ఎదురుదెబ్బలతో నిరుత్సాహపడొద్దు - వైఫల్యాలను విజయానికి పాఠాలుగా భావించాలి: దువ్వూరి సుబ్బారావు
యువతరం బలహీనతలు జయించి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండాలని వెల్లడి - విజయవాడలోని PB సిద్ధార్థ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల స్వర్ణోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్లొన్న దువ్వూరి సుబ్బారావు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 7:15 PM IST
Former Reserve Bank Governor Duvvuri Subbarao Leader Ship Lessons : విద్యార్థులు తాము ఎంపిక చేసుకున్న కోర్సుల్లో ప్రావీణ్యం సాధిస్తే సరిపోదని, వివిధ శాస్త్రాల్లో పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం అవసరమని ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త, భారత రిజర్వు బ్యాంకు పూర్వ గవర్నర్ డాక్టర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడ పర్వతనేని బ్రహ్మయ్య సిద్ధార్థ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల స్వర్ణోత్సవ సంవత్సరం సందర్భంగా పి.బి. సిద్ధార్థ ఆడిటోరియంలో సిద్ధార్థ అకాడమి ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ కె.వి. చౌదరి అధ్యక్షతన జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో డాక్టర్ దువ్వూరి ప్రసంగించారు.
యువతరం బలహీనతలు జయించి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండాలని, ఏ పని చేసినా అది చివరి వరకూ ఆసక్తి కనబరచాలని సూచించారు. సంతోషాన్ని ఇచ్చేది చేయడమే జీవితం అన్నారు. భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నరుగా తన పదవీకాలంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నానని, ధరల నియంత్రణ, ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉంచడం వంటి రిజర్వు బ్యాంకు విధులను తాను సమర్థంగా చేయగలిగానని, అపజయాలే విజయసోపానాలని, మూలాలు మరిచిపోకుండా ఉంటూనే ఎదగవచ్చన్నారు.
సబ్ కలెక్టర్గా ఉద్యోగజీవితం ప్రారంభం : ఐఐటి ఖరగ్ పూర్లో భౌతికశాస్త్రంలో ఎమ్మెస్సీ పూర్తి చేసిన తాను ఓహియో స్టేట్ వర్సిటీలో ఆర్థికశాస్త్రంలో పీజీ చేశానని, సివిల్స్ ర్యాంకు సాధించగానే, నక్సల్స్ ప్రభావిత మారుమూల ప్రాంతం పార్వతీపురంలో సబ్ కలెక్టర్గా ఉద్యోగ జీవితం ప్రారంభించాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఆ ఏజెన్సీలోని గిరిజనులకు నివాసభూములు సమకూర్చానని, ప్రజలందరికీ లబ్ధి చేకూరడమే బలమైన ఆర్థికవ్యవస్థ మొదటి సూత్రమన్నారు. ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా మధ్యనిషేధంలో భాగంగా 23 జిల్లాల్లో అమలు చేసిన కార్యాచరణ ప్రణాళికలో ప్రత్యేక అధికారిగా వ్యవహరించానన్నారు.
యువత అనుక్షణం వాస్తవిక దృష్టితో మెలగాలని అన్నారు. విద్యార్ధులు తమ తొలినాళ్లలో కనిపించిన ఎదురుదెబ్బలతో ఏ మాత్రం నిరుత్సాహపడొద్దని వైఫల్యాలను విజయానికి ఓ పాఠాలుగా భావించాలని సూచించారు. కథల రూపంలో అనేక విషయాలను వివరించారు. పట్టుదల, నిర్భయత్వం చేసే పనులను గుండె నిండా ఇష్టంతో చేయాలని ఈ ప్రయత్నంలో వైఫల్యాలకు భయపడొద్దని హితవు పలికారు. భారత రిజర్వు బ్యాంకు గవర్నర్గా పరిపాలనలో సానుభూతి అనే విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.
ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్తమ చర్యలు : వాస్తవ పరిస్థితులకు దగ్గరగా ఉండాలని అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ సూచించారన్నారు. పేదలపై ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్తమ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. స్పష్టమైన వాటిని విస్మరించొద్దంటూ పార్వతీపురం సబ్ కలెక్టరుగా గిరిజన సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో ఎదురైన అనుభవాలను ప్రస్తావించారు. ప్రాధాన్యతలను గుర్తించాలని ముఖ్యమైన పనులు చేయడానికి ఎప్పుడూ తీరిక లేకుండా ఉండకూడదన్నారు.
అంతిమ జవాబుదారీతనం ప్రతి ఒక్కరి మనస్సాక్షికి మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. వ్యక్తిత్వం, నడవడిక లక్షణాలు చాలా ముఖ్యమన్నారు. ఇవి నాయకత్వానికి చాలా అవసరమన్నారు. వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు అనేవి బహిరంగా కనిపిస్తాయని ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి, ఉత్సాహం, హాస్య భావన, విస్తృతమైన ఆసక్తి ప్రస్ఫుటంగా ఉంటాయని వివరించారు. నడవడిక లక్షణాల్లో నిజాయితీ, సత్యం, గౌరవం, నమ్మకం, విశ్వాసం, ధైర్యంగా నమ్మకంపై నిలబడే తత్వం వినయం వంటి సూత్రాలు పాటించాలన్నారు. ఈ సూత్రాలు బలమైన నడవడిక. నైతిక, సమర్థవంతమైన నాయకత్వానికి పునాది అని తెలిపారు. ఈ సమయంలో ధర్మాన్ని ఆచరణలో పాటించాలని సూచించారు. అనంతరం డాక్టరు దువ్వూరి సుబ్బారావు దంపతులను సిదార్ధ అకాడమీ తరఫున ఘనంగా సత్కరించారు.
'తొలి త్రైమాసిక వృద్ధిరేటు.. ఆందోళన కలిగించే విషయమే'
రాష్ట్రాల అప్పులపై కేంద్రం జోక్యం అవసరం.. ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీకీ వెనకాడొద్దు!