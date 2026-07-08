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ఆ ఒప్పందాన్ని బయటపెడితే రాజీనామా చేస్తా - రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్ రావు సవాల్

సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సవాల్ - గురుదక్షిణ చెల్లించేందుకే సీఎం నీళ్లను వదులుతున్నారని ఆరోపణ - ప్రభుత్వం తుమ్మిడిహట్టిలో తట్టెడు మట్టి ఎందుకు తీయలేదని ప్రశ్న

Harish Rao Challenge To Revanth Reddy
Harish Rao Challenge To Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 1:54 PM IST

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Harish Rao Challenge To Revanth Reddy : గురుదక్షిణ చెల్లించేందుకే సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి నీళ్లను వదులుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. కాళేశ్వరంలో నీళ్లు ఉండి కూడా లిఫ్ట్‌ చేయకపోవడం క్రిమినల్‌ నెగ్లిజెన్స్ కిందకు వస్తుందన్నారు. ఇలాంటి వారిని ఉరితీసినా తప్పులేద్నారు. నీళ్లు ఉండి కూడా వరంగల్‌ జిల్లాకు అన్యాయం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. మంగళవారం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రసంగం సొల్లు తప్ప, ఏదీ నిజం లేదని, అబద్ధాలకు చొక్కా తొడిగితే రేవంత్‌ రెడ్డిలా ఉంటుందని ఎద్దేవా చేశారు. అబద్ధాల్లో నోబెల్‌ ఇవ్వాల్సి ఉంటే రేవంత్‌కే ఇవ్వాలని సూచించారు.

తుమ్మిడిహట్టి పేరిట రూ.2,328 కోట్లు తిన్నారు : కాంగ్రెస్‌ ఉన్నప్పుడే తుమ్మిడిహట్టికి ఒప్పందం అయినట్లు సీఎం చెప్పారని, తుమ్మిడిహట్టికి రూ.6,500 కోట్లు ఖర్చుపెట్టినట్లు సీఎం చెబుతున్నారని, 8 ఏళ్లు కేంద్రం, రాష్ట్రం, మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయని హరీశ్ రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తుమ్మిడిహట్టిలో తట్టెడు మట్టి ఎందుకు తీయలేదు? ప్రశ్నించారు. పనులు చేయకుండా రూ.2,328 కోట్లు తిన్నారని, మెుబిలైజేషన్‌ అడ్వాన్స్‌లు పేరిట కాంగ్రెస్‌ నేతలు రూ.2,328 కోట్లు తిన్నారని ఆరోపించారు. తమ ప్రభుత్వం రాగానే మెుబిలైజేషన్‌ అడ్వాన్స్‌ విధానాన్ని తొలగించామని, తుమ్మిడిహట్టికి అనుమతి ఇవ్వాలని మహారాష్ట్ర ఇరిగేషన్ మంత్రిని కలిశానని అన్నారు.

కాంగ్రెస్‌ సీఎంలు కోరితేనే ఇవ్వలేదని, మీకు ఎలా ఇస్తామని ప్రశ్నించారని అని తెలిపారు. తుమ్మిడిహట్టి నిర్మాణానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేశామని పేర్కొన్నారు. తుమ్మిడిహట్టి నుంచి ప్రాజెక్టును కావాలని మార్చలేదని, నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్నందున ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోవాలని కేంద్రం లేఖ రాసిందని, నీళ్లు లేని చోట తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టును కాంగ్రెస్ తలపెట్టిందని అన్నారు.రేవంత్‌ రెడ్డి అసత్య మాటలు మాట్లాడటం ఇప్పటికైనా మానాలని హితువు పలికారు.

రాజీనామా చేస్తా : సీఎం తీరు దొంగే దొంగ అన్నట్లు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. తుమ్మిడిహట్టిని 152 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించేందుకు మహారాష్ట్ర అనుమతి ఇచ్చిందని చెప్పారని, ఒకవేళ అనుమతి ఇచ్చింది నిజమే అయితే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆ ఒప్పందాన్ని బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి ఆ ఒప్పందాన్ని బయటపెడితే రాజీనామా చేస్తామని సవాల్ చేశారు. తుమ్మిడిహట్టి నిర్మిస్తామని కాంగ్రెస్‌ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిందని, కాంగ్రెస్‌ వచ్చి రెండున్నరేళ్లు అయినా తుమ్మిడిహట్టి కోసం ఏం చేసిందని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్‌ డీఎన్‌ఏలోనే అవినీతి ఉందని విమర్శించారు. రేవంత్‌రెడ్డి టీడీపీలో ఉండగా జలయజ్ఞాన్ని ధనయజ్ఞం అని విమర్శించారని గుర్తు చేశారు. రేవంత్‌రెడ్డి పార్టీ మారగానే మాటమార్చారని వెల్లడించారు.

కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు ఆర్థిక ఉగ్రవాదులు : సీఎం రేవంత్​

TAGGED:

HARISH RAO
రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్ రావు సవాల్
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HARISH RAO CHALLENGE TO REVANTH

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