పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి హెల్త్ బులిటెన్ విడుదల - పరిస్థితి క్రిటికల్గా ఉందన్న యశోద వైద్యులు
యశోద ఆసుపత్రిలో వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నపెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి - రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ కుప్పకూలి షాక్కు గురైనట్లు వైద్యుల వెల్లడి - 72 గంటల వ్యవధి తర్వాత మరోసారి పరీక్షలు
Published : July 28, 2026 at 8:08 PM IST
Peddi Sudarshan Reddy Health Update : మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఇంకా వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆదివారం తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై హైదరాబాద్ నగరంలోని యశోద ఆసుపత్రిలో ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు. పెద్ది ఆరోగ్య పరిస్థితిపై యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులు అధికారిక హెల్త్ బులిటెన్ విడుదల చేశారు. తీవ్రమైన పల్మనరీ ఎంబోలిజం కారణంగా రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ కుప్పకూలి షాక్కు గురైనట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. పరిస్థితి అత్యంత సున్నితంగా ఉండటంతో క్రిటికల్ కేర్, పల్మనరీ, కార్డియాక్, న్యూరాలజీ విభాగాలకు చెందిన నిపుణులైన వైద్యుల బృందం నిరంతరం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి క్రిటికల్గా ఉన్నట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.
మెదడు పనితీరులో జరిగిన మార్పులు, నష్టాన్ని సూచించే సంకేతాలు ఈఈజీ, బ్రెయిన్ ఎంఆర్ఐ, టీసీడీ పరీక్షల్లో కనిపిస్తున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. సుదర్శన్ రెడ్డి న్యూరాలజికల్ పరిస్థితి, భవిష్యత్తు ఆరోగ్య స్థితిపై మరింత స్పష్టత కోసం 72 గంటల వ్యవధి తర్వాత మరోసారి ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. యన ఆరోగ్య పరిస్థితిని యశోద ఆసుపత్రి నిపుణులైన వైద్య బృందం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, కుటుంబ సభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని చేరవేస్తోంది.
తొమ్మిదిసార్లు సీపీఆర్ తర్వాత : ఆదివారం ఉదయం 8:00 గంటలకు హన్మకొండలోని అడ్వకేట్స్ కాలనీలో ఉన్న తన నివాసంలో ఛాతీ నొప్పి రావడంతో, ఆయనను వెంటనే స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయనకు చికిత్స అందించిన డాక్టర్ మమతా రెడ్డి, సుదర్శన్ రెడ్డి 'కార్డియాక్ అరెస్ట్'కు గురయ్యారని తెలిపారు. వైద్య సిబ్బంది ఒక గంట వ్యవధిలో తొమ్మిది సార్లు సీపీఆర్ నిర్వహించిన తర్వాత ఆయన గుండె మళ్లీ పనిచేయడం ప్రారంభించిందని చెప్పారు. ఆయనకు ఆంజియోగ్రామ్ పరీక్ష కూడా నిర్వహించారన్నారు. అనంతరం, వెంటిలేటర్పై ఉంచి, మెరుగైన చికిత్స కోసం మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల సమయంలో సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆయన వెంట బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు హరీష్ రావు ఉన్నారు. పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ నిన్న యశోదా ఆసుపత్రికి వచ్చి సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు. ఇవాళ మంత్రి పొంగులేటి వచ్చి పెద్ది కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. నిన్న మంత్రి సీతక్క, పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆసుపత్రికి వచ్చి పెద్ది ఆరోగ్యం గురించి వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డికి గుండెపోటు - డాక్టర్లకు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఫోన్