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బీఆర్​ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డికి గుండెపోటు - పరిస్థితి విషమం

నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డికి తీవ్ర అస్వస్థత - హనుమకొండలోని తన నివాసంలో ఈ ఉదయం గుండె పోటు - రోహిణి ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు

PEDDI SUDARSHAN REDDY
PEDDI SUDARSHAN REDDY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 10:09 AM IST

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Peddi Sudarshan Reddy Heart Attack : నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్​ఎస్​ నేత పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. హనుమకొండలోని తన నివాసంలో ఈ ఉదయం గుండె పోటు రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక రోహిణి ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ప్రస్తుతం సుదర్శన్‌ రెడ్డి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

విషయం తెలుసుకున్న కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, బీఆర్ఎస్ నేతలు వరంగల్ బయల్దేరారు. రోహిణి వైద్యులతో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఫోన్​లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు.

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PEDDI SUDARSHAN REDDY

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