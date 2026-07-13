గొర్రెల కాపరి మృతి కేసులో సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు - వెలుగులోకి సీసీటీవీ ఫుటేజ్
బైక్ నడిపింది, యాక్సిడెంట్ చేసింది వైఎస్సార్సీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడే - ప్రాథమికంగా గుర్తించిన పోలీసులు - పెట్రోలు బంకు సీసీ ఫుటేజీల్లో గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 7:25 AM IST
Former YSRCP Minister Appalaraju Son Bike Accident Case : శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో అతివేగంతో బైకు నడిపి గొర్రెల కాపరి డి.దానయ్య మృతికి కారణమైంది వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ అని పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రమాదం జరిగిన శుక్రవారం రోజు రాత్రి ఆరవ్ బైక్లో పెట్రోల్ పోయించుకున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీ దృశ్యాల విశ్లేషణ ద్వారా తేల్చారు. అయితే తొలుత అతడ్ని కేసు నుంచి పోలీసులు తప్పించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కాశీబుగ్గ సమీపంలోని పారిశ్రామికవాడ పాత జాతీయరహదారిపై శుక్రవారం రాత్రి దానయ్యఅనే వ్యక్తి నడిచి వెళ్తుండగా, ఎదురుగా బైక్తో వచ్చి ఢీకొట్టడంతో ఆయన ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ బైక్లో పెట్రోల్ పోయించుకున్న కొద్దిసేపటికే బంకు నుంచి 500 మీటర్ల దూరంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకోకముందే ఆరవ్ను అక్కడినుంచి ఓ కారులో తరలించేసినట్లు నిగ్గుతేల్చారు. ఆయా దృశ్యాల సీసీటీవీ ఫుటేజీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆరవ్ బదులుగా అతని స్నేహితుడిని : బాధితుడి కుటుంబసభ్యులూ ప్రమాదసమయంలో బైక్ నడిపింది, ఢీకొట్టింది ఆరవ్యేనని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించినట్లు సమాచారం. వారి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసుకుంటున్నారు. అయితే ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే నిగ్గుతేల్చి ఆరవ్ను నిందితుడిగా చేర్చాల్సిన పోలీసులు, ఈ కేసు నుంచి అతన్ని తప్పించేశారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆరవ్ బదులుగా అతని స్నేహితుడు, అప్పలరాజు ప్రధాన అనుచరుడి కుమారుడైన సిద్ధార్థ త్యాడిని నిందితుడిగా చేర్చారు.
అతన్ని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చి పంపేశారు. రెండు రోజులుగా ఈ వ్యవహారాన్ని కప్పిపెట్టేందుకు యత్నించారు. ఇదంతా రచ్చకెక్కడం, పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు రావటంతో ఆదివారం దర్యాప్తు చేసి బైక్ నడిపింది, యాక్సిడెంట్ చేసింది, దానయ్య మృతికి కారణమైంది అప్పలరాజు కుమారుడేనని తేల్చారు. సిద్ధార్థ త్యాడిని ఆదివారం ఉదయం మళ్లీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
గంట తర్వాత ఘటన స్థాలానికి పోలీసులు : ప్రమాదం జరిగిన దాదాపు గంట తర్వాత పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లారు. ప్రమాదానికి కారణమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బైక్ ఎవరు నడిపారనే కోణంలో విచారించి నిందితుల్ని గుర్తించాల్సిన పోలీసులు వెంటనే ఆ పనిచేయలేదు. తానే ప్రమాదం చేశానంటూ బైక్ యజమాని, ఆరవ్ స్నేహితుడు సిద్ధార్థ త్యాడీ చెప్పగా అతడిని నిందితుడిగా చేర్చి కేసు నమోదుచేసి చేతులు దులిపేసుకున్నారు.
సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడ్ని కాశీబుగ్గ పోలీసులు కేసు నుంచి తప్పించేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నించారనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. వారు ఎవరి ప్రలోభానికైనా లొంగారా? లేదా ఎవరి ఆదేశాల మేరకు వారు ఇలా చేశారనేది తేలాల్సి ఉంది. అసలు కారకుడిని తప్పించి అతని స్థానంలో మరొకరిని నిందితుడిగా చూపించడంలో తెరవెనక ఏం జరిగిందనే కోణంలో పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఆరాతీస్తున్నారు.
బైకు యజమాని సిద్ధార్థ, అప్పలరాజు పెద్దకుమారుడు ఆరవ్ స్నేహితులు. సిద్ధార్థ తండ్రి పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు. వైఎస్సార్సీపీ మాజీమంత్రికి అనుచరుడు కూడా. ప్రమాదం జరగ్గానే ఆరవ్ను స్థానికులు పట్టుకున్నారు. ఈ విషయం తెలియగానే సీదిరి అనుచరగణం కొంత మొత్తం ముట్టజెప్పి మృతుడి కుటుంబసభ్యులతో రాజీ చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
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