మంత్రి లోకేశ్పై జోగి రమేశ్ అసభ్య పదజాలం - ఇష్టానుసారంగా రెచ్చిపోతున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు
జోగి నోరూ అదే తీరు - లోకేశ్కు చిప్ దెబ్బతిందంటూ దూషణ - పత్రికలో రాయలేని భాషలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - బుద్ధి తక్కువ రాజకీయాలు మానుకోవాలంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన మాజీ మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 10:22 AM IST
Ex Minister Jogi Ramesh Insults Minister Lokesh : నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుందంటారు. నాలుక అదుపులో లేకపోతే ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవిస్తాయో వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు వ్యవహారంలో రుజువైంది. మరోవైపు జోగి రమేశ్ అదే బాటలో లోకేశ్పై అసభ్య పదజాలంతో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల వైఖరి మార్చుకోలేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని కూటమి నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు సీఎం చంద్రబాబుపై మురికి మాటలతో రెచ్చిపోగా, అదే కోవలో ఆ పార్టీకి చెందిన మరో మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ మంత్రి లోకేశ్ పై అసభ్య పదజాలంతో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "కల్తీ మాటలతో టీడీపీ కల్తీగా మారింది. మంత్రి లోకేశ్కు చిప్ దెబ్బ తింది. బుద్ధి తక్కువ రాజకీయాలు మానుకోవాలి. కేవలం ఏడాదిన్నరలోనే రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారు. తిరుపతి లడ్డూలో కల్తీ అంటూ చేసిన ప్రచారాన్ని సిట్ స్పష్టత ఇచ్చింది. టీడీపీ నాయకులకు మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించాలని పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించా" అంటూ జోగి రమేష్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇంకా పత్రికలో రాయలేని భాషలో లోకేశ్ను దూషించారు. ఇబ్రహీంపట్నం ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో శనివారం జోగి రమేశ్ పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం జోగి రమేష్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ "టీడీపీ కల్తీ నాయకత్వంలో నడుస్తోంది. తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అన్నావు, పరకామణి కేసు అన్నావు. కల్తీ మద్యం అని కేసు పెట్టావు. కల్తీ మద్యం కేసుపై మాట్లాడుకోవడానికి చంద్రబాబు, లోకేశ్ రండి. సొంత సిట్ వేసుకొని నన్ను జైల్లో పెట్టి రాక్షసానందం పొందారు" అంటూ పేట్రేగి మాట్లాడారు.
మరోవైపు ఇటీవల నకిలీ మద్యం కేసులో బెయిల్పై విడుదలైన వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి సోదరులు అనుచరులతో కలిసి హల్చల్ చేశారు. అనధికారికంగా కార్లు, బైక్లతో నేషనల్ హైవేపై హడావుడి చేశారు. విజయవాడ జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత జోగి సోదరులు అనుచరులతో కలిసి కార్లతో ర్యాలీగా ఇబ్రహీంపట్నం చేరుకున్నారు. అప్పటికీ అక్కడికి పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్న వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు, జోగి అనుచరులు డీజేలు పెట్టి, బాణసంచా కాలుస్తూ ఊరేగింపుగా ఇబ్రహీంపట్నం ఫెర్రీ సమీపంలో ఉన్న జోగి ఇంటికి వెళ్లేందుకు యత్నించారు. ట్రాఫిక్ ఆపేసి మరీ హల్చల్ చేశారు. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు డీజేను తొలగించి ర్యాలీని అడ్డుకున్నారు.
దీంతో జోగి సోదరులు కారులో నుంచి బయటకు వచ్చి వారి అనుచరులతో కలిసి పోలీసులతో గొడవకు దిగారు. ర్యాలీకి అనుమతి లేదని విజయవాడ పశ్చిమ ఏసీపీ దుర్గారావు సూచించారు. 'నువ్వు ఎవరు ర్యాలీ ఆపడానికి? కార్లు అన్నింటినీ పంపించూ గతంలో ర్యాలీలు జరగలేదా? ఏం ఏసీపీ ఏందయ్యా ఇదీ?' అంటూ ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు.
అంబటి రాంబాబు ఇంటి వద్ద ఉద్రిక్తత - క్షమాపణకు టీడీపీ శ్రేణులు డిమాండ్
చంద్రబాబుపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు - తీవ్ర ఉద్రిక్తత మధ్య అంబటి రాంబాబు అరెస్ట్