తొలిరోజు ప్రశ్నల్లేవ్ - విచారణ లేకుండానే ముగిసిన కారుమూరి సిట్ కస్టడీ
విచారణ లేకుండానే మాజీమంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు తొలిరోజు సిట్ కస్టడీ ముగిసింది. చంచల్గూడ జైలు నుంచి విజయవాడకు ఆ తరువాత వైద్య పరీక్షలు పూర్తయ్యేసరికి సాయంత్రం 5 గంటలు కావడంతో సమయం ముగిసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 9:10 AM IST
Karumuri First Day of SIT Custody Concluded Without Interrogation: చంచల్గూడ టు విజయవాడ జైలు! సుదీర్ఘ ప్రయాణం! మధ్యలో ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు, ప్రొసీజర్లు! అప్పటికే సమయం దాటిపోయింది.! ఇంకేముంది విచారణే జరగలేదు. ఇదీ మాజీమంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు సిట్ కస్టడీ తొలిరోజు సీన్. మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు గుట్టు విప్పేందుకు క్వచ్ఛన్ బ్యాంక్తో సిద్ధమైన అధికారులకు టైం అడ్డొచ్చింది. కానీ నేటి నుంచి 9వ తేదీ వరకు జరగనున్న విచారణ అత్యంత కీలకం కానుంది. జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు మొదటి రోజు సిట్ కస్టడీ ఎలాంటి విచారణ లేకుండానే ముగిసింది.
చంచల్గూడ జైల్లో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉన్న కారుమూరిని సిట్ అధికారులు అక్కడి నుంచి విజయవాడకు తీసుకొచ్చేసరికే మధ్యాహ్నమైపోయింది. ఆసుపత్రిలో వైద్యపరీక్షలు పూర్తయ్యేసరికి సాయంత్రం 5 గంటలు దాటిపోయింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సాయంత్రం 6 గంటల్లోపే ఆయన్ను విచారించాలి. అప్పటికే ఆ సమయం ముగిసిపోవటంతో సిట్ అధికారులు ఆయన్ను విజయవాడ జిల్లా జైలుకు అప్పగించారు. దీంతో తొలి రోజు ప్రశ్నించటానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. కీలక విషయాలు రాబట్టాలని భావించిన సిట్ అధికారుల వ్యూహాలకు సమయం రూపంలో బ్రేక్ పడింది. అయితే నేటి నుంచి ఈ నెల 9 వరకు జరిగే కస్టడీ విచారణ కీలకం. కారుమూరిని కూర్చోబెట్టి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసేందుకు సిట్ అధికారులు రంగం సిద్ధం చేశారు.
10 సార్లు నోటీసులిచ్చిన సిట్: లిక్కర్ రవాణా స్కాం కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా విచారణకు హాజరుకావాలంటూ జూన్ 24 నుంచి ఆగస్టు 17 మధ్య కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు సిట్ అధికారులు దాదాపు 10 సార్లు నోటీసులిచ్చారు. వాటన్నింటిని ఆయన బేఖాతరు చేసి విచారణకు రాలేదు. దీంతో సిట్ అధికారులకు ఇప్పటివరకూ ఆయన్ను విచారించలేకపోయారు. కేసు దర్యాప్తునకు ఆటంకం కలిగించాలనే దురుద్దేశంతోనే ఆయన విచారణకు రాలేదని తెలిసిన వాస్తవాలను దాచిపెట్టేందుకు, దర్యాప్తు నుంచి తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించారని భావిస్తున్న సిట్ ఈ కుంభకోణంలో పొందిన అనుచిత లబ్ధిపై ఆయన్ను విచారించనుంది. మద్యం రవాణా కుంభకోణంలో కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీల్కుమార్లు ప్రధాన లబ్ధిదారులు, కీలక సూత్రధారులని ఇప్పటికే ఈడీ, సిట్ గుర్తించాయి.
రాజకీయ పలుకుబడి, మద్యం రవాణా కుంభకోణంలో భాగస్వాములైన ముఠా సభ్యులతో సన్నిహిత సంబంధాలను అడ్డం పెట్టుకుని సబ్ కాంట్రాక్టుల కేటాయింపును గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారని తేల్చాయి. తద్వారా భారీ ఎత్తున అక్రమార్జనకు పాల్పడ్డారని నిర్ధారించాయి. కొల్లగొట్టిన సొత్తులో 11.95 కోట్లు సునీల్, ఆయన భార్య కీర్తి, మామ ప్రతాప్రెడ్డి, తల్లి కారుమూరి లక్ష్మీకిరణ్, సోదరి దీపిక, ఆమె మామ అచ్చప్ప రామ్మూర్తిల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మళ్లించినట్లు ఆధారాలు సేకరించాయి. ఇప్పటి వరకూ చేపట్టిన దర్యాప్తులో రూ.18.9 కోట్ల సొత్తు మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించాయి. వీటితో పాటు ఎవరి ఆదేశాల మేరకు ఆయనకు మద్యం రవాణా సబ్ కాంట్రాక్టు దక్కింది అనే కోణంలో సిట్ కారుమూరి నుంచి వివరాలు రాబట్టనుంది.
ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డిని ప్రశ్నించిన సిట్: మరోవైపు మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో అరెస్టైన ఈశ్వర్ కిరణ్కుమార్రెడ్డిని సిట్ అధికారులు రెండు రోజుల కస్టడీకి తీసుకున్నారు. సోమవారం దాదాపు 6 గంటల పాటు ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. సిగ్మా, ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ముసుగులో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టును ఎలా దక్కించుకున్నారు? అందుకు ఎవరెవరు? ఎలా సహకరించారని ఆరా తీశారు. కొల్లగొట్టిన సొత్తును ఎలా దారిమళ్లించారు? ఆ డబ్బులో ఎవరి వాటా ఎంతెంత? అనే అంశాలపై ప్రశ్నించగా తాను నిబంధనల ప్రకారమే కాంట్రాక్టు పొందానని కిరణ్కుమార్రెడ్డి సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిసింది. మద్యం రవాణా ఛార్జీలను భారీగా ఎందుకు పెంచారని అడగ్గా అవేవి తనకు తెలియదని దాటవేసినట్లు సమాచారం. ఆయన్ను ఇవాళ కూడా విచారించనున్నారు.
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