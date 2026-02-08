ETV Bharat / state

నెయ్యి కల్తీ నిజమే - కానీ నేరం నాది కాదు: వైవీ సుబ్బారెడ్డి

సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐకి నెయ్యి శాంపిళ్లు పంపాలన్నది తానే అంటూ వివరణ - కానీ రిపోర్టు వచ్చిన విషయం మాత్రం తనకు తెలియదంటూ వ్యాఖ్యలు - కల్తీ నెయ్యి ఘటనపై టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్‌ చిలకపలుకులు

YV Subbareddy Reaction on Tirumala Ghee Adulteration
YV Subbareddy Reaction on Tirumala Ghee Adulteration (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

YV Subbareddy Reaction on Tirumala Ghee Adulteration : తిరుమల లడ్డులో కల్తీ జరిగింది వాస్తమేనని అందులో చాలా మంది వ్యక్తులు, అధికారుల ప్రమేయం ఉందని నాటి పాలక మండలి ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి చెప్పటం చర్చనీయాంశమైంది. నాలుగేళ్లపాటు టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా ఉన్నా కల్తీ నెయ్యి విషయం ఒక్కసారి కూడా ఆయన దృష్టికి రానేలేదనడం, కల్తీలో తన ప్రమేయం లేదనడం పులుకడిగిన ముత్యం అన్నట్టుగా అయన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయన్న వాదన వినిపిస్తోంది. నెయ్యిని రసాయనాలతో కల్తీ చేసినట్టు సిట్‌ చెప్పిందే తప్ప జంతు కొవ్వులు, చేప నూనె కలిసినట్టు ఎక్కడా చెప్పలేదని అడ్డగోలుగా బుకాయిస్తున్నారన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆయన వాదన చూస్తుంటే హత్య చేసిన వ్యక్తి "హత్య జరగడం వాస్తవమే నేను కత్తితో పొడిచి చంపితే తుపాకీతో కాల్చారనడం తప్పు కదా' అని దబాయించినట్లుగా ఉందన్న వాదన వినిపిస్తోంది.

నెయ్యి కల్తీ నిజమే - కాని నేరం నాది కాదు: వైవీ సుబ్బారెడ్డి (ETV)

‘నెయ్యి కల్తీ జరిగింది. పామాయిల్, పామ్‌కెర్నల్‌ ఆయిల్, కొన్ని ఇతర పదార్థాలతో నెయ్యి కల్తీ చేశారని సిట్‌ నివేదికలో తెలిపింది. కల్తీ నెయ్యి సరఫరాలో చాలా మంది వ్యక్తులు, కొందరు అధికారుల ప్రమేయం ఉందని, బయటి వ్యక్తుల (థర్డ్‌ పర్సన్స్‌) పాత్ర ఉందని చెప్పింది. వారి పేర్లు ఛార్జిషీట్‌లో ప్రస్తావించింది’ - దిల్లీలో విలేకర్లతో, ఒక ఇంగ్లిష్‌ ఛానల్‌తోనూ మాట్లాడుతూ వైవీ సుబ్బారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలివి.

తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు కల్తీ చేసి అడ్డంగా బుక్‌ అయినా నాటి ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి మహా అపచారానికి పశ్చాత్తాపడకుండా బుకాయిస్తున్న తీరు విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. నిబంధనలు సడలించి నాణ్యత పెంచామని చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. నిబంధనలు సడలించాకే భోలేబాబా డెయిరీ నకిలీ నెయ్యిని లక్షల కిలోలు సరఫరా చేసింది. సీ.ఎఫ్​.టీ.ఆర్​.ఐ నివేదికను తాను తొక్కిపెట్టానని ఘోరమైన అభియోగం చేస్తున్నారంటూ వైవీ సుబ్బారెడ్డి బుకాయిస్తున్నారు. నెయ్యి నాణ్యతపై నిజంగా సుబ్బారెడ్డికి శ్రద్ధే ఉన్నప్పుడు సీ.ఎఫ్​.టీ.ఆర్​.ఐకి పంపిన శాంపిళ్ల పరిస్థితేంటని అధికారుల్ని అడగకపోవటం ఏమిటనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది.

