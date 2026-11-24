తెలంగాణకు మరణశాసనం రాసింది మేం కాదు.. ఆనాటి కాంగ్రెస్ పాలకులే : హరీశ్రావు
Harish Rao Fire on Revanth Reddy: నీటిహక్కులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై హరీశ్రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీఆర్ఎస్ పుట్టకముందు అసలు నీళ్ల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడారా అని ప్రశ్నించారు.
Published : November 24, 2026 at 2:35 PM IST
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం తేవడమే తప్పు అన్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు విమర్శించారు. కృష్ణా జలాల కోసం సెక్షన్ 3 తేవడం తప్పా అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ హక్కుల కోసం పోరాడిందే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని గుర్తు చేశారు. 30 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్, టీడీపీ హయాంలో పాలమూరు జిల్లాలో 30 వేల ఎకరాలకే నీళ్లిచ్చారన్న హరీశ్ బీఆర్ఎస్ హయాంలో పాలమూరు జిల్లాలో 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లిచ్చినట్టు వివరించారు.
మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అపాయిట్మెంట్ సాధించేందుకే రేవంత్కు మూడేళ్లు పట్టిందని విమర్శించిన హరీశ్ అధికారంలోకి వచ్చిన 42 రోజుల్లోనే తాము కృష్ణా జలాల పంపకంపై ఫిర్యాదు చేసినట్టు తెలిపారు. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన జీవో నంబర్ తప్పని తెలిపారు. ఒంగోలు బ్రాంచ్ కెనాల్ అని ఉంటే నాగార్జున సాగర్ కెనాల్ అని చెప్పారన్నారు. సాగర్ నుంచే పల్నాడుకు నీళ్లు తీసుకుంటామని రేవంత్ రెడ్డి హయాంలో ఏపీ ఇచ్చిన జీవోలో ఉందని పేర్కొన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డిని సూటిగా ప్రశ్నించిన హరీశ్రావు
టీఆర్ఎస్ పుట్టకముందు అసలు నీళ్ల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడారా?, టీఆర్ఎస్ పుట్టక ముందు ఆంధ్రా నాయకుల ముందు కట్టుబానిసలుగా బతకలేదా?, కేసీఆర్ పోరాడుతున్నప్పుడు రేవంత్రెడ్డి ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా?, ఉమ్మడి ఏపీలో సాగర్ కుడి కాల్వకు ఒక నీతి ఎడమ కాల్వకు మరో నీతి ఉండేది కదా? అని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు. టీఆర్ఎస్ రాక ముందు జూరాలకు ఎక్కువగా ఆయకట్టే లేదని, టీఆర్ఎస్ ప్రశ్నించాకే కర్ణాటకకు ముంపు పరిహారం కట్టారని, అప్పుడే జూరాల ఆయకట్టు పెరిగిందని తెలిపారు. మెదక్ జిల్లాలో ఆయకట్టు వచ్చింది అంటే బీఆర్ఎస్, కేసీఆర్ వల్లేనని వెల్లడించారు. రేవంత్రెడ్డి సీఎం అయ్యాక పాలమూరులో అదనంగా లక్ష ఎకరాలకైనా నీళ్లిచ్చారా అని నిలదీశారు.
"రేవంత్ సీఎం అవ్వగానే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ధైర్యం వచ్చింది. 2024 డిసెంబర్ 3లో చంద్రబాబు జీవోలు 403, 405 ద్వారా కుప్పంకు లైనింగ్ చేయించారు. చంద్రబాబు జీవోలు ఇస్తే నువ్వు ఎందుకు ఆపలేదు?. 700 కి.మీ దూరంలోని కుప్పం వరకూ కృష్ణానీళ్లు ఎలా పారుతున్నాయి?. ఇక్కడే ఉన్న పాలమూరుకు మాత్రం కృష్ణా జలాలు రాలేదు. ఉద్యమ సమయంలో రేవంత్రెడ్డి ఉద్యమ ద్రోహి. సీఎంగానూ రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ద్రోహిగానే ఉన్నారు" - హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రి
రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర రాజకీయం
రేవంత్ రెడ్డి హయాంలో కొత్తగా ఒక్క రిజర్వాయర్ అయినా కట్టారా? అని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు. బురద రాజకీయం, చిల్లర రాజకీయం తప్ప రేవంత్ రెడ్డి చేసిందేమీ లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లిఫ్టులు ఎంత కాలం నడిపారో రేవంత్ రెడ్డి శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రేవంత్రెడ్డి నీళ్లు ఎత్తకుండా వదిలితేనే చంద్రబాబు ఎత్తిపోసుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ బయటపెడితే పాత తేదీలతో రేవంత్ ఉత్తరాలు రాస్తారని, ఇదే జరుగుతోందని అన్నారు. బనకచర్ల, పల్నాడు తాగు నీటి పథకం విషయంలోనూ అదే జరిగిందని వెల్లడించారు.
బీఆర్ఎస్ హయాంలో కొత్త రిజర్వాయర్లు కట్టి 218 టీఎంసీల నీళ్లు నింపాం. మా ప్రభుత్వం 42 లక్షల కొత్త ఆయకట్టు ఇచ్చింది. రైతులు, నీళ్ల విషయంలో కేసీఆర్ చిత్తశుద్ధిని ఎవరూ శంకించలేరు. వరి ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ ఎలా నంబర్ 1 అయ్యింది. కేసీఆర్ కృషి వల్లే వరి ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1 గా ఉన్నాం. తెలంగాణ 2021-22లోనే వరి ఉత్పత్తిలో నెంబర్ వన్ అయ్యింది. రేవంత్ రెడ్డి హయాంలో ఒక్క కొత్త ప్రాజెక్టుకైనా అనుమతులు తెచ్చారా?. డీపీఆర్లు వాపస్ వచ్చాయి. కొత్తగా వచ్చి ఆయకట్టు ఎంతో చెప్పగలరా?" - హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రి
రేవంత్ రెడ్డి ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తోంది
పల్నాడు తాగు నీటి పథకం కోసం ఏపీ జనవరిలో టెండర్లు పిలిచిందని మాజీ మంత్రి తెలిపారు. ఏపీ జనవరిలో టెండర్లు పిలిచినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేశారని, విపక్షాల వెనుకపడటం తప్ప రేవంత్ రెడ్డి ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడే పల్నాడు స్కీమ్ గురించి జీవో వచ్చిందని రేవంత్ చెప్పారని వెల్లడించారు.
మామా, అల్లుడు కలిసి రాష్ట్ర నీటి హక్కులపై మరణశాసనం రాశారు: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
జలాశయాల్లో తగినంత నీళ్లు లేవు, పొదుపుగా వాడుకోండి - తెలుగు రాష్ట్రాలకు కేఆర్ఎంబీ సూచన