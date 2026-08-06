పొగాకు వ్యాపారి కిడ్నాప్ కేసు - మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు 14 రోజుల రిమాండ్
కొయ్యలగూడెం పొగాకు వ్యాపారి అపహరణ కేసులో పరిణామాలు - గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైసీపీ నేత ముస్తఫాకు రిమాండ్ - తెల్లవారుజామునే జడ్జి ముందు హాజరుపరిచిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 11:39 AM IST
EX MLA Mohammad Mustafa remanded : ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడేనికి చెందిన పొగాకు వ్యాపారి కుమారుడి కిడ్నాప్ కేసులో గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నేత షేక్ మహ్మద్ ముస్తఫాకు నూజివీడు న్యాయస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. కోర్టు ఆదేశాలతో ముస్తఫాను పోలీసులు భారీ బందోబస్తు మధ్య నెల్లూరు సబ్ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసులో ఆయన కుమారుడికి సైతం కోర్టు బుధవారం రిమాండ్ విధించిన విషయం తెలిసిందే.
కిడ్నాప్ కేసులో అరెస్టైన ముస్తఫాను కోర్టులో హాజరుపరిచే సమయంలో బుధవారం నూజివీడులో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు భారీగా చేరుకుని హడావుడి చేశారు. దీంతో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా పోలీసులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు చేపట్టారు. గురువారం తెల్లవారుజామునే ముస్తఫాను న్యాయమూర్తి నివాసానికి తీసుకెళ్లారు. జడ్జి ఎదుట ఆయనను హాజరుపరిచారు. కేసు వివరాలు పరిశీలించిన న్యాయమూర్తి ముస్తఫాకు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించారు. దీంతో ఆయనను నెల్లూరు సబ్ జైలుకు తరలించారు. ఇదే కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న ముస్తఫా కుమారుడు ముబషీర్కు కూడా న్యాయస్థానం నిన్న రిమాండ్ విధించింది. తండ్రీకొడుకులు ఇద్దరూ ఇప్పుడు జైలు పాలయ్యారు.
అసలేం జరిగింది? : మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు గుంటూరులో పెద్ద పొగాకు గోదాము ఉంది. ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెంకు చెందిన కడిమి సూర్యచంద్రం అనే వ్యాపారి ఏటా రైతుల నుంచి పొగాకు సేకరించేవారు. ఆ సరుకును గుంటూరులోని ముస్తఫాకు విక్రయించేవారు. అయితే, ఇటీవల ముస్తఫా పొగాకు కొనుగోలు ధరను భారీగా తగ్గించేశారు. ఆ ధరకు ఇస్తే తమకు వ్యాపారం గిట్టుబాటు కాదని సూర్యచంద్రం భావించారు. దీంతో ముస్తఫాకు సరుకు అమ్మడం ఆపేశారు. సేకరించిన పొగాకును గుంటూరులోని మరో కంపెనీకి విక్రయించడం మొదలుపెట్టారు. ఇది ముస్తఫా వర్గానికి కోపం తెప్పించింది.
కిడ్నాప్ చేసి : సూర్యచంద్రం కుమారుడు అభి తమ గుమస్తా దుర్గారావు, డ్రైవర్ బాలరాజుతో కలిసి పొగాకు బేళ్లను జులై 27న ఓ వ్యాన్లో లోడ్ చేసుకున్నారు. కొయ్యలగూడెం నుంచి గుంటూరుకు బయలుదేరారు. వారు నూజివీడు వద్దకు రాగానే నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా కుమారుడు ముబషీర్, అతని అనుచరులు రెండు కార్లలో వచ్చి వ్యాన్ను అడ్డగించారు. పొగాకు బేళ్లతో ఉన్న వ్యాన్ను బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అభి, దుర్గారావు, బాలరాజులను కిడ్నాప్ చేశారు. తమకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇస్తేనే వదిలేస్తామని బెదిరించారు. ఈ క్రమంలో అభి ఏడుస్తూ తన తండ్రి సూర్యచంద్రంకు ఫోన్ చేసి కిడ్నాప్ విషయం చెప్పాడు.
చంపేస్తామని ముస్తఫా వార్నింగ్ : కొడుకు ఫోన్ చేయడంతో ఆందోళనకు గురైన సూర్యచంద్రం వెంటనే మాజీ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫాకు ఫోన్ చేశారు. అటువైపు నుంచి ముస్తఫా తీవ్ర స్థాయిలో బెదిరింపులకు దిగారు. 'మాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు తీసుకుని వెంటనే గుంటూరులోని మా పొగాకు గోదాముకు రా లేదంటే నీ కొడుకును మళ్లీ ప్రాణాలతో చూడలేవు' అని హెచ్చరించారు. దీంతో భయపడిపోయిన సూర్యచంద్రం వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కిడ్నాప్ ఉదంతంపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, పరారీలో ఉన్న తండ్రీకొడుకులను పట్టుకుని కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు.
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