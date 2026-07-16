సీదిరి డైరెక్షన్ అట్టర్ ఫ్లాప్ - రిమాండ్లో వైద్యం పేరుతో కుమారుడిని స్వేచ్ఛగా ఉంచేందుకు ప్లాన్
జైలుకు తరలించిన కొద్ది గంటల్లోనే ఆరోగ్యం బాగాలేదన్న ఆరవ్ - వైద్యం పేరుతో క్యారేజీలతో కుమారుడు ఆరవ్కు బయట నుంచి భోజనం - ఆరవ్ను మళ్లీ జిల్లా జైలుకు తరలించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 9:05 AM IST
Seediri Appalaraju's Plan Utter Flop : శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలో మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు డైరెక్షన్ మరోసారి అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యింది. రిమాండ్లో వైద్యం పేరుతో తన కుమారుడు ఆరవ్ను స్వేచ్ఛగా ఉంచేందుకు వేసిన ప్లాన్ ఫెయిలైంది. ఆసుపత్రిలో ఆరవ్కు వీఐపీ గది, బయట నుంచి భోజనాల తీసుకురావడంపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. రిపోర్టుల్లో ఆరవ్కు ఎలాంటి సమస్య లేదని తేలడంతో జీజీహెచ్ వైద్యులు డిశ్చార్జ్ చేయగా జిల్లా జైలుకు తరలించారు. ఆసుపత్రికి వచ్చేటప్పుడు వీల్ఛైర్లో వచ్చిన ఆరవ్ వెళ్లేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్లారు.
ఫిట్ ఫర్ రిమాండ్ అని జైలుకు తరలింపు : బుల్లెట్ బైకుతో గొర్రెల కాపరి దానయ్యను ఢీకొట్టిన తర్వాత ఆరవ్ వర్మను సీదిరి తన కారులో ఓ ప్రైవేటు ఆర్థోపెడిక్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కారు దిగ్గానే స్ట్రెచర్ తీసుకొచ్చినా అక్కర్లేదంటూ ఆరవ్ నడిచి లోపలికి వెళ్లడం సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కనిపించింది. తర్వాత కాశీబుగ్గ స్టేషన్లో లొంగిపోవడానికి వచ్చినప్పుడూ ఆరవ్ దర్జాగానే లోపలికి వెళ్లారు. న్యాయస్థానం రిమాండ్ విధించినప్పుడు పలాస ఆసుపత్రిలో వైద్యులు ఫిట్ ఫర్ రిమాండ్ అని నిర్ధారించాకే శ్రీకాకుళం జిల్లా జైలుకు తరలించారు.
అక్కడే అప్పలరాజు డైరెక్షన్ మొదలైంది. కుడి చేయి, పొట్ట భాగం, తల నుదుటి భాగంలో నొప్పి అంటూ తండ్రి ఇచ్చిన డైలాగ్లను ఆరవ్ చెప్పారు. మంగళవారం ఉదయం సర్వజన వైద్యశాలకు ఆరవ్ వర్మను పోలీసులు తీసుకొచ్చారు. పరీక్షలు, అబ్జర్వేషన్, వైద్యం పేరుతో కొన్నిరోజులు కుమారుడిని అక్కడే ఉంచేందుకు సీదిరి అప్పలరాజు ప్రణాళిక వేశారు. అప్పలరాజు వైద్యుడు కావడంతో ఆయనకున్న పరిచయాలు, బంధుత్వంతో ఆసుపత్రిలో కొందరు వైద్యులు, హౌస్సర్జన్లు ఆయనకు సహకరించారు.
మొదట వీఐపీ గదిలో వైద్యం : ఆరవ్కు ఆసుపత్రిలో వీఐపీ గదిని వైద్యులు కేటాయించారు. మీడియా ప్రశ్నించడంతో అక్కడి నుంచి ఆర్ఐసీయూలోకి మార్చారు. అక్కడ అప్పలరాజు బంధువుగా చెప్పుకొన్న ఓ హౌస్సర్జన్ కుమార్వర్మ అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. ఆరవ్ వద్దకు వేరే విభాగాల వైద్యులు, హౌస్సర్జన్లు వెళ్లడంపై మీడియా వీడియోలు చిత్రీకరించగా, వాటిని డిలీట్ చేయాలని కుమార్వర్మ పట్టుబట్టారు. నిబంధనల ప్రకారం రిమాండ్ ఖైదీలను ఆసుపత్రికి తీసుకెళితే బయట ఆహారం అనుమతించరు. ప్రభుత్వాసుపత్రిలో ఇచ్చే ఆహారమే తినాలి. బయట ఆహారం తినాలంటే కోర్టు అనుమతి తప్పనిసరి.
అయితే అప్పలరాజు అనుచరులు బయట నుంచి క్యారేజీలు తెచ్చి ఆరవ్కు ఇచ్చినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు క్యారేజీలతో భోజనం, శీతల పానీయాలు తెచ్చి ఇచ్చారు. ఈ సమయంలోనే 'ఆరవ్కు ఆరోగ్యం బాగోలేదు. ఆహారం తీసుకోవట్లేదు. అతడికి అసిస్టెంట్గా ఉండేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలి'అంటూ సీదిరి అప్పలరాజు భార్య పలాస జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఈలోగా ఆసుపత్రి నుంచి ఆరవ్ను వైద్యులు డిశ్చార్జి చేశారు. ఆరవ్ బెయిల్ పిటిషన్ను పలాస కోర్టు తిరస్కరించింది.
ఒప్పంద పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు : ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత సెటిల్మెంట్ చేసిన వారిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నర్తు వెంకటరమణ, సిద్ధార్థ తండ్రి గౌరీ త్యాడి, వేణుగోపాల్రెడ్డి, అల్లు రమణ, స్థానిక టీడీపీ నాయకులు లొడగల కామేశ్వరరావు, సప్ప నవీన్తో పాటు పలువురు ఉన్నారు. రాజీ జరిగే సమయానికి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ యాక్సిడెంట్ చేసినట్లు తెలియదు. సిద్ధార్థ త్యాడి ప్రమాదం చేసినట్లు నమ్మి ఆయన తండ్రితోనే రాజీ చేసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు విషయం తెలుసు.
కానీ స్థానికులను తప్పుదోవ పట్టించి ఈ సెటిల్మెంట్ చేశారు. లక్షన్నర రూపాయలు అడ్వాన్సుగా గౌరీ త్యాడీ స్పాట్లోనే చెల్లించారు. మిగిలిన సొమ్ముకు చెక్కులు, ఒప్పంద పత్రం రాశారు. లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకుంటే మిగిలిన డబ్బులు ఇస్తామని అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పంద పత్రాలనూ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కుమారుడి నేరాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేసిన సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు నిందితుడిగా చేర్చారు. ఆయన పాత్రపై దర్యాప్తు పూర్తి చేశారు. అప్పలరాజు ఇంటిపై నిఘా ఉంచిన పోలీసులు ఆయన్ను ఏ క్షణంలోనైనా అరెస్టు చేసే అవకాశాలున్నాయి.
నేరాన్ని "నీపై వేసుకో" - కొడుకును తప్పించేందుకు సిద్ధార్థను ప్రేరేపించిన అప్పలరాజు
కుమారుడిని నేరం నుంచి తప్పించే యత్నం - వైఎస్సార్సీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజుపైనా పోలీసుల కేసు