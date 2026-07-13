ఉపరాష్ట్రపతి కంటే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగానే ఎక్కువ సంతోషం: వెంకయ్యనాయుడు
వెంకయ్య నాయకుడు పుస్తక పరిచయ కార్యక్రమం - పుస్తకం శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు చేతుల మీదుగా అందజేత - యువత సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలు చేయాలన్న వెంకయ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:47 PM IST
Former Vice President Venkaiah Naidu On Article 370 Bill : ఆర్టికల్ 370 రద్దు బిల్లుకు ఆమోదం లభించడం తన జీవితంలో మహత్తర ఘట్టమని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు తెలిపారు. ఉప రాష్ట్రపతిగా వెళ్లాలని కోరినప్పుడు ఉత్సాహం రాలేదన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి కంటే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా పని చేసినప్పుడే ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు.
నాటి సంగతులను గుర్తు చేసుకున్న వెంకయ్య : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు జీవితంపై సీనియర్ పాత్రికేయుడు మాశర్మ రచించిన వెంకయ్య నాయకుడు పుస్తక పరిచయ కార్యక్రమంలో విశాఖలో జరిగింది. పుస్తకాన్ని శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు చేతుల మీదుగా అందజేశారు. యువత సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలు చేయాలని వెంకయ్య నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతో పాటు సంస్కారం నేర్పాలని సూచించారు. ఉపరాష్ట్రపతి హోదా కన్నా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉండటమే తనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్టికల్ 370 రద్దు బిల్లు నాటి సంగతులను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
"ఉపాధ్యక్షుడితో ఏమైనా సమస్య ఉంటే నాకు చెప్పండి, నేను మళ్లీ పార్టీలో చేరతాను. నేను ప్రధాన కార్యదర్శి పనులు చేస్తాను. నేను అధ్యక్షుడి పనులు చేస్తాను. ఆర్టికల్ 370 బిల్లును రద్దు చేయనున్నారని నాకు తెలిసింది. మన హయాంలో ఇలాంటిది జరుగుతున్నందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని చెప్పాను. ఆ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పినప్పుడు నేను సందేహించాను. బిల్లును రద్దు చేయడానికి జరిగిన అసెంబ్లీలో ఎలాంటి వివాదం లేకుండా మెజారిటీ ఓట్లతో ఆమోదం లభించింది. అది నా జీవితంలో ఒక గొప్ప ఘట్టం". -వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి
వెంకయ్య నాయకుడు అనేది ఓ పుస్తకం కాదని చరిత్ర అని వక్తలు అన్నారు. రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకునేవారికి వెంకయ్య నాయుడి నిబద్ధత, విలువలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఉద్ఘాటించారు.
"రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడినప్పుడు అది దాదాపు ఒక హాస్యాస్పదంలా అనిపిస్తుంది. కానీ వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడినప్పుడు, వినేవారు పులకించిపోతారు. రాష్ట్రానికి ఏమి చేయాలో చెప్పే ఏకైక నాయకుడు వెంకయ్య నాయుడు. పదవికు ఉన్న నిజమైన అర్థాన్ని చూపించిన వ్యక్తి ఆయనే. మీరు రాసింది ఒక పుస్తకం కాదు, చరిత్ర". -వక్తలు
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