ప్రతి ఒక్కరూ దేశభక్తిని కలిగి ఉండాలి: వెంకయ్యనాయుడు
భారత పార్లమెంట్పై ఉగ్రదాడి జరిగి పాతికేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా విజయవాడలో స్మరణ, నివాళి కార్యక్రమం - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వెంకయ్యనాయుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 1:30 PM IST
Former Vice President Of India Venkaiah Naidu On Terrorism : ప్రతి ఒక్కరూ దేశభక్తిని కలిగి ఉండాలని భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. భారత పార్లమెంట్పై ఉగ్రదాడి జరిగి పాతికేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా విజయవాడలోని శ్రీకృష్ణవేణి పాఠశాలలో స్మరణ, నివాళి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వెంకయ్యనాయుడు దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యువత సమాజం పట్ల మరింత బాధ్యత కలిగి ఉండాలని అన్నారు.
2047వ సంవత్సరం నాటికి వికసిత్ భారత్ : దేశం కోసం అనేక మంది తమ జీవితాలను, ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా త్యాగం చేసిన చరిత్ర భారతీయులకు ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు. 2047వ సంవత్సరం నాటికి ఇండియా వికసిత్ భారత్గా తయారవుతుందని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ దేశాల్లో భారతీయులు అనేక మంది ఉన్నత హోదాల్లో, స్థానాల్లో ఉన్నారని ఆయన ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
భారత సైన్యం, దేశనాయకత్వంపై నమ్మకం : సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ సానుకూల దృక్పథం కలిగి ఉండాలని వెంకయ్యనాయుడు కోరారు. ప్రస్తుతం ఐక్యరాజ్య సమితి నిర్వీర్యం అయిపోయిందని, ఈ తరుణంలో అన్ని దేశాలను భారత్ సంఘటితం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. మన దేశం ఎప్పుడూ శాంతినే కోరుకుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే మన దేశ సహనాన్ని బలహీనతగా భావిస్తే తగిన గుణపాఠం చెప్పేందుకు దేశం సిద్ధంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. ఇటీవల జై షే మొహమ్మద్ ఉగ్రవాది మసూద్ అజర్ చేసిన బెదిరింపులపై వెంకయ్య తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ వంటి దాడులతో ఉగ్రవాద స్థావరాలను ఇప్పటికే ధ్వంసం చేశామని కార్యక్రమం సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత సైన్యం, దేశనాయకత్వంపై ప్రజలందరూ నమ్మకం ఉంచాలని వెంకయ్యనాయుడు కార్యక్రమంలో భాగంగా పిలుపునిచ్చారు. నేటి యువత రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులతో పాటు వారి బాధ్యతలను కూడా గుర్తించాలని వెంకయ్య నాయుడు పేర్కొన్నారు.
తెలుగు సమాఖ్య సభలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు : తాజాగా హైదరాబాద్లోని హెచ్ఐసీసీ-నోవాటెల్లో 4వ తేదీన జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య 12వ ద్వైవార్షిక మహాసభలకు ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. తెలుగు భాష పరిరక్షణకు పంచ సూత్రాలు పాటించాలని ఆయన అన్నారు. ప్రాథమిక విద్య, న్యాయస్థానాల కార్యకలాపాలు, పరిపాలన వ్యవహారాలు, తీర్పులు మాతృభాషలోనే జరగాలని, క్రమంగా సాంకేతిక విద్యలోనూ వినియోగం పెరగాలని, ప్రతిఒక్కరూ మరీముఖ్యంగా తమ ఇళ్లలో అమ్మ భాషలోనే మాట్లాడాలని సూచించారు.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులన్నింటినీ తెలుగులోనే వెలువరించాలని కార్యక్రమంలో ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం దేశంలో తెలుగు మాట్లాడే వారి సంఖ్య 4వ స్థానంలో ఉంటే, ప్రపంచంలో 15వ స్థానంలో ఉందని అన్నారు. అమెరికాలో భారతీయ భాషలు మాట్లాడేవారిలో తెలుగువారే ఎక్కువగా ఉన్నారని గణాంకాలు చెబుతున్నాయని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు.
సమాజంలో శాస్త్ర, సాంకేతికతపై నమ్మకాన్ని పెంపొందించాలి: వెంకయ్య నాయుడు
ఎమర్జెన్సీ నా జీవితాన్ని మార్చింది - 18 నెలలు జైల్లో పెట్టారు : మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు