త్వరలోనే కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెడతా: మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి
రాష్ట్రంలో విజయసాయిరెడ్డి కొత్త రాజకీయ పార్టీ - శ్రీవారి దర్శనం తర్వాత తిరుమలలో రాజకీయ పార్టీపై ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 10:17 AM IST
Former MP Vijayasai Reddy New Political Party : త్వరలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ స్థాపించనున్నట్టు మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. బుధవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన భవిష్యత్తు రాజకీయ కార్యాచరణపై స్పష్టతనిచ్చారు. ప్రజా పక్షంగా ప్రజల కోసం, ప్రజల గొంతుకను చట్టసభల్లో బలంగా వినిపించేందుకు కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపిస్తానని తెలిపారు.
త్వరలో రాజకీయ ప్రణాళిక: దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని, ఎల్నినో ప్రభావం లేకుండా సకాలంలో వర్షాలు కురిసి ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు విజయసాయి రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ నెలలోనే తదుపరి రాజకీయ ప్రణాళికను చెబుతానని వెల్లడించారు. విజయవాడలో మీడియా ప్రతినిధులతో తన కొత్త పార్టీ గురించి అన్ని వివరాలు చెబుతానన్నారు.
విజయసాయి రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీని వీడి కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నారనే ప్రచారం కొంతకాలంగా సాగుతుండగా, తిరుమల వేదికగా ఆయన చేసిన ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక్కసారిగా పెను సంచలనం నమోదైంది. కొత్త పార్టీ పేరు, ఎజెండా, విధివిధానాలు ఎలా ఉండబోతోందనే అంశంపై ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
"ప్రజల సమస్యలను, ప్రజావాణిని చట్టసభల్లో బలంగా వినిపించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో సరికొత్త రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టాం. ప్రజల గొంతుకను పార్లమెంటులో, అసెంబ్లీలో అత్యంత బలంగా వినిపించేందుకే ఈ అడుగు వేస్తున్నా. ఈ పవిత్ర కార్యం విజయవంతం కావాలని, శ్రీవారి ఆశీస్సుల కోసం వచ్చా. దేశంలోనూ, మన రాష్ట్రంలోనూ ఎల్ నినో ప్రభావం ఉండకూడదని, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రైతులు సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆ వేంకటేశ్వరుడిని వేడుకున్నా. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగానే మా భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఉంటుంది. ఈ నెలలోనే విజయవాడలో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై నా తదుపరి రాజకీయ ప్రణాళికను, పార్టీ వివరాలను మీడియా ముఖంగా ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తాను" - విజయసాయిరెడ్డి, మాజీ ఎంపీ
గతంలోనూ కీలక వ్యాఖ్యలు: అయితే జులైలో మళ్లీ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వస్తానని గతంలో ప్రకటించిన విజయసాయిరెడ్డి తాజాగా కొత్త పార్టీ ఏర్పాటుపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రజా పక్షంగా పనిచేస్తూ వారి గొంతుకగా నిలిచేలా పార్టీని తీర్చిదిద్దుతానని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో మరో రాజకీయ పార్టీ అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్పారని గతంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికైనా ఆ పార్టీ నేతలు వాస్తవ పరిస్థితిని గుర్తించి ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. త్వరలో మీడియా రంగంలోకి కూడా వస్తానని తెలిపారు. తన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన పూర్తి ప్రణాళికను ఈ నెలలోనే వెల్లడిస్తానని విజయసాయిరెడ్డి చెప్పారు.
విజయసాయిరెడ్డి గతేడాది రాజ్యసభ ఎంపీ పదవికి, రాజకీయాలకు రాజీనామా చేశారు. అప్పట్లో తాను ఇకపై ఏ పార్టీలో చేరనని, కేవలం వ్యవసాయం చేసుకుంటానని ప్రకటించారు. కానీ ఇప్పుడు అనూహ్యంగా సరికొత్త రాజకీయ పార్టీ స్థాపించబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. వైఎస్ కుటుంబంలో మూడు తరాలతో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా విజయసాయిరెడ్డికి అనుబంధం ఉంది. అలాంటి నేత ఇప్పుడు వైఎస్సార్సీపీకి గుడ్బై చెప్పి, సరికొత్త పార్టీతో పొలిటికల్ రీ-ఎంట్రీ ఇస్తుండటం ఏపీ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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