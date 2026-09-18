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యువతకు తొలి ప్రాధాన్యం - విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటన ఏకాదశి రోజునే

యువతకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా తమ పార్టీ ఉంటుందని మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి చెప్పారు. విజయదశమి తరువాత ఏకాదశి రోజున తమ పార్టీ ప్రకటన చేస్తామని తెలిపారు.

విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటన ఏకాదశి రోజున
విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటన ఏకాదశి రోజున (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:25 PM IST

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Vijayasai Reddy Announces New Party Date : యువతకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా తమ పార్టీ ఉంటుందని మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి చెప్పారు. అనంతపురంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన విజయసాయి రెడ్డి విజయదశమి తరువాత ఏకాదశి రోజున తమ పార్టీ ప్రకటన చేస్తామని తెలిపారు.

యువతకు తొలి ప్రాధాన్యం - విజయసాయి రెడ్డి కొత్త పార్టీ ప్రకటన ఏకాదశి రోజునే (ETV Bharat)

ఒరిజినల్ రెడ్ల పౌరుషాన్ని కాపాడే పార్టీ : ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రం విడిపోయాక రాయలసీమకు చెందిన వారే ఇద్దరు సీఎంలు అయ్యారన్నారు. రెండు కుటుంబ పార్టీలకు చెందిన సీఎంలు వారి 12 ఏళ్ల పాలనలో రాయలసీమకు ఒక్క సాగునీటి ప్రాజక్టు కూడా తీసుకరాలేకపోయారని విజయసాయి రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో 1200 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం ఉందన్నారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే దీన్ని 3500 టీఎంసీలకు పెంచడమే లక్ష్యమని, రాయలసీమకు మూడో వంతు నీరిస్తామన్నారు. తాను పెట్టబోయే పార్టీ ఒరిజినల్ రెడ్ల పౌరుషాన్ని కాపాడే పార్టీ అని, అన్ని కులాలు, మతాలను కలుపుకొని పోతుందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పదవిని నేటికీ భర్తీ చేయలేదని అన్నారు.

అత్యధికంగా వలసలు : రాయలసీమ యువత చంద్రబాబు, జగన్ మోహన్ రెడ్డిల కోసం రక్తం చిందిస్తామంటున్నారని, మీరు పుట్టిన గడ్డ కోసం పాటుపడాలని విజయసాయి రెడ్డి యువతకు చెప్పారు. అత్యధికంగా వలసలు వెళుతున్నది రాయలసీమ ప్రజలేనని, ఈ రెండు కుటుంబ పార్టీలు ఉన్నంత కాలం రాయలసీమ బాగుపడదని ఆయన విమర్శించారు. తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఇరవై అంశాలతో ప్రజలకు మేలు జరిగేలా తాము ముందుకు పోతామని ఆయన అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఐదేళ్లలో నాలుగు శాతం మతమార్పిడిలు పెరిగాయని, చర్చిలు విపరీతంగా నిర్మాణం చేశారని విజయసాయి రెడ్డి చెప్పారు.

" ఈ 12 సంవత్సరాలలో రాయలసీమకు నీటి ప్రాజెక్టులు ఏమైనా తీసుకొచ్చారా? రాయల సీమ కేంద్రంగా మీరు అభివృద్ధి చేశారా? ఈ రెండు కుటుంబాలకు రాయలసీమ పట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉందా? ఓట్ల కోసం మీకు రాయలసీమ కావాలి, రెడ్లు కావాలి. ఓట్ల కోసం మీరు ఫ్యాక్షన్​ రాజకీయాలు చేస్తారు. మీకు రాయలసీమపై ప్రేమ లేదు అనే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నా. రాయలసీమ గడ్డపై పుట్టిన వీరు రాయల సీమను పట్టించుకోకుండా వేరే ప్రాంతాల్లో ఆస్తులు కూడగట్టుకుంటున్నారు." - విజయసాయి రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ

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