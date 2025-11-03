ETV Bharat / state

రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - ఆస్పత్రిలోకి ప్రవేశించేందుకు జోగి అనుచరుల యత్నం

జోగి రమేశ్​కు 13 వరకు రిమాండ్​ - వైద్య పరీక్షలకు నిర్వహిస్తుండగా రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - ఆస్పత్రిలోకి వెళ్లేందుకు యత్నం

Medical Examinaton To Jogi Ramesh
Medical Examinaton To Jogi Ramesh (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 2:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Former Minister Jogi Ramesh Medical Examination At Vijayawada GGH: వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్​కు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అతడిని న్యాయమూర్తి ముందు ప్రవేశపెట్టేముందు సాధారణ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత న్యాయమూర్తి ఎదుట ప్రవేశపెట్టగా రమేశ్‌తో పాటు ఆయన సోదరుడు జోగి రాముకు ఈ నెల 13 వరకు రిమాండ్‌ విధించారు. జోగి రమేశ్‌, రామును పోలీసులు విజయవాడ జైలుకు తరలించారు.

ఆస్పత్రికి తీసుకురాకముందు సుమారు 12 గంటల పాటు వివిధ అంశాలపై జోగి రమేశ్​ను ఎక్సైజ్, పోలీసు అధికారులు ప్రశ్నించారు. కల్తీ మద్యం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అద్దెపల్లి జనార్థన్ రావుతో జోగి రమేశ్​కు ఉన్న సంబంధాలపై ఆరా తీశారు. ఇక జోగి రమేశ్​కు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా అతని అనుచరులు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు విధ్వంసం సృష్టించారు. జోగి రమేశ్​ అరెస్ట్​ను నిరసిస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఒక దశలో పోలీసులతో వాగ్వివాదానికి దిగారు. దాంతో కాసేపు పోలీసులు, జోగి అనుచరులకు మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. దీనికిితోడు పరిస్థితిని సముదాయిస్తున్న పోలీసులపై జోగి రమేశ్ దురుసుగా ప్రవర్తించారు.​

రెచ్చిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు - ఆస్పత్రిలోకి ప్రవేశించేందుకు జోగి అనుచరుల యత్నం (ETV)

జోగికి వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించే సమయంలో ఆస్పత్రిలోకి ప్రవేశించేందుకు జోగి అనుచరులు విఫలయత్నం చేశారు. ఈ సమయంలో క్యాజువాలిటి వార్డు అద్దాలను కొందరు పగలగొట్టారు. జోగి రమేశ్​కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్న అరగంట సేపు జోగి అనుచరులు హల్​చల్ చేశారు. పోలీసులు సముదాయించినప్పటికీ వారు వెనక్కి తగ్గలేదు. చివరికి తోపులాటలో ఒక కానిస్టేబుల్ కింద పడిపోయాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ గలాటాలకు కారణమైన వారిపై ఆరా తీస్తున్నారు.

ఆదివారం ఉదయం ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో జోగి రమేశ్‌ను అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తూర్పు ఎక్సైజ్‌శాఖ కార్యాలయంలో జోగి రమేశ్‌ను సుమారు 12 గంటలపాటు సిట్‌ అధికారులు విచారించారు. ఆయనతోపాటు ఆయన సోదరుడు రాముని వేర్వేరుగా, కలిపి ప్రశ్నించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు జనార్దనరావుతో సంబంధాలపై ఆరా తీశారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఎక్సైజ్‌శాఖ అధికారులు, పోలీసులు ఆయన్ను న్యాయమూర్తి ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత వాదనలు ప్రారంభమయ్యాయి. న్యాయమూర్తి తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు రిమాండ్‌ విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు.

