'ఇల్లు కట్టిస్తా - చదువు చెప్పిస్తా' - శ్రీజ, రంజిత్లకు అండగా నిలిచిన హరీశ్రావు
Children Responsibility By Harishrao : ఈటీవీ బారత్ కథనానికి స్పందించి అనాథలైన శ్రీజ, రంజిత్కు సాయం అందించేందుకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ముందుకొచ్చారు. చిన్నారుల పూర్తి బాధ్యతలు భుజాన వేసుకున్నారు.
Published : November 9, 2026 at 10:42 AM IST
'అమ్మానాన్నలు లేరు - నానమ్మ-తాతయ్యలకు భారమవుతున్నాం - మమ్మల్ని ఆదుకోరూ!' అంటూ ఈటీవీ భారత్లో ప్రచురితమైన కథనంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. విధి వెక్కిరింపులకు వారి జీవితం ఆగమైనందున వారి కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని భరోసానిచ్చారు. దీనిపై ఆ నిరుపేద కుటుంబం హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
ఆ కుటుంబానికి అండగా హరీశ్ రావు
అమ్మా-నాన్న లేని అనాథలు. 6 పదుల వయసు దాటిన వారే దిక్కూమొక్కు అంటూ ఇటీవల ఈటీవీ భారత్లో ప్రసారమైన కథనానికి అనూహ్య స్పందన లభించింది. సిద్దిపేటకు కూత వేటు దూరంలోని పొన్నాలకు చెందిన బాధిత చిన్నారులకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు అండగా నిలుస్తానని భరోసా ఇచ్చారు. 'ఇల్లు శిథిలావస్థకు చేరింది - ఇందిరమ్మ ఇల్లు కావాలి' అని కోరగా సొంత ఇల్లు సైతం కట్టిస్తానని మాటిచ్చారు.
అప్పటి వరకు అద్దె ఇంట్లో ఉండాలని, డబ్బులు సైతం తానే ఇస్తానని ఆ నిరుపేద కుటుంబానికి కొండంత అండగా నిలిచారు. బాగా చదువుకోవాలని పిల్లలు శ్రీజ, రంజిత్లకు సూచించారు. వారు చదువుకునేంత వరకు చదివించే బాధ్యత తనదని, ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని ఫోన్లో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు.
"నా కుమారుడు, కోడలు చనిపోవడంతో పిల్లలు అనాథలుగా మారారు. మాకు వయసు పైబడింది. పని చేసే శక్తి లేదు. పిల్లల్ని పెంచే స్తోమత లేదు. మా దీనస్థితిని చూసి మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు స్పందించారు. మాకు సొంత ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పారు. అంతవరకు ఇంటి అద్దె కూడా చెల్లిస్తానన్నారు. పిల్లల చదువుకు తానే బాధ్యత వహిస్తానని మాకు భరోసా ఇచ్చారు." - లక్ష్మి, చిన్నారుల నానమ్మ
చిన్నారుల చదువుకు పూర్తి సహకారం
తమ దీనస్థితిని చూసి చలించిపోయి హరీశ్ రావు ఫోన్లో తమతో మాట్లాడినట్లు ఆ నిరుపేద కుటుంబీకులు తెలిపారు. ఇల్లు కట్టిస్తానని చెప్పడంపై మురిసిపోయారు. చిన్నారుల చదువుకు పూర్తి సహకారం అందిస్తానన్నారని తెలియజేస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
"మా అమ్మానాన్న చనిపోయి నాలుగేళ్లవుతోంది. అప్పటి నుంచి మా నానమ్మే మమ్మల్ని చూసుకుంటోంది. మా దీన స్థితిని చూసి హరీశ్రావు సార్ మాకు ఇల్లు కట్టిస్తా అని మాటిచ్చారు. మా చదువులకూ సాయం అందిస్తామన్నారు. ఇల్లు పూర్తయ్యేంత వరకు అద్దె ఇంటికి డబ్బులు తానే చెల్లిస్తానన్నారు." - చిన్నారి శ్రీజ
వెలుగుల పండుగ చేసుకున్న చిన్నారులు
ఈటీవీ భారత్ సహకారంతో దీపావళి పండుగ వేళ హరీశ్రావు తమ ఇంట్లో వెలుగులు నింపారంటూ టపాకాయలు కాలుస్తూ ఆ చిన్నారులు ఆనందంగా వెలుగుల పండుగ చేసుకున్నారు.
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