ఆంబిషన్ అవర్ షేర్డ్ విజన్' థీమ్తో జరిగిన ఈ సదస్సులో పెట్టుబడులు ఎలా సాధించాలి? స్టార్టప్లు ఎలా పట్టాలెక్కించాలి? అనే అంశాలపైనా మార్గనిర్దేశం చేశారు.
మహిళల్లో దాగున్న వ్యాపార ఆలోచనలు, ఆశయాలకు అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా విజయవాడ వివంతా హోటల్ వేదికగా 'ఫౌండ్ హర్ ఆంధ్రప్రదేశ్-2026' సదస్సు నిర్వహించారు. చిన్న ఆలోచనతో మొదలయ్యే వ్యాపారం పట్టుదల, ప్రణాళిక, నాయకత్వంతో ఉపాధి కల్పించే సంస్థగా ఎదగొచ్చు అనే అంశంపై తొలి చర్చ సాగింది. మహిళలు కేవలం వ్యాపార నిర్వాహకులుగానే కాకుండా ఉద్యోగాలు సృష్టించే లీడర్లుగా ఎదగాలని నిపుణులు సూచించారు. వ్యాపారంలోని సవాళ్లను అధిగమిస్తూ తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించడానికి అవసరమైన దృక్పథం, నాయకత్వ లక్షణాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. వారసత్వంగా వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంతో పాటు సొంత ప్రతిభతో ఎదగాలని మార్గనిర్దేశం చేశారు.
"మహిళల్లో అపారమైన వ్యాపార ప్రతిభ దాగి ఉంది. వారికి సరైన వేదిక, మార్గదర్శకత్వం అందిస్తే అద్భుతాలు సృష్టించగలరు. 'ఫౌండ్ హర్-2026' ద్వారా ఔత్సాహిక మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించి, వారిని ఉద్యోగాలు సృష్టించే లీడర్లుగా తీర్చిదిద్దడమే మా లక్ష్యం." -సుప్రియ మల్లినేని, ఫిక్కీ ఫ్లో విజయవాడ ఛైర్పర్సన్
మహిళా నాయకత్వం : వ్యాపారంలో రాణించాలంటే సరైన రంగాన్ని ఎంచుకోవడం, పెట్టుబడుల సమీకరణ ఎంతో ముఖ్యమని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. వినూత్న ఆలోచనలకు నిధులు సమకూర్చుకుని లాభదాయక సంస్థలుగా మలిచే విధానాలపై సలహాలిచ్చారు. విజయవాడను హెల్త్కేర్ హబ్గా మార్చే అంశంపై కమల్ కృష్ణన్ మోడరేటర్గా జరిగిన చర్చలో మహిళా నాయకత్వం, ఆసుపత్రుల విస్తరణ ఆవశ్యకతను డాక్టర్ సౌమ్య మేడారమెట్ల, డాక్టర్ మణి అక్కినేని, డాక్టర్ శ్రీముఖి అనుమోలు అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. మరోవైపు 'ఫ్రమ్ ఇండియా టూ వెంచర్' వర్క్షాప్ ద్వారా ఆలోచనలకు ఆచరణలోకి తెచ్చే విధానాలపైనా అవగాహన కల్పించారు. సరైన వేదిక నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం, పెట్టుబడులపై స్పష్టతతో ఫౌండ్ హర్ సదస్సు మహిళల్లో కొత్త స్ఫూర్తిని నింపింది.
"ఏ పెద్ద సంస్థ అయినా ఓ చిన్న ఆలోచనతోనే మొదలవుతుంది. పట్టుదల, స్పష్టమైన ప్రణాళిక, బలమైన నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటే ఎలాంటి సవాళ్లనైనా అధిగమించవచ్చు. మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగు ముందుకేసి వ్యాపార రంగంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించాలి."-ఉమా చిగురుపాటి, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్
"వారసత్వంగా వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడంతో పాటు మన సొంత ప్రతిభను నిరూపించుకున్నప్పుడే నిజమైన విజయం దక్కుతుంది. ఏ రంగంలోనైనా సవాళ్లు సహజం. వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగితే మహిళలకు తిరుగుండదు." -స్వప్న దత్, సినీ నిర్మాత
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