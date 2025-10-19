బుల్లెట్ కనిపిస్తే చాలు ఈ దొంగ చేతులు ఆగవు!
వాహన, గొలుసు చోరీల్లో ఆరితేరిన రియాజ్ - నిజామాబాద్లో కానిస్టేబుల్ను కడతేర్చిన నేరగాడిపై మూడేళ్లలో 40 కేసులు - మూడుసార్లు జైలుకు వెళ్లి బెయిలుపై తిరిగొచ్చిన నిందితుడు
Published : October 19, 2025 at 12:19 PM IST
Accused Sheikh Riyaz Criminal History In Nizamabad : తనను పట్టుకునేందుకు వచ్చిన సీసీఎస్ కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్పై కత్తితో దాడి చేసి ఆయన మరణానికి కారణమైన నిందితుడు షేక్ రియాజ్కు సుదీర్ఘ క్రిమినల్ హిస్టరీ ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. శుక్రవారం (అక్టోబర్ 17) రాత్రి నిజామాబాద్లో జరిగిన కానిస్టేబుల్ హత్యోదంతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనమైంది. డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు రియాజ్ను పట్టుకునేందుకు స్పెషల్ టీంను నియమించాలని ఆదేశించారు. నిందితుడిపై గత మూడేళ్లలో ఏకంగా 40 కేసులు నమోదైనట్టు పోలీసులు ఓ నిర్ధారణకు వచ్చారు. బాల్యంలోనే తండ్రిని కోల్పోయిన రియాజ్ యుక్త వయసు నుంచే నేరాల బాటపట్టి దారి తప్పినట్లు గుర్తించారు.
బుల్లెట్ వేగంతో చోరీ : ఖరీదైన బైకులు, ప్రత్యేకించి చెప్పాలంటే బుల్లెట్ వాహనాలను దొంగిలించడంలో రియాజ్ చాలా సిద్ధహస్తుడు. 30 బుల్లెట్ల అపహరణకు సంబంధించి నిజామాబాద్, బోధన్, ఆర్మూర్ పోలీస్ ఠాణాల్లో అతనిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. దొంగిలించాక వాటి ఛాసిస్, ఇంజిన్ నంబర్లు మార్చి, మహారాష్ట్రలో అమ్మి నగదు చేసుకునేవాడు. ఎనిమిది చైన్ స్నాచింగ్లు, మరో రెండు దాడి కేసుల్లోనూ అతడు నిందితుడుగా ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో మూడుసార్లు జైలుకు కూడా వెళ్లాడు. అనంతరం బెయిలుపై తిరిగొచ్చాడు.
రంగంలోకి తొమ్మిది ప్రత్యేక బృందాలు : డీజీపీ ఆదేశాలతో ఐజీ చంద్రశేఖర్రెడ్డి శనివారం నిజామాబాద్ చేరుకుని నిందితుడికి ఉన్న క్రిమినల్ హిస్టరీపై ఆరా తీశారు. కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ అంత్యక్రియలకు హాజరైన అనంతరం ఐజీ మాట్లాడుతూ ఎస్ఎఫ్ఎల్ (ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టు) డ్యూటీ నిమిత్తం హైదరాబాద్ వెళ్లిన ప్రమోద్ విధులు ముగించుకుని శుక్రవారం సాయంత్రమే నిజామాబాద్కు వచ్చి సీసీఎస్ ఠాణాలో రిపోర్టు చేశారని తెలిపారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, పిల్లల చదువులకు చేయూతనిస్తాం : కొద్దిసేపటికే విధుల్లో భాగంగా నేరస్థుడిని పట్టుకునేందుకు వెళ్లి అతడి చేతిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఐజీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ ఘటన చాలా దురదృష్టకరమని పేర్కొన్నారు. కానిస్టేబుల్ మేనల్లుడు, ఎస్సై విఠల్పైనా నిందితుడు కత్తితో దాడిచేసి తన స్నేహితుడి బైక్పై పరారయ్యాడని చెప్పారు. గాయపడిన వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి నిలకడగానే ఉందన్నారు. నిందితుడు ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలో ఉన్నట్లు సమాచారం ఉందన్నారు. అతని కోసం తొమ్మిది పోలీస్ బృందాలు గాలిస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రమోద్ భార్యకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించడంతో పాటు వారి ముగ్గురు పిల్లల చదువుకు చేయూత అందిస్తామని తెలిపారు.
ఘటన జరిగిన తీరు ఇలా : నిజామాబాద్లో హాస్మీ కాలనీకి చెందిన రియాజ్ (24)ను ద్విచక్రవాహనం దొంగిలించిన కేసులో పట్టుకునేందుకు సీసీఎస్ కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ (42), అతని మేనల్లుడిని సాయంగా తీసుకుని శుక్రవారం రాత్రి అక్కడికి వెళ్లారు. రియాజ్ను అదుపులోకి తీసుకుని తన బైక్పై ఎక్కించుకున్నారు. కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ వాహనాన్ని నడుపుతుండగా అతని మేనల్లుడు వెనుక, నిందితుడిని మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకున్నారు. వారు సీసీఎస్ పోలీస్ స్టేషన్కు వస్తుండగా వినాయక్నగర్ వద్ద నిందితుడు కత్తితో కానిస్టేబుల్ అకస్మాత్తుగా ఛాతీలో పొడిచాడు. ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన ప్రమోద్ మేనల్లుడి పైనా కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈలోగా మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై అక్కడికి వచ్చి నిందితుడు రియాజ్ను తీసుకెళ్లబోయారు. అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన సీసీఎస్ ఎస్ఐ విఠల్ వారిని అడ్డుకోగా ఆయనపై సైతం కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యారు.
బైక్పై ఠాణాకు తీసుకెళ్తుండగా నిందితుడి దాడి - కత్తితో పొడవడంతో కానిస్టేబుల్ మృతి
