సిట్ విచారణకు కేటీఆర్ - ప్రభుత్వం రాజకీయ డ్రామా ఆడుతోందని మండిపాటు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ విచారణకు హాజరైన కేటీఆర్ - ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ భవన్వద్ద మీడియాతో మాట్లాడిన మాజీమంత్రి కేటీఆర్ - ప్రభుత్వం రాజకీయ డ్రామా ఆడుతోందని వ్యాఖ్య
Published : January 23, 2026 at 11:04 AM IST
Former Minister KTR About SIT Investigation : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ కార్యానిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఇవాళ సిట్ విచారణకు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ భవన్ నుంచి బయలుదేరి జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. విచారణ సందర్భంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. అంతకుముందు తెలంగాణ భవన్లో మీడియా సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి కుట్రలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణకు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా హాజరవుతానన్నారు.
కేసులు తమకు కొత్తకాదని, బెదిరింపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని కేటీఆర్ అన్నారు. ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే అధికారంలోకి వచ్చామన్న ఆయన, అనుక్షణం జనం కోసమే పనిచేశామన్నారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసమే పనిచేశామని, తప్పుడు పనులు చేయలేదన్నారు. ఎంతో నిబద్ధతతో రాష్ట్రం కోసం పనిచేసినట్లు తెలిపారు. ప్రత్యర్థుల కుటుంబాలపై బురదజల్లే పనులు తాము చేయలేదన్నారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే సత్తా కాంగ్రెస్కు లేదని కేటీఆర్ ఎద్దేవా చేశారు.
కాలయాపన చేస్తున్నారు : కొత్తకొత్త నాటకాలతో కాలయాపన చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ మండపడ్డారు. అక్రమ, అనైతిక పనులు నేను ఎన్నడూ చేయలేదన్నారు. అధికారపార్టీవారు వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడుతున్నారని, దిక్కుమాలిన వార్తలతో తనను క్షోభకు గురిచేశారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. నిబద్ధతతో పనిచేసినందునే తాను ఎవరికీ భయపడనని వివిరించారు. ఇవాళ విచారణకు వెళ్తా మా ప్రభుత్వం ఏం తప్పు చేసిందని తానే అడుగుతానని వివరించారు. లీకుల రూపంలో వ్యక్తిత్వ హననం జరుగుతోంది వాటిపైనా ప్రశ్నిస్తానన్నారు. తన పరువుకు జరిగిన నష్టానికి ఎవరు బాధ్యులో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు.
"రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఫోన్లు ట్యాపింగ్ కావట్లేదని చెప్పే ధైర్యం ఎవరికైనా ఉందా? ప్రభుత్వాలను అస్థిరపరచాలనే కుట్రలను నిరోధించడానికి పోలీసు వ్యవస్థ తన పని తాను చేస్తుంది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ ఒక సీరియల్ మాదిరిగా రెండేళ్లనుంచి నడిపిస్తున్నారు. విచారణ పేరుతో ప్రభుత్వం నాటకాలాడుతోంది. నేను డ్రగ్స్ తీసుకుంటానని, హీరోయిన్లతో అంటూ అప్పుడప్పుడు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. విచారణల పేరుతో కాలయాపన పనులే తప్ప, ఒరిగేదేమీ ఉండదు. దొరికిన దొంగలకు ఊరంతా దొంగల మాదిరిగా కనిపిస్తుంటారు. తప్పు చేయనోళ్లు ఎప్పటికీ భయపడరు"-కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
ఎన్నిసార్లు పిలిచినా విచారణకు వస్తా : అందినకాడికి దోచుకునే ముఠా ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉందని కేటీఆర్ ధ్వజమెత్తారు. తన పరువుకు భంగం కలిగించిన రేవంత్, ఆయన తొత్తులను తాను కూడా వదిలిపెట్టనన్నారు. తనపై లేనిపోని లింకులు అంటగట్టి చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎన్నిసార్లు పిలిచినా విచారణకు వస్తానని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ అసమర్థతను ఎత్తిచూపుతూనే ఉంటామన్న ఆయన, హామీలిచ్చి నెరవేర్చకపోతే ఎండగడుతూనే ఉంటామన్నారు. కేసీఆర్ను తిరిగి సీఎంను చేసేవరకు సమష్టిగా పని చేస్తామన్నారు.
రాజకీయ డ్రామా ఆడుతున్నారు : ప్రభుత్వం రాజకీయ డ్రామా ఆడుతోందని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఉద్యమం నుంచి ఉద్భవించిన నాయకత్వం బీఆర్ఎస్ది అని పేర్కొన్నారు. ఉద్యమ సమయంలో ఎన్నికేసులు పెట్టినా భయపడలేదన్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాదంతో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు. అప్పుడే తనకు మంత్రి పదవి వచ్చిందన్నారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి తప్పూ చేయలేదన్నారు. రాష్ట్ర పాలన పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా ఉందని కేటీఆర్ విమర్శించారు. విచారణకు ఎన్నిసార్లు పిలిచినా వెళ్తానని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. విచారణ పేరుతో కాలయాపన చేస్తున్నారన్నారు. ప్రభుత్వ తప్పులను ఎత్తిచూపినందుకే విచారణకు పిలుస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రులు తమతో మాట్లాడేందుకు భయపడుతున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు.