గుడివాడలో బెట్టింగ్ రాకెట్‌ను ఛేదించిన పోలీసులు - కొడాలి నాని అనుచరులు అరెస్టు

బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న కొడాలి నాని అనుచరుల అరెస్టు - కొడాలి నాని అనుచరుడు మసాలా శివతో పాటు మరో నలుగురు అరెస్టు - రూ.1.05 లక్షలు, 8 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

Kodali Nani Followers Arrest for Betting Case
Kodali Nani Followers Arrest for Betting Case (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Kodali Nani Followers Arrest for Betting Case : ప్రస్తుత సమాజాంలో క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ రోజురోజుకీ విస్తరిస్తోంది. పట్టణాల నుంచి గ్రామాల వరకూ ఇది పాకింది. ఇప్పుడు పలు వెబ్​సైట్లు, యూట్యూబ్‌ ఛానళ్ల ద్వారానే కాకుండా మొబైల్‌ యాప్‌ల రూపంలోనూ వచ్చేశాయి. ఇందులో చిక్కుకొని బాధితులు అల్లాడుతున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో తారసపడుతున్న యాడ్స్​ క్షణాల వ్యవధిలో ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నాయి.

బెట్టింగ్​ల మోజులో పడి కొందరు కుటుంబాలను ఛిన్నాభిన్నం చేసుకుంటుంటే నష్టపోయిన మరికొందరు మోసాలకు పాల్పడి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఈ తరహా మోసాలు కలవర పెడుతున్నాయి. వీటిపై ప్రభుత్వాలు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాయి. అయినా పలువురు రాజకీయ నేతల అండతో పుట్టగొడుగుల్లా ఎక్కడోచోట పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అనుచరులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

గుడివాడలో బెట్టింగ్ రాకెట్‌ను ఛేదించిన పోలీసులు - మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అనుచరులు అరెస్టు (ETV)

బెట్టింగ్ ముఠా శిబిరాలపై దాడులు : గుడివాడలో బెట్టింగ్​లకు పాల్పడుతున్న మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అనుచరుడు మసాలా శివతో పాటు మరో నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బెట్టింగ్ రాయుళ్ల వద్ద నుంచి రూ.1.05 లక్షల నగదు, 8 మొబైల్ ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. టిడ్కో కాలనీ ఫ్లాట్లలో మసాల శివ, అతని అనుచరులు ఆన్​లైన్ యాప్​లలో వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ బెట్టింగ్​కు పాల్పడుతున్నారు. మసాల శివ ఫోన్లో పలువురు పోలీస్ అధికారుల వ్యక్తిగత, వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల నెంబర్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో, ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం కొడాలి నానికి పెద్ద ఎత్తున మసాలా శివ నగదు సమకుర్చారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మసాలా శివతో జట్టుకట్టి కొడాలి నాని రాజకీయ వ్యూహకర్త వినోద్ బెట్టింగ్ దందాలు నడిపించారు. పోలీసులు ఇప్పటికే వినోద్​ను అరెస్టు చేశారు. బెట్టింగ్ లావాదేవీలకు సంబంధించి వాట్సప్ చాటింగ్, ఫోన్ స్క్రీన్ షాట్లను గుర్తించామని గుడివాడ రూరల్ సీఐ సోమేశ్వరరావు తెలిపారు.

ఫోరెన్సిక్ అనాలసిస్​కు ఫోన్లు : బెట్టింగ్ నిర్వాహకుడు మసాలా శివ, అతనికి సహకరిస్తున్న భాను ప్రసాద్, కనక మహేష్, అజయ్ బాబు, వంశీ కిరణ్​లను అరెస్ట్ చేశామన్నారు. మరో 17 మంది బుకీలు, బెట్టింగ్​లలో భాగస్వామ్యులైన మరో 92 మందిని గుర్తించామని తెలిపారు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్లను మరింత సమాచారం కోసం ఫోరెన్సిక్ అనాలసిస్​కు పంపామన్నారు.

"గుడివాడలో ఉన్న టిడ్కో ఫ్లాట్లలోని C-145 బ్లాక్​లో ఆన్​లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగులు ఆడుతున్నారని మాకు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో అక్కడికి వెళ్లి తనిఖీలు చేశాం. ఈ రైడ్​లో ఐదుగురు నిందితులు దొరికారు. వారి వద్దనుంచి రూ.1.05 లక్షలు, 8 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అనంతరం వాటిని సీజ్ చేసి FIR నమోదు చేశాం. ఇప్పటివరకు ఈ కేసులో 17 మంది నిందితులు భాగస్వామ్యం అయినట్టు తెలిసింది. అందులో ఇవాళ ఐదుగురిని పట్టుకున్నాం. వాట్సాప్ చాటింగ్, ఫోన్ పే వివరాలతో మిగతా నిందితులను త్వరలో అరెస్టు చేస్తాం." - సోమేశ్వరరావు, గుడివాడ రూరల్ సీఐ

