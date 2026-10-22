టీడీపీ సీనియర్ నేత యనమలకు అస్వస్థత - కాకినాడ ఆసుపత్రిలో అత్యవసర చికిత్స
మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కాకినాడలోని ట్రస్ట్ ఆసుపత్రిలో ఆయనకు వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:03 PM IST
Yanamala Ramakrishnudu Falls Ill : టీడీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. గురువారం ఆయన అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురికావడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆయనను కాకినాడలోని ట్రస్ట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వైద్యుల బృందం ఆయనకు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తోంది. యనమల రామకృష్ణుడు వయసు దృష్ట్యా నిపుణులైన డాక్టర్లు ఆయనకు పలు రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
వెంటనే స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు : పార్టీ సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు అస్వస్థతకు గురైన విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. ట్రస్ట్ ఆసుపత్రి వైద్యులతో ముఖ్యమంత్రి ఫోన్లో మాట్లాడారు. యనమల ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది, ఆయనకు ఎలాంటి చికిత్స అందిస్తున్నారు అనే వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు. అనంతరం యనమల కుటుంబ సభ్యులతోనూ సీఎం మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. యనమల ఆరోగ్యంపై ఎప్పటికప్పుడు తనకు సమాచారం ఇవ్వాలని స్థానిక పార్టీ నేతలను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
ఆరా తీసిన మంత్రి లోకేశ్ : రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ సైతం యనమల రామకృష్ణుడి ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. ట్రస్ట్ ఆసుపత్రి వైద్యులకు ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. యనమలకు అందుతున్న వైద్య సేవలపై డాక్టర్లతో మాట్లాడారు. ఆయన త్వరగా కోలుకుని, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
ఆసుపత్రిలో ఎంపీ సానా సతీష్బాబు : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్బాబు హుటాహుటిన కాకినాడ ట్రస్ట్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. యనమల ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఆయన దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. డాక్టర్లతో మాట్లాడి ఆయనకు నిర్వహిస్తున్న వైద్య పరీక్షలు, అందిస్తున్న చికిత్స గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. పార్టీ సీనియర్ నేత అస్వస్థతకు గురికావడంతో టీడీపీ శ్రేణుల్లో కొంత ఆందోళన నెలకొంది. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు, కార్యకర్తలు ప్రార్థిస్తున్నారు.
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