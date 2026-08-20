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మహేశ్వరం మాజీ ఎమ్మార్వో ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు - ఒకేసారి 15 చోట్ల తనిఖీలు

ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారన్న ఆరోపణలు - ఒకేసారి 15 చోట్ల ఏసీబీ అధికారుల సోదాలు - ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్టీవో కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న శ్రీనివాస్‌రెడ్డి - గతంలో మహేశ్వరం ఎమ్మార్వోగా విధులు

TELANGANA ACB SEARCHES
ACB SEARCHES (ETV BHarat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 1:07 PM IST

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Telangana ACB Raid in Former MRO Srinivas Reddy House : హైదరాబాద్‌లో మరో అవినీతి అధికారిపై ఏసీబీ దాడులు నిర్వహిస్తోంది. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారన్న ఆరోపణలపై మాజీ ఎమ్మార్వో శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి ఇళ్లల్లో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకేసారి 15 చోట్ల ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు చేయడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్టీవో కార్యాలయంలో పని చేస్తున్న శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి గతంలో మహేశ్వరం ఎమ్మార్వోగా విధులు నిర్వహించారు. శ్రీనివాస్‌ రెడ్డికి సంబంధించిన ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు చేస్తూ ఆస్తులు, పత్రాలు, ఇతర కీలక ఆధారాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.

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