భోలేబాబా డెయిరీకి లక్షల కిలోల సరఫరా: కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్నారని పరీక్షల్లో నిర్ధారణైన తర్వాత కూడా భోలేబాబా డెయిరీకి లక్షల కిలోల సరఫరాకు 2022 ఆగస్టు 29న ఆర్డరు ఇవ్వటం, అక్టోబరు 28 వరకూ ఆ డెయిరీ నెయ్యి సరఫరా చేయటం వాస్తవం కాదా అనేది సుబ్బారెడ్డి ఎందుకు చెప్పటం లేదు? కారకులెవరనే దానికి సమాధానం లేదు? ల్యాబ్‌ రిపోర్టు చూపించి, ఆ డెయిరీల నుంచి ఎక్కువ కమీషన్లు దండుకోవడానికే ఆ పరీక్షలు చేయించారన్న ఆరోపణలకు అయన వద్ద జవాబే లేదు.

చిన్నప్పన్న తన పీఏ కాదంటూ వైవీ మరో వితండవాదానికి దిగారు. సుబ్బారెడ్డి అండ లేకపోతే చిన్నప్పన్న లాంటి ఒక సాధారణ అవుట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగి టీటీడీ ఇన్‌స్పెక్షన్‌ కమిటీని భోలేబాబా డెయిరీకి తనిఖీకి పంపించి బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో పెట్టించగలడా అనేది ప్రశ్న? ఆ డెయిరీ ప్రతినిధుల్ని దిల్లీ పిలిపించి కిలోకి 25 చొప్పున లంచం అడగటం, ప్రీమియర్‌ డెయిరీ నుంచి 50 లక్షలు లంచం ఎలా తీసుకోగలడో వైవీ సుబ్బారెడ్డి చెప్పాలి. అతని ఖాతాలోకి నాలుగున్నర కోట్లు ఎలా వచ్చాయో సమాధానం లేదు.

సిట్‌ తేల్చినా వైవీ సుబ్బారెడ్డి అడ్డగోలు వాదనలు: చిన్నప్పన్న పీఏ కాకపోతే అతను లంచం అడిగాడని భోలేబాబా డెయిరీ ప్రతినిధులు సుబ్బారెడ్డికి ఎందుకు ఫిర్యాదు చేశారు? దాన్ని ఆయన ఎందుకు తొక్కిపెట్టారనేది ప్రశ్న? నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు కలవలేదంటూ చేసే అడ్డగోలు వాదనకు ఎన్​డీడీబీ నివేదిక సరైన సమాధానం ఇస్తుంది. ఎన్​డీడీబీ రిపోర్టులో వెజిటబుల్‌ ఆయిల్స్‌తో పాటు, పంది కొవ్వు, గొడ్డు కొవ్వు, చేపనూనె కలిసేందుకు అవకాశాలున్నాయని స్పష్టంగా పేర్కొంది. ల్యాబ్‌ రిపోర్టులు అంత స్పష్టంగా ఉంటే జంతువుల కొవ్వు కలవలేదని సిట్‌ క్లీన్‌చిట్‌ ఇచ్చినట్టుగా అడ్డగోలు వాదనేంటి అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది.

టీటీడీ పాలకమండలి వేదికగా స్వామివారి ఆర్జిత సేవల టికెట్‌ ధరల పెంపు ప్రతిపాదనను వేలం పాటలా మార్చేసిన తీరును లైవ్‌లో చూసిన జనం ఛీత్కరించుకున్నారు! ఇలాంటి ఘనకార్యాల్ని ప్రజలు చూస్తే బండారం బయట పడుతుందనుకున్నారో ఏమో ఆ తర్వాత ఇంకెప్పుడూ సమావేశాలను ప్రత్యక్షప్రసారం చేయలేదు. పాలకమండలి ఎజెండాను, నిర్ణయాల్ని టీటీడీ వెబ్‌సైట్‌లోనూ పెట్టడం మానేశారు. లైవ్‌ కొనసాగించి ఉంటే కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు రాచబాట పరిచిన సుబ్బారెడ్డి నిర్వాకాన్ని ప్రజలు అప్పుడే గుర్తించేవారేమో.?

"ప్రతి కేజీకీ రూ.25 కమీషన్‌ - కల్తీ నెయ్యి సరఫరా టెండర్లలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి పీఏ జోక్యం!"

కొరియా నుంచి మోనోగ్లిజరైడ్స్ - రసాయన మిశ్రమాలతో తయారుచేసిన కల్తీ నెయ్యే టీటీడీకి సరఫరా

TAGGED:

FORMER TTD CHAIRMAN REACTION
TIRUMALA GHEE ADULTERATION CASE
FORMER TTD CHAIRMAN YV SUBBAREDDY
TIRUMALA LADDU GHEE ADULTERATION
YV SUBBA REDDY REACTION ON TIRUMALA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.