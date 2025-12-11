Telangana Panchayat Elections Results2025

నాగారంలో మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి తండ్రి విజయం - 95 ఏళ్ల వయసులో సర్పంచిగా గెలుపు

సర్పంచ్‌గా మాజీమంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి తండ్రి విజయం - సూర్యాపేట జిల్లాలోని నాగారం సర్పంచ్‌గా గుంటకండ్ల రామచంద్రారెడ్డి గెలుపు - 95 ఏళ్ల వయసులో సర్పంచ్‌గా పోటీ చేసి గెలిచిన రామచంద్రారెడ్డి

JAGADISH REDDY FATHER
గుంటకండ్ల రామచంద్రారెడ్డి (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 9:35 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Former Minister Jagadish Reddy Father Wins as Naagaram Sarpanch : సర్పంచిగా మాజీమంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి తండ్రి గుంటకండ్ల రామచంద్రారెడ్డి విజయం సాధించారు. సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం సర్పంచి అభ్యర్థిగా భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ మద్దతుతో బరిలో నిలిచారు. 95 ఏళ్ల వయసులోనూ సమాజసేవకు సిద్ధమంటూ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ఉత్సాహంగా నిర్వహించారు. శేష జీవితం గ్రామాభివృద్ధికి అంకితం చేయాలనేదే తన ఆకాంక్ష అని నాగారం గ్రామ ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. గతంలో గ్రామానికి తన కుటుంబం చేసిన సేవలను గుర్తుచేస్తూ ఓటర్లను అభ్యర్థించారు. ఇవాళ వెలువడిన ఫలితాల్లో రామచంద్రారెడ్డి విజయఢంకా మోగించారు.

తెలంగాణలో మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఆసక్తికరంగా కొనసాగింది. ఇప్పటి వరకు వెలువడిన ఫలితాలను చూస్తే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ బలపర్చిన అభ్యర్థులు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఈరోజు జరిగిన పోలింగ్‌లో 3,834 సర్పంచి పదవులకు 12,960 మంది అభ్యర్థులు, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు 65,455 మంది పోటీ పడ్డారు. ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఫలితాల ప్రకారం ఏకగ్రీవంతో కలుపుకొని 1925 మందికిపైగా కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారులు సర్పంచ్‌లుగా విజయం సాధించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి బలపర్చిన అభ్యర్థులు 976 మంది, బీజేపీ 156 మంది, ఇతరులు 433 మంది గెలుపొందారు.

తల్లిపై కుమార్తె విజయం : జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలం తిమ్మయ్యపల్లె గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తల్లి, కుమార్తె మధ్య ఆసక్తికర పోటీ నడిచింది. తిమ్మయ్యపల్లెలో బీసీ మహిళకు రిజర్వేషన్‌ కేటాయించారు. దీంతో శివరాత్రి గంగవ్వకు భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ మద్దతు ప్రకటించగా కుమార్తె సుమలతను అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచింది. పోలింగ్‌ అనంతరం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో తల్లి గంగవ్వపై సుమలత 91 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.

బద్యాతండాలో ఓట్ల లెక్కింపులో గందరగోళం : ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం బద్యాతండాలో ఓట్ల లెక్కింపులో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. మొదట ఒక ఓటుతో కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారు సర్పంచిగా గెలిచినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు. రెండోసారి రీకౌంటింగ్‌లో 3 ఓట్ల తేడాతో బీఆర్ఎస్​ పార్టీ మద్దతుదారు విజయం సాధించినట్టు ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారు ఆందోళనతో అధికారులు మూడోసారి ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టారు.

లాటరీలో తేలిన లక్ష్మక్కపల్లి సర్పంచి ఫలితం : యాదాద్రి జిల్లా లక్ష్మక్కపల్లిలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఉత్కంఠ పోరు సాగింది. సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు ఇద్దరికీ సరి సమానంగా 148 చొప్పున ఓట్లు రావడంతో అధికారులు లాటరీ ప్రక్రియ నిర్వహించారు. డ్రాలో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ మద్దతుదారు ఇండ్ల రాజయ్యను విజయం వరించింది.

కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే గ్రామంలో బీజేపీ అభ్యర్థి విజయం : మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా జడ్చర్ల కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్‌రెడ్డి స్వగ్రామం రంగారెడ్డిగూడెంలో బీజేపీ బలపరిచిన సర్పంచి అభ్యర్థి రేవతి అనే మహిళ 6 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు.

ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల మండలంలో పెద్దగోపతిలో టీడీపీ మద్దతుదారు విజయం సాధించారు. తెలుగుదేశం మద్దతుదారు వెలనాటి సునీత 1,258 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచిగా గెలుపొందారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

