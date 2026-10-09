వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి నిజమే: మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి
జగన్ ఓట్ల కోసం అటు రెడ్డిగా, ఇటు క్రిస్టియన్గా ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మండిపడ్డారు. రాజకీయాల కోసంకులాన్ని, మతాన్ని వాడుకోవద్దని హితవు పలికారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:42 PM IST
Former MP Vijayasai Reddy Comments on Tirumala Ghee Issue: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తిరుమల లడ్డూ తయారీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిన మాట నిజమేనని వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. జంతు కొవ్వు మాత్రం కలవలేదని తెలిపారు. 2019-24 మధ్య కిలో నెయ్యి రూ.320 నుంచి రూ.419కు కొన్నారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం స్వచ్ఛమైన నెయ్యి మార్కెట్లో కిలో రూ.1000 ఉందని, ఇప్పుడు తిరుమలకు రూ.658కే సరఫరా చేస్తున్నారని, ఇది నాణ్యమైన నెయ్యేనా అని ప్రశ్నించారు.
నిన్న(గురువారం) విజయసాయిరెడ్డి తిరుపతిలో విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ మాజీ సీఎం జగన్ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. పేరు వెనుక 'రెడ్డి' అని తగిలించుకుని ఆ కులం ఓట్లు, క్రైస్తవుడినని వారి ఓట్లు, ముస్లింల వద్దకు వెళ్లి సెక్యులర్నని చెప్పి ఆ మతం ఓట్లు పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. మూడు మతాల వారినీ జగన్ మోసం చేస్తున్నారని అన్నారు.
రాజకీయ నాయకులకు ప్రవేశం లేకుండా చూస్తా: కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం చక్కగా పరిపాలిస్తోందని రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అవినీతికి పాల్పడుతోందని విజయసాయిరెడ్డి దుయ్యబట్టారు. సొంతంగా బలమున్న టీడీపీని జనసేన, బీజేపీలు ప్రశ్నించలేకపోతున్నాయని అన్నారు. 2016-18 మధ్య ఎన్డీయే నుంచి తెలుగుదేశాన్ని పంపించాలని అహర్నిశలు శ్రమించనని చెప్పారు. చాలా ప్రయోగాలు చేసి విజయవంతమయ్యానని తెలిపారు. రాయలసీమలో కనీసం 50 టీఎంసీల నీరు నిల్వ చేసుకునే పరిస్థితి లేదని మా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే 1000 టీఎంసీల నీరు నిల్వ చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. టీటీడీ బోర్డును రద్దు చేసి, రాజకీయ నాయకులకు ప్రవేశం లేకుండా చూస్తామని మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులకే స్థానం కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు. తిరుమల చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మిస్తామని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి చెప్పారు.
''జగన్ ఓట్ల కోసం అటు రెడ్డిగా, ఇటు క్రిస్టియన్గా ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారు. రాజకీయాల కోసంకులాన్ని, మతాన్ని వాడుకోవద్దు. కొంతమంది కాక్రోచ్ లమని ప్రకటించుకుంటూ వాళ్లను వాళ్లు దిగజార్చుకుంటున్నారు. మా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే టీటీడీ బోర్డును రద్దు చేసి, రాజకీయ నాయకులకు ప్రవేశం లేకుండా చూస్తాము. మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులకే స్థానం కల్పిస్తాము.''- విజయసాయిరెడ్డి, మాజీ ఎంపీ
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