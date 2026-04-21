ఫ్లెక్సీలో సీఎం చంద్రబాబు ఫొటో ఎక్కడ? - అధికారులపై వర్మ ఆగ్రహం
పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫీసు వద్ద ఉద్రిక్తత - ఎన్యుమరేటర్లకు మొబైల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో వివాదం - ఫ్లెక్సీలో సీఎం ఫొటో లేకపోవడంపై మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ ఆగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 5:05 PM IST
Protocol Violation in Pithapuram : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కాకినాడ జిల్లాలోని పిఠాపురంలో మరోసారి కూటమి నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రోటోకాల్ వషయంలో నేతలు గొడవకు దిగారు. పిఠాపురం పడా కార్యాలయంలో కూటమి నేతలు కుమ్ములాటకు దిగడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్రోటోకాల్ రగడ మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఎన్యుమరేటర్లకు మొబైల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఈ వివాదం చెలరేగింది. కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలో సీఎం చంద్రబాబు ఫొటో లేకపోవడంపై మాజీ ఎమ్మెల్యే వర్మ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సీఎం ఫొటో ఎక్కడంటూ అధికారులను వర్మ నిలదీశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వర్మ, పెండెం దొరబాబు ఒకరినొకరు నెట్టుకుంటూ వాగ్వాదానికి దిగారు. అధికారుల తీరుపై తెలుగు తమ్ముళ్లు విరుచుకుపడ్డారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తారా అంటూ నినాదాలు చేశారు. పడా కార్యాలయం వద్ద కూటమి శ్రేణులు భారీగా మోహరించారు. కార్యకర్తల పోటాపోటీ నినాదాలతో పడా ఆఫీస్ ప్రాంగణం రణరంగంగా మారింది. అధికారుల నిర్లక్ష్యమే ఈ ఉద్రిక్తతకు కారణమని వర్మ ఆరోపించారు.
అధికారులపై కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు: పడా కార్యాలయంలో నెలకొన్న ప్రోటోకాల్ వివాదంపై మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్కి ఫిర్యాదు చేశారు. మొబైల్స్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఫొటో లేకపోవడంతో అధికారులు ప్రోటోకాల్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనకు కారణమైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లు చెప్పారు.
గతంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులే: పిఠాపురంలో గతంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులే నెలకొన్నాయి. కుమారపురంలో సీసీ రోడ్ల ప్రారంభోత్సవాలకు ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ, జనసేన కార్యకర్తలు బలాబలాలు ప్రదర్శించారు. జై వర్మ, జై టీడీపీ అంటూ తెలుగుదేశం శ్రేణులు నినాదాలు చేశారు. అందుకు ప్రతిగా జై జనసేన, జై పవన్ అంటూ జనసైనికులు నినాదాలు చేశారు. సీసీ రోడ్ల ప్రారంభోత్సవాలకు వర్మకు ఆహ్వానం లేదంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అప్పట్లో వాగ్వాదానికి దిగడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
లోకేశ్కి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే తప్పేంటి? : వర్మ