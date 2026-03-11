ETV Bharat / state

కేంద్ర మాజీమంత్రి కావూరు సాంబశివరావు కన్నుమూత

కేంద్ర మాజీమంత్రి కావూరు సాంబశివరావు కన్నుమూత - హైదరాబాద్ స్టార్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచిన సాంబశివరావు - మచిలీపట్నం, ఏలూరు నుంచి ఐదుసార్లు ఎంపీగా గెలిచి మన్మోహన్‌ సింగ్‌ కేబినెట్‌లో కేంద్రమంత్రిగా బాధ్యతలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 12:15 PM IST

Kavuri Sambasiva Rao Death : కేంద్ర మాజీమంత్రి కావూరు సాంబశివరావు(82) కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్​లోని స్టార్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ సాంబశివరావు తుదిశ్వాస విడిచారు. మచిలీపట్నం, ఏలూరు నుంచి ఐదుసార్లు ఎంపీగా గెలిచారు. మన్మోహన్‌ సింగ్‌ కేబినెట్‌లో ఆయన కేంద్రమంత్రిగా పనిచేశారు.

