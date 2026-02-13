వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ కైవసం - 10 వార్డులకు 8 చోట్ల జయకేతనం
కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు - వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ కైవసం - చిట్యాల మున్సిపాలిటీ మొదటి వార్డులో ట్రాన్స్జెండర్ విజయం
Forward Block Victory in Waddepally (ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 12:13 PM IST
Forward Block Victory in Waddepally : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ విజయం సాధించింది. మొత్తం పది వార్డుల్లో 8 చోట్ల ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ తరఫున బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులు జయకేతనం ఎగురవేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక్కో స్థానాన్ని గెలుచుకున్నాయి.
ట్రాన్స్జెండర్ విజయం : మరోవైపు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మున్సిపాలిటీ మొదటి వార్డులో ట్రాన్స్జెండర్ విజయం సాధించారు. చిట్యాల మున్సిపాలిటీ 1వ వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి నాగిళ్ల సుధాకర్ 102 ఓట్లతో గెలుపొందారు.