జోగి అవినీతి సామ్రాజ్యం: మైలవరం, పెనమలూరు, పెడన ఈ మూడు నియోజకవర్గాల్లోనూ స్థానికంగా ఉండే ఇసుక, మట్టి, బుసక నిల్వలపై ప్రధానంగా దృష్టిపెట్టి తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకునేవారు. పెడనలో ఏకంగా అవినీతి సామ్రాజ్యాన్నే స్థాపించారు. గత ఎన్నికల ముందు తన సోదరుడు, కుమారుడు, బాబాయి, ఇద్దరు ప్రధాన అనుచరులను రంగంలోకి దింపి విచ్చలవిడిగా అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. ఇసుక రీచుల్లో పాగా వేసి డబ్బులను భారీగా దోచుకున్నారనే విమర్శలున్నాయి. ఇదేంటని అక్కడి ఎమ్మెల్యేలు నిలదీస్తే వారిపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా బురదజల్లే ప్రయత్నం చేసేవాళ్లు. మైలవరం, పెనమలూరుల్లోనూ ఇలాగే ఎన్నికల ముందు చేశారు. తమ వసూళ్లకు అడ్డొస్తే సొంత పార్టీ నేతలనైనా బలి చేసేందుకు వెనుకాడేవారు కాదు.

పెడన నియోజకవర్గాన్ని జోగి, అతని వర్గం పదేళ్లు శాసించింది. 2009, 2019లో రెండుసార్లు పెడన నుంచే గెలిచారు. 2009లో తొలిసారి పెడనకు వచ్చిన జోగి నియోజకవర్గంలో తనకు బలమైన అనుచర వర్గాన్ని తయారు చేసుకున్నారు. వారి ద్వారానే పనులన్నీ చక్కబెట్టేవారు. ఎక్కడా తెర ముందుకు మాత్రం జోగి వచ్చేవారు కాదు. ఏ అధికారి అయినా తాను చెప్పినట్టు నడుచుకోవాల్సిందే. తన ఆదేశాలను పాటించని అధికారులను ముప్పతిప్పలు పెట్టేవారు.

అడ్డగోలుగా అనుమతులు: ప్రభుత్వ శాఖలతో పనిలేకుండా నేరుగా అనుమతులిచ్చి పనులను చక్కబెట్టించేవారనే ఆరోపణలు జోగిపై తీవ్రస్థాయిలో ఉన్నాయి. మడ అడవులను చెరువులుగా మార్చేందుకు, అక్రమ నిర్మాణాల అనుమతుల విషయంలో.. పెడనలో విచ్చలవిడిగా నిబంధనలకు పాతరేశారు. జోగి హయాంలో నిర్మించిన అనేక అక్రమ భవనాలకు ఇప్పటికీ సరైన అనుమతులు లేవు. ఇప్పుడు వాటిపై అధికారులు దృష్టిసారిస్తే అనేక అవకతవకలు వెలుగులోకి వస్తాయి.

భారీగా విధ్వంసం: కృష్ణా జిల్లా పెడన నియోజకవర్గం కృత్తివెన్ను మండలం ఇంతేరు గ్రామం పరిధిలో సముద్ర తీరంలో ఉన్న అత్యంత విలువైన మడ అడవులను భారీగా కొట్టేసి ప్రకృతి సమతుల్యతను దెబ్బకొట్టారు. 2021 నుంచి 24 మధ్య కాలంలో ఈ విధ్వంసం భారీగా జరిగింది. సముద్ర తీరప్రాంతంలోని చిత్తడి నేలల్లో పెరిగే మడ అడవుల వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. తుపాన్లు వచ్చిన సమయంలో ఇవి తీవ్రతను తగ్గిస్తాయి.

ఈ అడవుల్లో జీవపర్యావరణం అనేది అత్యంత కీలకం. పలురకాల జంతుజాలం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంతరించే జాతులు వృద్ధి చెందుతుంటాయి. ఇంత ప్రాధాన్యం ఉన్న మడ అడవులను విచ్చలవిడిగా జోగి ఎమ్మెల్యే, మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కొట్టేశారు. కానీ ఇంతవరకూ ఒక్క అధికారి కూడా ఇటువైపు కన్నెత్తి చూసింది లేదు. కనీసం కేసు కూడా ఇంతవరకూ నమోదు చేయలేదు.

నకిలీ మద్యం కేసు - మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్‌కు 13 వరకు రిమాండ్, జైలుకి తరలింపు

నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్, అతని సోదరుడు - పోలీసుల చేతికి కీలక ఆధారాలు!

TAGGED:

FAKE LIQUOR CASE UPDATES IN AP
విలువలు వీడి విర్రవీగె జోగి
MEDICAL EXAMINATON TO JOGI RAMESH
JOGI RAMESH FIRES ON POLICE
MEDICAL EXAMINATON TO JOGI RAMESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్​- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తిరుపతిలో శివుడికి అన్నాభిషేకం- ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? రహస్యమిదే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.