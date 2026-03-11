కేంద్ర మాజీమంత్రి కావూరు సాంబశివరావు కన్నుమూత
స్టార్ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ కావూరు సాంబశివరావు తుదిశ్వాస - మచిలీపట్నం, ఏలూరు నుంచి ఐదుసార్లు ఎంపీగా గెలిచిన కావూరు సాంబశివరావు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 12:09 PM IST
Former Union Minister Kavuru Sambasiva Rao Passes Away : కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావూరు సాంబశివరావు (82) కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్లోని స్టార్ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ కావూరు సాంబశివరావు నేడు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ నెల 7న హైదరాబాద్లోని స్వగృహంలో కావూరికి బ్రెయిన్స్ట్రోక్ రావడంతో కుటుంబసభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. వెంటిలేటర్ సాయంతో చికిత్స అందిస్తున్నామని, పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యవర్గాలు అప్పుడే తెలిపాయి. నేడు ఆసుపత్రిలో చికిత్సపొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.
మచిలీపట్నం, ఏలూరు నుంచి సాంబశివరావు ఐదుసార్లు ఎంపీగా గెలిచారు. అలాగే మన్మోహన్ సింగ్ క్యాబినెట్లో కేంద్రమంత్రిగా పనిచేశారు. 2014లో రాష్ట్ర విభజనను వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్కు కావూరు రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరారు. 1943లో ఏలూరులో జన్మించిన సాంబశివరావు, వరంగల్ ఆర్ఈసీ నుంచి ఇంజినీరింగ్ పట్టా పుచ్చుకున్నారు.