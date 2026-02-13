ETV Bharat / state

వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీ ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ కైవసం - 10 వార్డులకు 8 చోట్ల జయకేతనం

కొనసాగుతున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు - వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీ ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ కైవసం - చిట్యాల మున్సిపాలిటీ మొదటి వార్డులో ట్రాన్స్‌జెండర్‌ విజయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 12:13 PM IST

Forward Block Victory in Waddepally : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ విజయం సాధించింది. మొత్తం పది వార్డుల్లో 8 చోట్ల ఫార్వర్డ్‌ బ్లాక్‌ తరఫున బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులు జయకేతనం ఎగురవేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఒక్కో స్థానాన్ని గెలుచుకున్నాయి.

ట్రాన్స్‌జెండర్‌ విజయం : మరోవైపు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మున్సిపాలిటీ మొదటి వార్డులో ట్రాన్స్‌జెండర్‌ విజయం సాధించారు. చిట్యాల మున్సిపాలిటీ 1వ వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి నాగిళ్ల సుధాకర్‌ 102 ఓట్లతో గెలుపొందారు.

WADDEPALLY MUNICIPAL RESULTS 2026
MUNICIPAL RESULTS 2026
మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు
TRANSGENDER VICTORY IN MUNICIPAL
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

